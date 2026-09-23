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নিজে না-খেয়ে পরিবারের মুখে তুলে দেন অন্ন ! 'জলের খেলা'য় জীবন সংগ্রাম সাগরের

Circus Artist Life Struggle: বাঁকুড়ায় সরস্বতী ক্লাবের ময়দানে সার্কাসের আসরে সাগর এখন 'জলের খেলা' দেখাচ্ছেন ৷ তাঁর জীবন সংগ্রাম নিয়ে নির্ভীক চৌধুরীর প্রতিবেদন ৷

CIRCUS ARTIST
ওড়িশার বাসিন্দা সার্কাস শিল্পী সাগর কুমার সাহু (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 23, 2026 at 10:22 PM IST

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বাঁকুড়া, 23 সেপ্টেম্বর: সার্কার্সের তাঁবুতে পাত্রের পর পাত্র জল গিলে তা আবার বের করে দিচ্ছেন অদ্ভুত কৌশলে । লাল জল, নীল জল সব পৃথক হয়ে কী করে তার পেট থেকে বের হচ্ছে, তা দেখে তাজ্জব বনে যাচ্ছেন দর্শকরাও । শুধু তাই নয়, জীবন্ত মাছকে গিলে তাকেও অদ্ভুত কৌশলে জীবন্তই বের করে দিচ্ছেন কিন্তু এই কৌশল রপ্ত করতে বা এই খেলা দেখাতে তাঁকে একবেলা প্রায় অভুক্ত থাকতে হয় । পেট ভর্তি থাকলে এই খেলা দেখানো যায় না । পেটের তাগিদেই পেশা, অথচ পেশার জন্যই একবেলা পেট ফাঁকা রাখতে হয় তাঁকে । তিনি হলেন ওড়িশার বাসিন্দা সার্কাস শিল্পী সাগর কুমার সাহু ৷

সার্কাসের জৌলুস ফিকে

একটা সময় সার্কাস মানেই ছিল শহরজুড়ে উৎসবের আমেজ । তাঁবু দেখলেই ছোটদের চোখে আনন্দ । জোকার, দড়ির খেলা কিংবা মোটরসাইকেলের রোমাঞ্চ দেখতে ভিড় জমাতেন আট থেকে আশি । কিন্তু সময় বদলেছে । হাতে এসেছে স্মার্টফোন, এসেছে ওটিটি । বদলে গিয়েছে বিনোদনের ধরন । আর সেই সঙ্গে ক্রমশ ফিকে হয়েছে সার্কাসের জৌলুস । তবুও সার্কাসকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন শিল্পীরা ।

'জলের খেলা'য় জীবন সংগ্রাম সাগরের (ইটিভি ভারত)

ঝাড়বাতির আলো, দর্শকাসনে মুহুর্মুহু হাততালি আর রোমাঞ্চকর সব খেলা এই নিয়ে সার্কাসের রঙিন দুনিয়া। কিন্তু সেই রঙিন পর্দার নেপথ্যে ঢাকা পড়ে থাকে কিছু মানুষের কঠিন জীবনসংগ্রামের বাস্তব গল্প । তেমনই এক এক গল্পের নায়ক থুড়ি ট্রাজিক নায়ক 'রাজধানী সার্কাস'-এর জনপ্রিয় শিল্পী সাগর কুমার সাহু।

'জলের খেলা'

গত 15-20 বছর ধরে সার্কাসে নিজের খেলা দেখিয়ে আসছেন । সার্কাসের রিংয়ে তাঁর মূল আকর্ষণ হল 'জলের খেলা' । চোখের সামনে তাঁর জীবনের এই ঝুঁকিপূর্ণ খেলা দেখে দর্শকরা শিহরিত হলেও, এর আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে এক অদ্ভুত ও কঠিন ত্যাগ । যে শিল্পী দর্শকদের মনোরঞ্জন করছেন, তিনি নিজেই প্রায় আধপেটে থাকেন । প্রতিদিন সকাল থেকে কেবল চা আর জল খেয়েই তাঁর গোটা দিন কেটে যায় । এটা কোনও অভাবের কারণে নয়, বরং তাঁর পেশাগত বাধ্যবাধকতা ।

