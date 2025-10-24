নজরে পরিবেশ, পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে শহরে প্রথম 'প্রকৃতির জীবন্ত পাঠশালা'
পূর্ব কলকাতা জলাভূমি এলাকায় গড়ে উঠছে শহরের প্রথম নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার ৷ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগ রাজ্যের ৷
October 24, 2025
কলকাতা, 24 অক্টোবর: কলকাতার পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় পূর্ব কলকাতা জলাভূমি দীর্ঘদিন ধরেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে । ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের পাশাপাশি একেও শহরের 'ফুসফুস' বলা হয় । আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রামসার সাইট হিসেবে তালিকাভুক্ত এই বিস্তীর্ণ জলাভূমির পরিবেশগত গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও সচেতনতা আনতে এবং এটিকে একটি জীবন্ত পরিবেশ শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার ।
উল্লেখ্য, দেশে 93টি রামসার সাইট রয়েছে, যেগুলি আন্তর্জাতিক গুরুত্বের জলাভূমি । চলতি বছর সাম্প্রতিক সংযোজনগুলির মধ্যে রয়েছে বিহারের গোকুল জলাশয় ও উদয়পুর ঝিল । অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির মধ্যে রয়েছে ওড়িশার চিল্কা হ্রদ, রাজস্থানের কেওলাদেও জাতীয় উদ্যান এবং অন্ধ্রপ্রদেশের কোলেরু হ্রদ ।
এই গুরুত্বপূর্ণ তালিকায় থাকা পূর্ব কলকাতা জলাভূমি অঞ্চলে শতাধিক প্রজাতির জলচর, পাখি, উভচর, মাছ, কীট ও জলজ উদ্ভিদের আবাস । পাশাপাশি শহরের নিকাশি জল প্রাকৃতিক উপায়ে বিশুদ্ধ করে কলকাতার পরিবেশ ও জলচক্রকে স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রেও এই জলাভূমির অবদান অপরিসীম । রাজ্য সরকার পূর্ব কলকাতা জলাভূমির এলাকায় কলকাতার প্রথম নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার (Nature Interpretation Centre বা NIC) স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ।
পরিবেশ দফতরের অধীন ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ডস ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (EKWMA) ইতিমধ্যেই কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রাথমিক নকশা ও কাজের খসড়া প্রস্তুত করেছে এবং নির্মাণ সংস্থা নির্বাচনের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে । প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় 19.82 কোটি টাকা এবং কাজের বরাত দেওয়ার পর এক বছরের মধ্যেই নির্মাণ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ।
নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার বলতে শুধু একটি প্রদর্শনী ভবন বা পর্যটন কেন্দ্র বোঝানো হচ্ছে না । এটি হবে এমন একটি 'জীবন্ত শিক্ষাগার', যেখানে মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখতে পারবে । এখানে দর্শনার্থীদের জন্য থাকবে ইন্টারঅ্যাকটিভ গ্যালারি, অডিয়ো-ভিজুয়াল তথ্য উপস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত প্রদর্শনী, লাইভ ডেমোনস্ট্রেশন জোন এবং খোলা আকাশের নীচে জলাভূমি পর্যবেক্ষণের সুবিধা । বিশেষ ভিউং ডেক, হাঁটার পথ এবং পরিবেশবান্ধব পর্যবেক্ষণ টাওয়ারও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ।
পরিবেশ দফতরের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "পূর্ব কলকাতা জলাভূমি কেবল একটি জীববৈচিত্র্যের কেন্দ্র নয়, এটি শহরের জীবনরেখা । এখানে দৈনিক বিপুল পরিমাণ নিকাশি জল মাছের পুকুর ও প্রাকৃতিক ফিল্টার বেল্টের মধ্যে দিয়ে বিশুদ্ধ ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে । এই জটিল পরিবেশগত প্রক্রিয়াকে সবাইকে বোঝাতে এবং সংরক্ষণকে জনআন্দোলন হিসেবে গড়ে তুলতেই নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার গড়ে তোলা হচ্ছে ।"
তিনি আরও বলেন, "জলাভূমি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বোঝাপড়া যত বাড়বে, ততই বেআইনি দখল ও ভরাট রোধে সামাজিক চাপ তৈরি হবে । প্রকৃতি সংরক্ষণ একা সরকারের কাজ নয়, এর সঙ্গে নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি ।"
এই কেন্দ্রের বিশেষ লক্ষ্য থাকবে ছাত্রছাত্রী ও গবেষণা-সম্পৃক্ত যুবসমাজকে জলাভূমি-ভিত্তিক পরিবেশবিজ্ঞান ও বাস্তুতন্ত্র সম্বন্ধে আরও কাছ থেকে জানতে সাহায্য করা । স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে 'ফিল্ড লার্নিং প্রোগ্রাম’, জীববৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ কর্মশালা এবং জলাভূমি সংরক্ষণে কমিউনিটি প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজনের পরিকল্পনাও রয়েছে ।
পরিকল্পনা অনুযায়ী, কেন্দ্রটি তৈরি হবে পরিবেশবান্ধব নির্মাণসামগ্রী ও কম কার্বন প্রযুক্তি ব্যবহার করে । এর চারপাশে কোনও অতিরিক্ত কাঠামোগত চাপ সৃষ্টি করা হবে না, যাতে জলাভূমির স্বাভাবিক জলপ্রবাহ ও প্রাকৃতিক জীবচক্র অপরিবর্তিত থাকে ।
দরপত্রে স্পষ্ট করা হয়েছে, শুধুমাত্র সেই ভারতীয় নির্মাণ সংস্থাগুলিই এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে পারবে যাদের পরিবেশ উদ্যান, ইকো-ট্যুরিজম কেন্দ্র বা জীববৈচিত্র্য পার্ক নির্মাণের অভিজ্ঞতা রয়েছে । নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তিগত দক্ষতা, পরিবেশগত সংবেদনশীলতা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা - এই তিনটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ।
সম্পূর্ণ হলে, এই নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার শুধু একটি তথ্যকেন্দ্র নয়, বরং নাগরিকদের মধ্যে প্রকৃতি সংরক্ষণ নিয়ে দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠবে । রাজ্যের পরিবেশ নীতি অনুযায়ী, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন - দু’টিকে একসঙ্গে নিয়ে এগোনোর যে কৌশল নেওয়া হয়েছে, এই কেন্দ্র সেই দৃষ্টিভঙ্গিকেই আরও দৃঢ় করবে ।
বিশেষজ্ঞদের কথায়, "এই কেন্দ্র হবে শহরের ভিতরে প্রকৃতির জীবন্ত পাঠশালা - যেখানে মানুষ প্রকৃতিকে শুধু দেখবে না, উপলব্ধি করবে এবং রক্ষা করতেও শিখবে ।"