টাকার বিনিময়ে আদালতের গোপন তথ্য বাইরে পাচার ! গ্রেফতার সিভিক ভলান্টিয়ার

টাকার বিনিময়ে আদালতের গোপন তথ্য বাইরে পাচার ! গ্রেফতার সিভিক ভলান্টিয়ার
Civic volunteer arrested: গালা দিয়ে সিল করা তদন্ত রিপোর্টের গোপন তথ্য বাইরে পাচার করে দেওয়ায়, মামলার মোড়ও ঘুরে যেত বলে অভিযোগ ৷
Published : September 24, 2026 at 5:42 PM IST
কোচবিহার, 24 সেপ্টেম্বর: আদালতের গোপন তথ্য বাইরে পাচার এবং তার বিনিময়ে হাজার হাজার টাকা আর্থিক লেনদেন ! এই অভিযোগে কোচবিহার জিআর কোর্টে দায়িত্বপ্রাপ্ত এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করল পুলিশ । ধৃতের নাম সেলিম রাব্বানি । অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে টাকার বিনিময়ে আদালতের বিভিন্ন গোপন তথ্য বাইরের ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দিতেন তিনি । গালা দিয়ে সিল করা তদন্ত রিপোর্টের গোপন তথ্য বাইরে পাচার করে দেওয়ায়, মামলার মোড়ও ঘুরে যেত বলে অভিযোগ ৷ পুলিশ এই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করেছে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সেলিম রাব্বানির বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন ধরেই অভিযোগ আসছিল । এরপরই আদালতের অভ্যন্তরীণ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কীভাবে বাইরে পৌঁছচ্ছে, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ । সেই তদন্তের সূত্র ধরেই সেলিমকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বুধবার রাতে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে হাজির ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার মণীশ জোশি ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিকি আগরওয়ালা । তাঁদের উপস্থিতিতে সেলিমকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । জিজ্ঞাসাবাদের পর বুধবার রাতেই সেলিম রাব্বানিকে গ্রেফতার করে পুলিশ । বৃহস্পতিবার তাঁকে কোচবিহার আদালতে পেশ করা হয় ।
আদালতের গোপন তথ্য কাদের কাদের পাচার করা হচ্ছিল এবং এর পিছনে আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ ঠিক কত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনও মামলার চার্জশিট দেওয়ার পর আদালতে যাবতীয় তথ্য একটি প্যাকেটে ভরে গালা দিয়ে সিল করে রাখা হত । আদালতের গুরুত্বপূর্ণ কর্মী, বিচারক ও তদন্তকারী আধিকারিক ছাড়া সেই তথ্য কেউ জানতেন না । অভিযোগ উঠেছে যে, সেই সিল করা খামের নথিপত্র গোপনে হাজার হাজার টাকার বিনিময়ে বাইরে পাচার করা হতো । আর এর ফলে মামলার মোড় ঘুরে যেত ।
এই নিয়ে প্রাথমিক তদন্তের পর বেশ কিছুদিন ধরেই পুলিশ বিষয়টি আঁচ করতে পারছিল । সন্দেহের তির ছিল সেলিম রাব্বানির দিকে ৷ এরপর গতকাল বিকেলে তাঁকে কোতোয়ালি থানায় ডেকে পাঠানো হয় । দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর রাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ।
কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, "সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে । পুলিশই স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করেছে ৷ তবে এই চক্রে আরও কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"