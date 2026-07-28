সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের জের, রায় বদলে ধর্মতলায় NEET আন্দোলনে ধৃতদের জামিন

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের জের, রায় বদলে ধর্মতলায় NEET আন্দোলনে ধৃতদের জামিন
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে NEET আন্দোলনে অশান্তির ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা প্রত্যাহার করল পুলিশ ৷ 16 জনের জামিন মঞ্জুর ৷
Published : July 28, 2026 at 8:28 PM IST
কলকাতা, 28 জুলাই: ধর্মতলায় পুলিশ ও সাংবাদিকদের উপর আক্রমণের ঘটনায় ধৃত 16 জনকে জামিন দিল ব্যাঙ্কশাল কোর্ট বা নগর দায়রা আদালত ৷ তবে, মঙ্গলবার ধৃতদের আদালতে পেশ করার পর বিচারক 2 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, তারপরেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আসে দেশ জুড়ে নিট আন্দোলনে ধৃতদের জামিন দিতে হবে ৷ তাই জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েও তা খারিজ করতে হয় বিচারককে ৷ ধৃত 16 জনকে 500 টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে ৷
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এ দিনের শুনানিতে কেন্দ্রকে সিট গঠন করে তদন্তের কথা জানিয়েছে ৷ পাশাপাশি, যে-যে রাজ্যে নিট আন্দোলনকে ঘিরে অশান্তির ঘটনা ঘটেছে, সেখানকার ফুটেজ গোপনীয়তার সঙ্গে সংরক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি ৷ সেই সঙ্গে প্রতিবাদ-আন্দোলনের সময়ে ও পরে যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷ তবে, ধৃতদের বিরুদ্ধে আগে কোনও ফৌজদারি মামলা বা অপরাধের রেকর্ড থাকলে, জামিন দেওয়া যাবে না-বলেও জানিয়েছে আদালত ৷
কিন্তু, ধর্মতলায় অশান্তির ঘটনায় মোট সাতটি এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ যার মধ্যে রাজ্য সরকারের তরফে পুলিশের উপর হামলা ও সরকারি সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগে একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করা হয়েছিল ৷ বাকি পাঁচটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল সাংবাদিকদের তরফে নিগ্রহের ঘটনায় ৷ আর একটি মামলা ছিল মৌলালির সামনে গণ্ডগোলকে কেন্দ্র করে ৷ কিন্তু, পুলিশ ওই 16 জনকে শুধুমাত্র রাজ্যের তরফে দায়ের হওয়া স্বতঃপ্রণোদিত মামলার প্রেক্ষিতে গ্রেফতার করেছিল ৷
এ দিন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর রাজ্য সরকার সেই মামলা প্রত্যাহার করে নেয় ৷ ফলে নগর দায়রা আদালতের বিচারক ধৃতদের জামিন মঞ্জুর করেন ৷ উল্লেখ্য, গত শুক্রবারে ধর্মতলায় NEET আন্দোলনে অশান্তির সৃষ্টির অভিযোগে প্রথম ধাপে 14 জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ গত রবিবার তাঁদের দু’দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল নগর দায়রা আদালত ৷ পরবর্তীতে সোমবার আরও দু‘জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ মঙ্গলবার 16 জনকে ফের আদালতে পেশ করা হয় ৷ পুলিশের তরফে ধৃতদের জেল হেফাজতের আবেদন জানানো হয় ৷
এরপরেই বিচারক অভিযুক্তদের 30 জুলাই পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন ৷ এ দিনের শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবী অভিযোগ করেন, শুক্রবারের প্রতিবাদ আন্দোলনে 'মেনটেন্যান্স অফ পাবলিক অর্ডার অ্যাক্ট' ভঙ্গ করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, সিপিআইএম ও AIDSO-সহ অন্যান্য সংগঠনের ব্যানারে জমায়েতের অনুমতি না-থাকা সত্ত্বেও জমায়েত করে আইন ভাঙা হয়েছে বলে সরকারি আইনজীবী আদালতে জানিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আসার পর পুলিশ মামলা প্রত্যাহার করে এবং নগর দায়রা আদালতের বিচারক তাঁর পূর্বের রায় বাতিল ও ধৃতদের জামিন মঞ্জুর করেন ৷