ব্ল্যাকমেল করে সহকর্মীকে দিনের পর দিন যৌন নির্যাতন, গ্রেফতার সিভিক ভলান্টিয়ার
মহিলা সহকর্মীর পোশাক বদলের ভিডিয়ো রেকর্ড করে ব্ল্যাকমেল ৷ দিনের পর দিন যৌন নির্যাতন ৷ আদালত অভিযুক্তকে চারদিনের জন্য পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে ৷
Published : July 29, 2026 at 10:45 PM IST
হাবড়া, 29 জুলাই: সহকর্মী মহিলার পোশাক বদল করার ভিডিয়ো রেকর্ড করা এবং সেই ছবি দেখিয়ে দিনের পর দিন যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে । উত্তর 24 পরগনার হাবড়া থানায় অভিযোগ দায়ের হতেই গ্রেফতার অভিযুক্ত যুবক । ধৃতকে পাঁচ দিন হেফাজতে চেয়ে পুলিশি বারাসত আদালতে পাঠানো হয় ৷ আদালত অভিযুক্তকে চারদিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 2013 সাল থেকে অভিযুক্ত হাবড়া থানায় সিভিক ভলান্টিয়ারের কাজ করছে । কাজে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পর থেকেই প্রবল আনুগত্য দেখিয়ে থানার আধিকারিকদের স্নেহভাজন হয়ে ওঠে । 2024 সাল থেকে হাবড়া থানার এক ইন্সপেক্টরের অফিস সহায়ক হিসেবে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করতেন । সেই সময় থেকেই থানায় ওই সিভিক ভলান্টিয়ার প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন । সিভিক ভলান্টিয়ারদের কাজের দায়িত্ব বণ্টনেও তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে থাকে ।
তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, থানার এক মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারকে ব্ল্যাকমেল করে দিনের পর দিন যৌন নির্যাতন করেছে । গত 14 জুলাই ওই মহিলা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন । দায়ের করা অভিযোগে নির্যাতিতা জানিয়েছেন, কয়েক মাস আগে থানারই একটি ঘরে পোশাক বদল করছিলেন । গোপনে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার মোবাইলে সেই দৃশ্য ভিডিয়ো করে রাখেন । পরে ওই ছবি দেখিয়ে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে দিনের পর দিন তাঁর উপর যৌন নির্যাতন করেন অভিযুক্ত ।
যদিও থানার অন্য একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের সঙ্গে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার মহিলার বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দু'জনেই বিবাহিত । বিষয়টি জানাজানি হতেই দুই পরিবারে অশান্তি শুরু হয় । মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার তারপর ছেলেটির বিরুদ্ধে থানায় যৌন নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেন ।
এদিকে থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার গা ঢাকা দেন । অবশেষে বুধবার সকালে নিজেই থানায় এসে ধরা দেন । পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজত চেয়ে পুলিশ তাঁকে বারাসত আদালতে পাঠায় । অভিযুক্তকে আদালত চারদিনের জন্য পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয় ৷
বারাসত পুলিশ জেলার এক পদস্থ পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘‘পোশাক বদলের ছবি দেখিয়ে এক সিভিক ভলান্টিয়ার থানারই এক মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারকে একাধিকবার যৌন নির্যাতন করেছেন বলে অভিযোগ দায়ের হয়েছে । ঘটনার তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তকে কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে । তাঁকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে ।’’