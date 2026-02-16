ETV Bharat / state

30 এপ্রিলের মধ্যে চাইনিজ স্কুল খালি করে দেবে আরজি করে নিযুক্ত CISF জওয়ানরা, হাইকোর্টে প্রতিশ্রুতি রাজ্যের

স্কুল কর্তৃপক্ষর অভিযোগ, প্রথমে দু’মাসের জন্য থাকার কথা থাকলেও সেই মেয়াদ বাড়তে বাড়তে প্রায় দু’বছর হতে চলেছে ।

RG Kar Medical College security
আরজি করে নিরাপত্তায় নিযুক্ত CISF জওয়ানরা (ফাইল চিত্র)
Published : February 16, 2026 at 4:34 PM IST

কলকাতা, 16 ফেব্রুয়ারি: ট্যাংরার পেই মে চাইনিজ স্কুল 30 এপ্রিলের মধ্যে সম্পূর্ণ খালি করে দেওয়া হবে বলে কলকাতা হাইকোর্টে জানাল রাজ্য সরকার ৷ বিচারপতি কৃষ্ণা রাও রাজ্যকে আগামী এই বিষয়ে 19 ফেব্রুয়ারি লিখিত 'প্রতিশ্রুতিপত্র' আদালতে দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছেন ৷

আপাতত চিনা সম্প্রদায়ের নববর্ষ উৎযাপন শেষ হলেই যত দ্রুত সম্ভব 8টি ঘর সিআইএসএফ-এর হাতে তুলে দিত নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷ কারণ সিআইএসএফের 130 জন নিরাপত্তা রক্ষী বর্তমানে ওই স্কুলের মাত্র 10টা রুমে অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় থাকতে বাধ্য হচ্ছেন ৷ বাধ্য হয়ে ঘরে জায়গা না-থাকায় তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বারান্দায় থাকতে হচ্ছে বলেও এদিন সিআইএসএফের আইনজীবী আদালতে জানিয়েছেন ৷ তারপরই বিচারপতি কৃষ্ণা রাও জানিয়েছেন 30 এপ্রিলের মধ্যে রাজ্যকে ওই স্কুলের জায়গা ছেড়ে দিয়ে বিকল্প ব্যাবস্থা করতে হবে।

2024 সালে আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে হাসপাতালের নিরাপত্তা রক্ষায় মোতায়েন করা হয়েছিল সিআইএসএফ ৷ তাদের রাখার জায়গা করা হয়েছিল রাজ্যের একমাত্র পেই মে চাইনিজ স্কুলে । কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল, তাদের স্কুলের জায়গা মাত্র দু'মাসের জন্য নিয়ে এখনও না-ছাড়ার কারণ ৷

এদিন মামলার শুনানিতে সিআইএসএফের পক্ষে আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার বলেন, "130 জন সিআইএসএফ এখন 10টি রুমে রয়েছে । বারান্দায় থাকতে হচ্ছে তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রাজ্যের তাঁদের জন্য ব্যাবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু রাজ্য বিকল্প কোন ব্যাবস্থা করছে না । চিনা সম্প্রদায়ের নববর্ষ উৎযাপনের জন্য 18টি ঘরের মধ্যে 8টি তাদের ছেড়ে দিতে হয়েছে ৷

বিচারপতি রাও রাজ্যের আইনজীবীর অমল সেনের কাছে জানতে চান, রাজ্য বিকল্প কি ব্যাবস্থা করছে ? রাজ্যের আইনজীবী অমল সেন জানান, "নববর্ষ উৎযাপন শেষ হলেই দু-চার দিনের মধ্যে ফের রুম তারা ফেরত দেবে ৷ আপাতত সিআইএসএফ সেখানেই থাকবে ৷ রাজ্য তারপর 30 এপ্রিলের মধ্যে স্কুলের জায়গা খালি করে দেবে ৷"

বিচারপতি রাও মামলাকারী স্কুলের আইনজীবীকে বলন, "যারা রয়েছেন তাঁরা সিআইএসএফ নিরাপত্তা রক্ষী ৷ তাদের জন্য আর ক'টা দিনের অনুমতি দেবেন এটা আদালত আশা করে ৷" কিন্তু স্কুলের আইনজীবী জানান, রাজ্য মাত্র দু'মাসের জন্য চেয়ে নিয়ে দু'বছর ধরে স্কুলের জায়গা আটকে রেখেছে ৷ চিনা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খুব সমস্যা হচ্ছে ৷ বারবার বলার সত্ত্বেও ছাড়া হচ্ছে না জায়গা।

