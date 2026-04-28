নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি ! ধৃত সিআইএসএফ জওয়ানের জেল হেফাজত

নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি ! ধৃত সিআইএসএফ জওয়ানের জেল হেফাজত
ধৃত ওই সিআইএসএফ জওয়ান কুলটির শীতলপুর ক্যাম্পে কর্মরত ছিলেন । তাঁকে 14 দিনের জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত ।
Published : April 28, 2026 at 4:48 PM IST
আসানসোল, 28 এপ্রিল: কুলটিতে নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে ধৃত সিআইএসএফ জওয়ান ৷ তাঁকে 14 দিনের জেল হেফাজতে পাঠাল আসানসোল আদালত । ধৃতের নাম রমাকান্ত বিশ্বকর্মা ৷ তাঁর বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা করা হয়েছে । যদিও পুলিশ তাঁকে জেরা করার জন্য কোনওরকমের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করেনি ।
কুলটি থানার পুলিশ জানিয়েছে, নাবালিকার শ্লীলতাহানির দায়ে ধৃত ওই সিআইএসএফ জওয়ান কুলটির শীতলপুর ক্যাম্পে কর্মরত ছিলেন । তিনি ভোটের কাজে নিযুক্ত ছিলেন না । ইসিএলের খনি এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন ৷
কী হয়েছিল ঘটনা ?
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আসানসোলের কুলটি থানার অন্তর্গত এলাকায় ঘটনাটি ঘটে ৷ রবিবার দুপুরে দুই নাবালিকা আম পাড়তে গিয়েছিল । যে স্থানে তারা আম পাড়ছিল, সেখান থেকে সিআইএসএফ ক্যাম্প অদূরেই । অভিযোগ, রমাকান্ত বিশ্বকর্মা নামে এক সিআইএসএফ জওয়ান বেশি আম দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে দুই নাবালিকাকে নিয়ে নিজের আবাসনে যান । এরপর একজনকে বাইরে দাঁড় করিয়ে আরেক নাবালিকাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি করেন । নাবালিকা চিৎকার করলে তাকে ভয় দেখানো হয় বলেও নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ ।
পরিবারের দাবি, কোনওমতে ওই সিআইএসএফ জওয়ানের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে পালিয়ে আসে নাবালিকা । এরপর বাড়িতে এসে পরিবারকে সে সম্পূর্ণ ঘটনা জানায় । পরিবারের লোকেরা প্রতিবেশীদের বলে । এই ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা সিআইএসএফ ক্যাম্পে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান । পাশাপাশি তাঁরা পুলিশকেও জানান বিষয়টি । তারপর পরিবারের পক্ষ থেকে নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির লিখিত অভিযোগ করা হয় ৷ এরপরই কুলটি থানার পুলিশ সোমবার ওই জওয়ানকে গ্রেফতার করে । তাঁকে আসানসোল আদালতে তোলা হয় ।
আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি জাভেদ হোসেন বলেন, "পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ওই সিআইএসএফ জওয়ানকে গ্রেফতার করা হয়েছে । নির্দিষ্ট ধারায় মামলা শুরু হয়েছে ।"
শাসক-বিরোধী বক্তব্য
কুলটির সাঁকতোড়িয়া এলাকার তৃণমূল নেতা চন্দন আচার্য বলেন, "নাবালিকার পরিবার অভিযোগ দায়ের করেছে । সেই ভিত্তিতেই পুলিশ সিআইএসএফ জওয়ানকে গ্রেফতার করেছে । বাকিটা তদন্ত সাপেক্ষ ।" বিজেপি নেতা অভিজিৎ আচার্য বলেন, "কলকাতায় ভোট প্রচারে ছিলাম । ফিরে পরিবারটির পাশে থাকব । এই ধরনের কোনও ঘটনাকে সমর্থন করি না ।"