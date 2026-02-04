রেলে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা ! গ্রেফতার CISF জওয়ান ও তাঁর ছেলে

রেলে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা ! গ্রেফতার CISF জওয়ান ও তাঁর ছেলে
অভিযোগ, নিজের পেশাকে কাজে লাগিয়ে প্রতারণার ছক কষেন সিআইএসএফ জওয়ান । সেই প্রতারণায় সঙ্গে টানেন ছেলেকেও ।
Published : February 4, 2026 at 6:07 PM IST
বসিরহাট, 4 ফেব্রুয়ারি: রেলে চাকরি দেওয়ার নামে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ । পুলিশের জালে সিআইএসএফ (CISF) জওয়ান ও তাঁর 'গুণধর' ছেলে । ধৃতদের নাম আবদুল মালেক (সিআইএসএফ জওয়ান) ও নিজামউদ্দিন গাজি (ছেলে) ।
অভিযোগ, বাবা-ছেলে দু'জনে মিলে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রায় 38 লক্ষ টাকা প্রতারণা করেছেন । চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার পরেও তাঁরা কোনও নিয়োগপত্র হাতে পাননি বলে অভিযোগ উঠেছে । এর পরেই প্রতারিতরা দ্বারস্থ হন পুলিশের । দায়ের হয় বসিরহাট থানায় অভিযোগও । সেই অভিযোগ পেয়েই বুধবার বাবা ও ছেলেকে গ্রেফতার করে পুলিশ । এদিনই ধৃত দু'জনকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে ।
বসিরহাট জেলা পুলিশের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "এর পিছনে কোনও চক্রের যোগ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । হেফাজতে নিয়ে ধৃত এই দু'জনকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই বিষয়ে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করা হবে । তদন্ত চলছে । তাই তদন্ত শেষ না-হওয়া পর্যন্ত বিশদে এ নিয়ে কিছু বলা সম্ভব নয় ।"
জানা গিয়েছে, বাবা-ছেলে দু'জনেই বসিরহাট থানা এলাকার বাসিন্দা । সিআইএসএফ জওয়ান হিসেবে ভিন রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত রয়েছেন আব্দুল মালেক । অভিযোগ, নিজের পেশাকে কাজে লাগিয়ে প্রতারণার ছক কষেন তিনি । সেই প্রতারণায় বাবাকে যোগ্য সঙ্গত দেন ছেলে নিজামউদ্দিন গাজিও ।
পুলিশ সূত্রে খবর, এই প্রতারণায় টার্গেট করা হয় এলাকারই বেশ কয়েকজন যুবককে । যাঁদের সরকারি চাকরির প্রয়োজন ছিল । কেউ কেউ আবার চাকরির প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন । আর সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে একাধিক যুবকের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেন বাবা ও ছেলে । তবে, আশ্বাস দিলেও সরকারি চাকরি জোটেনি ওই যুবকদের ।
তাঁদের দাবি, বহুদিন কেটে গেলেও চাকরি কিংবা টাকা কোনওটাই পাওয়া যায়নি । এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই টালবাহানা করছিলেন অভিযুক্তরা । শেষে বাবা-ছেলে দু'জনকেই আটকে রেখে খবর দেওয়া হয় থানায় । খবর পেয়ে বসিরহাট থানা থেকে পুলিশ এসে ওই দু'জনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় । পরে প্রতারিত যুবকদের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় তাঁদের ।
এদিকে তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, রেল-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দফতরে চাকরি দেওয়ার নাম করে মোটা অঙ্কের টাকা তুলেছিলেন অভিযুক্ত সিআইএসএফ জওয়ান ও তাঁর ছেলে । এক-এক জনের কাছ থেকে 5 থেকে 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত দু'জনে মিলে নিয়েছেন বলেও জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা । তাই পুলিশ মনে করছে এর পিছনে বড়সড় কোনও চক্রের যোগ থাকতে পারে । সেটাই এখন তদন্ত করে দেখছে বসিরহাট থানার পুলিশ ।