নিজে না-খেয়ে পরিবারের মুখে তুলে দেন অন্ন ! 'জলের খেলা'য় জীবন সংগ্রাম সাগরের

নিজে না-খেয়ে পরিবারের মুখে তুলে দেন অন্ন ! 'জলের খেলা'য় জীবন সংগ্রাম সাগরের
Circus Artist Life Struggle: বাঁকুড়ায় সরস্বতী ক্লাবের ময়দানে সার্কাসের আসরে সাগর এখন 'জলের খেলা' দেখাচ্ছেন ৷ তাঁর জীবন সংগ্রাম নিয়ে নির্ভীক চৌধুরীর প্রতিবেদন ৷
Published : September 23, 2026 at 9:08 PM IST
বাঁকুড়া, 23 সেপ্টেম্বর: সার্কার্সের তাঁবুতে পাত্রের পর পাত্র জল গিলে তা আবার বের করে দিচ্ছেন অদ্ভুত কৌশলে । লাল জল, নীল জল সব পৃথক হয়ে কী করে তার পেট থেকে বের হচ্ছে, তা দেখে তাজ্জব বনে যাচ্ছেন দর্শকরাও । শুধু তাই নয়, জীবন্ত মাছকে গিলে তাকেও অদ্ভুত কৌশলে জীবন্তই বের করে দিচ্ছেন কিন্তু এই কৌশল রপ্ত করতে বা এই খেলা দেখাতে তাঁকে একবেলা প্রায় অভুক্ত থাকতে হয় । পেট ভর্তি থাকলে এই খেলা দেখানো যায় না । পেটের তাগিদেই পেশা, অথচ পেশার জন্যই একবেলা পেট ফাঁকা রাখতে হয় তাঁকে । তিনি হলেন ওড়িশার বাসিন্দা সার্কাস শিল্পী সাগর কুমার সাহু ৷
সার্কাসের জৌলুস ফিকে
একটা সময় সার্কাস মানেই ছিল শহরজুড়ে উৎসবের আমেজ । তাঁবু দেখলেই ছোটদের চোখে আনন্দ । জোকার, দড়ির খেলা কিংবা মোটরসাইকেলের রোমাঞ্চ দেখতে ভিড় জমাতেন আট থেকে আশি । কিন্তু সময় বদলেছে । হাতে এসেছে স্মার্টফোন, এসেছে ওটিটি । বদলে গিয়েছে বিনোদনের ধরন । আর সেই সঙ্গে ক্রমশ ফিকে হয়েছে সার্কাসের জৌলুস । তবুও সার্কাসকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন শিল্পীরা ।
ঝাড়বাতির আলো, দর্শকাসনে মুহুর্মুহু হাততালি আর রোমাঞ্চকর সব খেলা এই নিয়ে সার্কাসের রঙিন দুনিয়া। কিন্তু সেই রঙিন পর্দার নেপথ্যে ঢাকা পড়ে থাকে কিছু মানুষের কঠিন জীবনসংগ্রামের বাস্তব গল্প । তেমনই এক এক গল্পের নায়ক থুড়ি ট্রাজিক নায়ক 'রাজধানী সার্কাস'-এর জনপ্রিয় শিল্পী সাগর কুমার সাহু।
'জলের খেলা'
গত 15-20 বছর ধরে সার্কাসে নিজের খেলা দেখিয়ে আসছেন । সার্কাসের রিংয়ে তাঁর মূল আকর্ষণ হল 'জলের খেলা' । চোখের সামনে তাঁর জীবনের এই ঝুঁকিপূর্ণ খেলা দেখে দর্শকরা শিহরিত হলেও, এর আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে এক অদ্ভুত ও কঠিন ত্যাগ । যে শিল্পী দর্শকদের মনোরঞ্জন করছেন, তিনি নিজেই প্রায় আধপেটে থাকেন । প্রতিদিন সকাল থেকে কেবল চা আর জল খেয়েই তাঁর গোটা দিন কেটে যায় । এটা কোনও অভাবের কারণে নয়, বরং তাঁর পেশাগত বাধ্যবাধকতা ।
সার্কাস শিল্পীর রোজ সংগ্রাম
সাগর যে 'জলের খেলা' পরিবেশন করেন, তার জন্য ভরা পেটে থাকা একেবারেই অসম্ভব । শরীরের নমনীয়তা এবং খেলার সুরক্ষার খাতিরেই তাঁকে সারাদিন অনাহারে বা নামমাত্র জল খেয়ে থাকতে হয় । দিনভর কঠোর অনুশীলন এবং শো শেষে, একদম গভীর রাতে যখন সমস্ত পর্ব সাঙ্গ হয়, তখনই কেবল তিনি দিনের একমাত্র ভারী খাবারটুকু গ্রহণ করার সুযোগ পান । বিগত 15 থেকে 20 বছর ধরে এই একই রুটিন হাড়ভাঙা খাটুনির সঙ্গে বজায় রেখে চলেছেন তিনি । পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে এবং তাঁদের জীবন সচ্ছল রাখতে নিজের খিদেকেই সঙ্গী করে নিয়েছেন সাগর ।
সার্কাসের এই শিল্পী বলেন, "যেলা পরিবেশন করার জন্য আমাকে সারাদিন খালি পেটে থাকতে হয় । সারাদিনের 3টি শো শেষ হওয়ার পর আমি ভাত-ডাল বা অন্য কিছু খেতে পারি, সকালে অবশ্য হালকা কিছু খাবার খাই । এই খেলাটা দেখানো খুব কষ্টকর । খুব ঝুঁকিপূর্ণ ৷"
সার্কাসের আসর
বাঁকুড়ায় কাটজুড়িডাঙ্গা সরস্বতী ক্লাবের ময়দানে রাজধানী সার্কাসের আসর বসেছে ৷ চলবে আগামী 5 অক্টোবর পর্যন্ত । সেখানেই সাগর এখন 'জলের খেলা' দেখাচ্ছেন ৷ তাঁকে নিয়ে গর্বিত সার্কাসের ম্যানেজারও ৷ রাজধানী সার্কাসের ম্যানেজার এমএস রহমান বলেন, "সাগরকে আমি দীর্ঘদিন ধরে চিনি । সাগর এর আগে নটরাজ সার্কাসে কাজ করেছেন । আরও অন্যান্য সার্কাসে কাজ করেছেন । সাগরের গুরু রশিদ । তিনি এখনও সার্কাসে খেলা দেখাচ্ছেন । সাগর মানুষের সঙ্গে মিশতে খুব ভালোবাসেন । ওঁর মধ্য়ে কোনও রাগ নেই সাগরের খেলা দেখে দর্শক খুব আনন্দ পায় ৷"
নিজের পরিবারের মুখে দু'বেলা অন্ন তুলে দেওয়ার তাগিদে ঘর-বাড়ি ছেড়ে বহুদূর প্রবাসে কাটছে তাঁর দিন । তাতেও হাসি লেগে বছর 41-এর সাগরের মুখে ৷ সার্কাসের আলো ঝলমলে মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন সাগর প্রমাণ করে চলেছেন জীবিকার লড়াই কতখানি কঠিন হতে পারে । তবু হার মানতে নারাজ তিনি ৷