সার্কাস শিল্পীর রোজ সংগ্রাম

সাগর যে 'জলের খেলা' পরিবেশন করেন, তার জন্য ভরা পেটে থাকা একেবারেই অসম্ভব । শরীরের নমনীয়তা এবং খেলার সুরক্ষার খাতিরেই তাঁকে সারাদিন অনাহারে বা নামমাত্র জল খেয়ে থাকতে হয় । দিনভর কঠোর অনুশীলন এবং শো শেষে, একদম গভীর রাতে যখন সমস্ত পর্ব সাঙ্গ হয়, তখনই কেবল তিনি দিনের একমাত্র ভারী খাবারটুকু গ্রহণ করার সুযোগ পান । বিগত 15 থেকে 20 বছর ধরে এই একই রুটিন হাড়ভাঙা খাটুনির সঙ্গে বজায় রেখে চলেছেন তিনি । পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে এবং তাঁদের জীবন সচ্ছল রাখতে নিজের খিদেকেই সঙ্গী করে নিয়েছেন সাগর ।

CIRCUS ARTIST
না খেয়ে জলের খেলা দেখান শিল্পী (ইটিভি ভারত)

সার্কাসের এই শিল্পী বলেন, "যেলা পরিবেশন করার জন্য আমাকে সারাদিন খালি পেটে থাকতে হয় । সারাদিনের 3টি শো শেষ হওয়ার পর আমি ভাত-ডাল বা অন্য কিছু খেতে পারি, সকালে অবশ্য হালকা কিছু খাবার খাই । এই খেলাটা দেখানো খুব কষ্টকর । খুব ঝুঁকিপূর্ণ ৷"

সার্কাসের আসর

বাঁকুড়ায় কাটজুড়িডাঙ্গা সরস্বতী ক্লাবের ময়দানে রাজধানী সার্কাসের আসর বসেছে ৷ চলবে আগামী 5 অক্টোবর পর্যন্ত । সেখানেই সাগর এখন 'জলের খেলা' দেখাচ্ছেন ৷ তাঁকে নিয়ে গর্বিত সার্কাসের ম্যানেজারও ৷ রাজধানী সার্কাসের ম্যানেজার এমএস রহমান বলেন, "সাগরকে আমি দীর্ঘদিন ধরে চিনি । সাগর এর আগে নটরাজ সার্কাসে কাজ করেছেন । আরও অন্যান্য সার্কাসে কাজ করেছেন । সাগরের গুরু রশিদ । তিনি এখনও সার্কাসে খেলা দেখাচ্ছেন । সাগর মানুষের সঙ্গে মিশতে খুব ভালোবাসেন । ওঁর মধ্য়ে কোনও রাগ নেই সাগরের খেলা দেখে দর্শক খুব আনন্দ পায় ৷"

CIRCUS ARTIST
ওড়িশার সার্কাস শিল্পী (ইটিভি ভারত)

নিজের পরিবারের মুখে দু'বেলা অন্ন তুলে দেওয়ার তাগিদে ঘর-বাড়ি ছেড়ে বহুদূর প্রবাসে কাটছে তাঁর দিন । তাতেও হাসি লেগে বছর 41-এর সাগরের মুখে ৷ সার্কাসের আলো ঝলমলে মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন সাগর প্রমাণ করে চলেছেন জীবিকার লড়াই কতখানি কঠিন হতে পারে । তবু হার মানতে নারাজ তিনি ৷

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WATER MAGIC IN CIRCUS
সার্কাস শিল্পী সাগর কুমার সাহু
সার্কার্সে জলের খেলা
CIRCUS

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