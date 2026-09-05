ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূলের পার্টি অফিস আপাতত উচ্ছেদ নয়, নোটিশে স্থগিতাদেশ নিম্ন আদালতের

ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূলের পার্টি অফিস আপাতত উচ্ছেদ নয়, নোটিশে স্থগিতাদেশ নিম্ন আদালতের
ক্যামাক স্ট্রিটের তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় আপাতত উচ্ছেদ করা যাবে না ৷ বাড়ির মালিকের দেওয়া উচ্ছেদ নোটিশের উপর স্থগিতাদেশ জারি করল আদালত ৷
Published : September 5, 2026 at 8:31 PM IST
কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: ক্যামাক স্ট্রিটের 9 নম্বর ঠিকানায় অবস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় 24 ঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে দেওয়ার নোটিশ পাঠিয়েছিলেন বাড়ির মালিক ৷ সেই নোটিশে স্থগিতাদেশ দিল কলকাতার সিটি সিভিল কোর্ট ৷ মালিক পক্ষের তরফে গত 25 অগস্ট এই উচ্ছেদের নোটিশ পাঠানো হয়েছিল ৷
ক্যামাক স্ট্রিটের ওই সম্পত্তি নিয়ে মালিক রামা দেবী গোয়েঙ্কার জারি করা উচ্ছেদ নোটিশের বিরুদ্ধে সুরক্ষা চেয়ে আবেদন করেছিল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এরপরই আদালত ওই সম্পত্তির বিষয়ে 'স্থিতাবস্থা' বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে ৷
বিচারক সুধীর কুমারের দেওয়া নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে, 25 অগস্ট জারি করা একটি নোটিশে 24 ঘণ্টার মধ্যে ওই কার্যালয় খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷ তৃণমূল কংগ্রেস সেই নোটিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল ৷
সম্পত্তির মালিক রামা দেবী গোয়েঙ্কা এই আবেদনের বিরোধিতা করে যুক্তি দেন, লিজ চুক্তি ‘পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল যুব কংগ্রেস’-এর সঙ্গে করা হয়েছিল । আর তাই এই মামলা দায়ের করার কোনও আইনি অধিকার ‘এআইটিসি’ অর্থাৎ 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস'-এর নেই ৷
প্রাথমিক সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনা করে আদালত একটি অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করেছে । মামলাটির নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত উভয় পক্ষকে ‘স্থিতাবস্থা’ বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে ৷ এছাড়া 1 অক্টোবর লিখিত বক্তব্য দাখিল করারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷
এদিকে গতকাল রাজ্যের দমকল দফতরের ডিরেক্টর-ইন-চার্জের তরফে দু'টি পৃথক নোটিশ জারি করা হয়েছে । 9 নম্বর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি বা ক্যামাক স্ট্রিটের ওই বহুতলের বেসমেন্ট এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম তল অবিলম্বে খালি করতে বলা হয়েছে । দমকলের দাবি, ওই ভবনে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেই । এমনকী, ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেটের মেয়াদও ফুরিয়েছে । 2023 সালের 10 অগস্ট দেওয়া ওই শংসাপত্রের মেয়াদ ছিল তিন বছর । মেয়াদ ফুরনোর আগে তা আর পুনর্নবীকরণ করা হয়নি ।
এই গাফিলতির কারণে গত 1 সেপ্টেম্বর শুনানির জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু বেসমেন্টের মালিকপক্ষ সেখানে হাজিরা দেয়নি । তবে ষষ্ঠ ও সপ্তম তলের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের প্রতিনিধিরা গিয়ে লিজের নথি জমা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানান । তা খতিয়ে দেখে দমকল জানিয়েছে, আইনিভাবে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার সম্পূর্ণ দায়ভার মালিকপক্ষের । দমকলের তরফে জানানো হয়েছে, পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জায়গাটি এখন অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে । এর ফলে ভবনের ভিতরে ও আশেপাশের মানুষের জীবনে বড়সড় বিপদ ঘটতে পারে । তাই অবিলম্বে ওই অংশগুলি খালি করতে হবে । নতুন করে শংসাপত্র না-পাওয়া পর্যন্ত ওই জায়গা ব্যবহার করা যাবে না ।
গত 27 তারিখে বৃহস্পতিবার ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের পার্টি অফিস থেকে হোর্ডিং সরানো নিয়ে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ৷ পুলিশের সঙ্গে তৃণমূল কর্মীদের ধস্তাধস্তি বাধে ৷ কিন্তু শেষমেশ ভবনের উপর উঠে 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' লেখা বিলবোর্ডটি খুলে ফেলেন পুরকর্মীরা ৷ সঙ্গে ছিল পুলিশ বাহিনীও ৷ এই ঘটনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন-সহ অন্য তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ পুলিশি তলবে সাড়া দিয়ে তাঁদের হাজিরাও দিতে হয়েছে ।