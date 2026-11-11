ফের একগুচ্ছ চক্ররেল নিয়ন্ত্রণ ! একাধিক ট্রেনের সূচিতে বদল, দেখে নিন একনজরে
Circular Railway Train: টালায় জলের পাইপ ফেটে কলকাতা স্টেশনে জল জমে গিয়েছিল ৷ সেই জলের কারণে বুধবারও চক্ররেল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে ৷
Published : November 11, 2026 at 6:33 PM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: কলকাতা স্টেশনে এখনও জল জমে থাকার কারণে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চালানো হচ্ছে । তাই শিয়ালদা ডিভিশনে মঙ্গলবারের পর বুধবারও চক্ররেল পরিষেবা সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সুষ্ঠুভাবে করা এবং ট্রেন চলাচল নিরাপদ রাখার স্বার্থে চক্ররেলের বেশ কয়েকটির সূচিতে রদবদল আনা হয়েছে ।
বারাসতে যাত্রা আংশিকভাবে সমাপ্ত হবে যে ট্রেনগুলির:
ট্রেন নম্বর 30344 বনগাঁ–মাঝেরহাট সময় সকাল 8টা 35 মিনিট
ট্রেন নম্বর 30346 বনগাঁ–মাঝেরহাট সময় সকাল 10টা 58 মিনিট
বারাসত থেকে যাত্রা শুরু করবে যে ট্রেনটি:
ট্রেন নম্বর 30331 মাঝেরহাট–হাবড়া সময় সন্ধ্যে 7টা 10 মিনিট
পথ পরিবর্তন করে শিয়ালদা উত্তরে যাত্রা আংশিকভাবে শেষ করবে যেই ট্রেনগুলো:
ট্রেন নম্বর 30322 হাসনাবাদ-বিবাদী বাগ সময় সকাল 7টা 48 মিনিট (আনুমানিক)
ট্রেন নম্বর 30128 কল্যাণী সীমান্ত-মাঝেরহাট সময় সকাল 9টা 56 মিনিট (আনুমানিক)
ট্রেন নম্বর 30144 গেদে-মাঝেরহাট সন্ধ্যে 6টা 55 মিনিট (আনুমানিক)
ট্রেন নম্বর 30116 ব্যারাকপুর-বিবাদী বাগ সকাল 10টা 15 মিনিট (আনুমানিক)
ট্রেন নম্বর 30122 নৈহাটি–বালিগঞ্জ বিকেল 4টে 24 মিনিট (আনুমানিক)
শিয়ালদা উত্তর থেকে যাত্রা শুরু করবে যে ট্রেনগুলি:
ট্রেন নম্বর 30145 বিবাদী বাগ-কৃষ্ণনগর সিটি জংশন সকাল 8টা 30 মিনিট
ট্রেন নম্বর 30121 মাঝেরহাট-নৈহাটি সকাল 11টা 41 মিনিটে
ট্রেন নম্বর 30123 মাঝেরহাট–নