কলকাতা বন্দরের হাসপাতালের বেসরকারিকরণ ! অস্থায়ী শ্রমিক ছাঁটাইয়ের অভিযোগ, বিক্ষোভ সিটু ইউনিয়নের

কলকাতা বন্দরের হাসপাতালের বেসরকারিকরণ ! অস্থায়ী শ্রমিক ছাঁটাইয়ের অভিযোগ, বিক্ষোভ সিটু ইউনিয়নের
Kolkata Port Hospital: অভিযোগ, শহরের একটি নামী বেসরকারি সংস্থা এই বন্দর হাসপাতাল নিয়েছে । তার পরই ছাঁটাই হয়েছে অনেক অস্থায়ী শ্রমিক৷
Published : November 16, 2026 at 10:54 PM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: কলকাতা বন্দরের হাসপাতালের মালিকানার হাতবদল । শহরের একটি নামী বেসরকারি হাসপাতাল সংস্থা এই বন্দর হাসপাতাল নিয়েছে । এর পরেই বেঁধেছে গোলযোগ । মূলত, সমস্যার মুখে দাঁড়িয়েছে ঠিকা ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা । তাঁদের কাজ থেকে ছাঁটাই করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে । এই নিয়েই বিক্ষোভ দেখিয়েছে সিআইটিইউ (সিটু) অনুমোদিত ক্যালকাটা পোর্ট অ্যান্ড শোর ইউনিয়ন ।
তবে কলকাতা বন্দর সূত্রে খবর, হাসপাতালের বেসরকারিকরণ হচ্ছে না ৷ বরং হাসপাতালের পরিষেবার মান উন্নত করতে একটি বেসরকারি হাসপাতালকে পিপিপি মডেলে শুধুমাত্র পরিচালনার ভার তুলে দেওয়া হয়েছে ৷
সিটু হাসপাতাল বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই বিরোধিতা করে এসেছে । যখন থেকে এর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তখন থেকেই বিরোধিতা করেছে তারা । তবে সম্প্রতি গোটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে বেসরকারি হাসপাতাল সংস্থার হাতে এই বন্দর হাসপাতাল চলে যায় । যদিও এর নাম বদল হবে না বলেই খবর ।
সিটু নেতা সমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, ‘‘এই হাসপাতালের উপর বন্দরের বর্তমান ও প্রাক্তন শ্রমিক কর্মী, তাঁদের পরিবার নির্ভরশীল । এখানে যথেষ্ট ভালো পরিষেবা পাওয়া যেত । বন্দরের তরফে সংস্কার করলেই হাসপাতালটি ভালো করে চালানো যায় । কিন্তু কেন্দ্রের সরকার সেটা না করে বেসরকারি হাসপাতালে হাতে তুলে দিয়েছে । এই হাসপাতালে স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে তিনশোর বেশি কর্মী । তাঁদের কাজ প্রশ্নের মুখে পড়েছে ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘বিশেষ করে চুক্তিভিত্তিক বা ঠিকা কর্মীদের ছাঁটাই করা হয়েছে । এর বিরুদ্ধে আমরা শ্রম দফতরের কাছে অভিযোগ করেছি । রাজ্যের শ্রম দফতর জানিয়েছে, এইভাবে কাজ থেকে ছাঁটাই করা যাবে না । যাঁরা কাজ হারিয়েছেন, তাঁদের অবিলম্বে কাজে নিয়োগ করতে হবে । শ্রম আইন মেনে তাঁদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে । বন্দরের শ্রমিক কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের স্বার্থে এই হাসপাতালকে রক্ষা করতে হবে ।’’
উল্লেখ্য, ডায়মন্ড হারবার রোডের উপরে থাকা এই হাসপাতাল 1969 সালে তৈরি হয়েছিল । একশোরও বেশি শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতাল । বন্দরের কর্মচারী থেকে শুরু করে সিআইএসএফ ও তাদের পরিবার এখান থেকেই চিকিৎসা সুবিধা পেতেন । হাসপাতালের সার্বিকভাবে সমস্ত ধরনের পরিষেবায় পাওয়া যেত ।
সমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল আরও বলেন, ‘‘আমরা শ্রম দফতরের পাশাপাশি আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছি । এই লড়াই চলবে । যতক্ষণ না ছাঁটাই কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগ হচ্ছে অথবা শ্রম আইন মেনে তাঁদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে । কারণ, শ্রমিকরা কম-বেশি প্রত্যেককেই 10 থেকে 15 বছর ন্যূনতম তাঁদের কর্মজীবন হয়ে গিয়েছে এই হাসপাতালে । বেসরকারি সংস্থা দায়িত্ব নেওয়ার পর এই হাসপাতালে অবসরপ্রাপ্ত ও তাঁদের পরিবার কিংবা বর্তমান শ্রমিক-কর্মচারীদের পরিবার কতটা সুষ্ঠুভাবে এবং সাশ্রয়যোগ্য ভাবে পরিষেবা পাবে, তা নিয়েও আমাদের প্রশ্ন আছে ।’’
এই হাসপাতাল বেসরকারিকরণ প্রসঙ্গে কলকাতা পোর্টের জনসংযোগ আধিকারিক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়কে ইটিভি ভারতের তরফে ফোনে যোগাযোগ করা হয় ৷ তিনি ফোন ধরেননি৷ হোয়াটসঅ্যাপ প্রশ্ন করা হয় ৷ এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তিনি এই নিয়ে কোনও উত্তর দেননি ৷ তবে কলকাতা বন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে যে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট সেন্টিনারি হাসপাতালের পরিচালনার জন্য বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে পিপিপি মডেল বা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ করা হয়েছে । তবে এই হাসপাতালের বেসরকারিকরণ হচ্ছে না কোনোভাবেই ।
বন্দর সূত্রে আরও খবর, হাসপাতালটিকে আরও সুন্দরভাবে পরিচালন করার জন্যেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে । বর্তমানে এই হাসপাতালে 104টি বেড রয়েছে ৷ তবে সেই বেড বাড়িয়ে 400 থেকে 500 করা হবে । এছাড়াও হাসপাতালটিকে মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা রয়েছে । এছাড়াও হাসপাতালে যাবতীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সুবিধা থাকবে । রেলকর্মীদের জন্য সবরকম স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সুবিধা দেওয়া হবে এবং সাধারণ রোগীদের জন্য ন্যায্যমূল্যে চিকিৎসা করানোর ব্যবস্থা থাকবে ।
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