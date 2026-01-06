বাড়ির জঞ্জাল ফেলতে গুণতে হবে টাকা, নয়া নিয়ম লাগু বিধাননগর পুরনিগমের

বাড়ির জঞ্জাল ফেলতে গুণতে হবে টাকা, নয়া নিয়ম লাগু বিধাননগর পুরনিগমের
বাড়ি বা বসতির আয়তন অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে জঞ্জাল গ্রহণের টাকা ৷ পচনশীল ও অপচনশীল জঞ্জাল আলাদা করে না-দিলে হবে জরিমানা ৷
Published : January 6, 2026 at 8:45 PM IST
বিধাননগর, 6 জানুয়ারি: বিনামূল্যে পরিষেবার দিন শেষ ৷ জঞ্জাল ফেলতে এবার বিধাননগরবাসীকে গুনতে হবে টাকা ৷ জানুয়ারি মাস থেকেই এই নিয়ম লাগু হল বিধাননগর কর্পোরেশন এলাকায় ৷ শুধু তাই নয়, জঞ্জালের গাড়িতে বর্জ্য পৃথকীকরণ না-করে দিলে দিতে হবে জরিমানাও ৷
কেন্দ্রীয় সরকারের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আইন অনুযায়ী উপ-বিধি তৈরি করেছে বিধাননগর পুরনিগম ৷ তারা বিভিন্ন এলাকার নির্মাণের মাপ অনুযায়ী ফি-এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাড়ি-বাড়ি জঞ্জাল সংগ্রহের পরিবর্তে প্রতি মাসে সেই নির্ধারিত অংকের টাকা দিতে হবে পুরনিগমকে ৷
বিধাননগর পুরনিগম সূত্রে খবর, 500 বর্গ ফুট পর্যন্ত নির্মিত এলাকার জন্য প্রতি মাসে জঞ্জাল ফেলার ফি 50 টাকা ৷ 500 বর্গ ফুটের বেশি ও 1200 বর্গ ফুট পর্যন্ত ফি 75 টাকা ৷ 1200 বর্গ ফুটের বেশি ও তিন হাজার বর্গ ফুট পর্যন্ত এই ফি 100 টাকা প্রতি মাসে ৷ আর 3 হাজার বর্গ ফুটের বেশি হলে প্রতি মাসে 150 টাকা গুনতে হবে ৷ চলতি মাসের এক তারিখ থেকে এই ফি প্রযোজ্য হয়েছে বিধাননগর কর্পোরেশন এলাকায় ৷ কোনও নাগরিক বাড়ির জঞ্জাল তোলার জন্য যে পরিমাণ ফি দিচ্ছেন, প্রতি বছর তার পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি হবে ৷
সল্টলেক, রাজারহাট সমস্ত এলাকার বসতবাড়ি কিংবা বাণিজ্যিক ভবনের সর্বত্র এই ফি প্রযোজ্য হয়েছে ৷ শুধু জঞ্জাল নেওয়ার জন্য ফি আদায় হবে তেমনটা নয় ৷ প্রতি নাগরিককে সতর্কভাবে পৃথকীকরণ করে দিতে হবে জঞ্জাল ৷ পচনশীল ও অপচনশীল জঞ্জাল আলাদা করে না-দিলে জরিমানা আদায় করবে বিধাননগর কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ৷ প্রথমবার জরিমানার পরিমাণ হবে 200 টাকা ৷ দ্বিতীয়বারের জন্য 300 টাকা ও তারপর থেকে প্রতিবার 400 টাকা করে জরিমানা করা হবে ৷
উপবিধি অনুযায়ী, সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বা থার্মকল ব্যবহার, বিক্রি, উৎপাদন করার ক্ষেত্রে ব্যাপক জরিমানা করার নিদান থাকছে ৷ সেক্ষেত্রে প্রথমবার জরিমানার অংক হবে 5000 টাকা ৷ দ্বিতীয়বারের জন্য হলে জরিমানার পরিমাণ বেড়ে হবে সাত হাজার টাকা ৷ তারপর থেকে প্রতিবার জরিমানার পরিমাণ হবে 10 হাজার টাকা ৷
যদিও, এই জঞ্জলের মধ্যে মেডিক্যাল বর্জ্য, ই-বর্জ্য, শিল্প-বর্জ্য, রাসায়নিক বর্জ্য, অ্যাসিড জাতীয় বর্জ্য অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না ৷ এইগুলির জন্য সরকারের থাকা নিয়ম মেনে প্রক্রিয়াকরণ করবে বিধাননগর কর্পোরেশন ৷
এই প্রসঙ্গে বিধাননগর কর্পোরেশনের এক আধিকারিক বলেন, "দীর্ঘদিন দেশে বর্জ্য পৃথকীকরণ আইন হয়েছে ৷ আমরা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ করেছি ৷ বিভিন্ন জায়গায় দু’টি করে জঞ্জাল ফেলার জায়গা থাকে ৷ বাড়ি-বাড়ি দু’টি করে পাত্র দেওয়া হয়েছে পচনশীল ও অপচনশীল জঞ্জাল আলাদা করে দিতে ৷ সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে না ৷ তাই এবার জরিমানা করা হবে আইন মাফিক ৷ তবে, পৃথকীকরণ বর্জ্য নিয়ে প্রক্রিয়াকরণ সবটাই বিপুল খরচ সাপেক্ষ ৷ আর এটা করতেই হবে পরিবেশের কথা ভেবে ও জঞ্জাল ফেলার স্থান সংকুলানের কথা ভেবে ৷ সেই খরচের একটা অংশ নাগরিকদের এই মাসিক ফি থেকে আসবে ৷ আশা করছি নাগরিকরা সুস্থ পরিবেশ পেতে কর্পোরেশনের সঙ্গে সহায়তা করবেন ৷"