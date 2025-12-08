বিনামূল্যে টোটোর রেজিস্ট্রেশন-শ্রম কোড বাতিলের দাবি, রাজ্য জুড়ে কর্মসূচি CITU-র
সিআইটিইউ'র পশ্চিমবঙ্গের সদর দফতরে ওয়ার্কিং কমিটির দু'দিনের বৈঠক হয় ৷ সেখানেই এই কর্মসূচি নিয়ে পথে নামার সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছে ৷
কলকাতা, 8 ডিসেম্বর: বিনামূল্যে টোটোর রেজিস্ট্রেশন থেকে শ্রম কোড বাতিলের দাবি ৷ আর এই দাবিগুলিকে সামনে রেখে রাজ্য জুড়ে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ৷ বিক্ষোভ-সমাবেশের মাধ্যমে পথে নামছে সিআইটিইউ ৷
বর্তমান সময়ে ছোট শহর, মফঃস্বল বা গ্রামের অলিগলির সহজলভ্য বাহন হল টোটো । যা গত কয়েক বছরে গ্রামগত বৃদ্ধি পাচ্ছে । আর তাতেই নানান জটিলতা শুরু হয়েছে । কারণ, যত্রতত্র ই-রিকশা, টোটো দেখা যাচ্ছে । এর ফলে রাস্তায় যানজট বাড়ছে । স্বাভাবিকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পরিবহণ বিভাগ এ বিষয়ে নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু হয়েছে ।
কিন্তু, এ ক্ষেত্রে টোটো চালকদের হেনস্তা-হয়রানি বাড়ছে বলে অভিযোগ সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নের (সিআইটিইউ) । এ কারণেই আগামী 22 ডিসেম্বর রাজ্য জুড়ে ব্লক, জেলা সদরে বিক্ষোভ, সমাবেশ, স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে তারা । 6-7 ডিসেম্বরের সিআইটিইউ'র পশ্চিমবঙ্গের সদর দফতর শ্রমিক ভবনে ওয়ার্কিং কমিটির দু'দিনের বৈঠক হয় । ব্লক, জেলার নেতারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন । তাতেই এই কর্মসূচি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
রবিবার সিআইটিইউ পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল আলম বলেন, "রাজ্য জুড়ে বেকারত্ব, পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে । যাঁরা ঘরদোর ছেড়ে না-গিয়ে গাঁটের টাকায় টোটো কিনে সংসার চালাচ্ছেন । সরকার - শাসকদল তাঁদের উপর আক্রমণ নামাচ্ছেন । সমস্ত টোটোকে বাধ্যতামূলকভাবে রেজিস্ট্রেশনের নামে হাজার হাজার টাকা নেওয়া হচ্ছে । এ কাজ পরিবহণ দফতরের করার কথা । তা না-করে বিভিন্ন এজেন্সিকে দিয়ে করানো হচ্ছে । ইতিমধ্যে, আমরা আন্দোলন চালিয়ে রেজিস্ট্রেশনের দিনক্ষণ বাড়ানো হয়েছে । আমরা বলতে চাইছি, টোটো চালকদের হয়রানি করা যাবে না । তাঁদের বিনামূল্যে রেজিস্টেশনের ব্যবস্থা করতে হবে । খুব বেশি হলে পাঁচ-দশ টাকায় নম্বর প্লেট দিতে হবে । হাজার হাজার টাকা নেওয়া যাবে না ।"
সারা রাজ্যে আনুমানিক 12 থেকে 15 লক্ষ টোটো চলাচল করে । প্রকৃত সংখ্যাটা ঠিক কত সেই তথ্য রাজ্যের কাছে নেই । টোটো চলাচলের কোনওরকম নিয়ামক না থাকায় আগাছার মতো বৃদ্ধি পাচ্ছে টোটোর সংখ্যা । তাই, টোটো-সহ ইলেকট্রিক রিকশার হদিশ রাখতেই 30 নভেম্বরের মধ্যে সমস্ত টোটোকে বাধ্যতামূলকভাবে রেজিস্ট্রেশনের নির্দেশ দেওয়া হয় ।
পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী মাস খানেক আগে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, যেসব টোটো রেজিস্ট্রেশন করবে না তাঁদের অবৈধ বলে চিহ্নিত করে আর রাস্তায় নামতে দেওয়া হবে না । টোটো পরিবহণকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং অননুমোদিতভাবে টোটোকে রুখতে রাজ্য পরিবহণ দফতর এই পদক্ষেপ করছে । টোটোকে অস্থায়ী এনরোলমেন্ট নম্বরের মাধ্যমে নম্বর প্লেট দিয়ে এক ছাতার তলায় আনা হবে ।
উল্লেখ্য, শুধু টোটো বা শ্রম কোড বাতিল নয়, চা বাগান, পরিযায়ী শ্রমিক-সহ একাধিক ইস্যুতে আগামী 22 ডিসেম্বর নানান কর্মসূচি ঘোষণা করেছে সিআইটিইউ । সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল আলম বলেন, "কৃষি আইনের মতো শ্রম কোড বাতিল করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে । তা না হলে সরকারকে বাধ্য করা হবে । যেভাবে কৃষক আইনের বিরোধিতায় দেশ উত্তাল হয়েছিল সেভাবেই আন্দোলন গড়ে তোলা হবে ।"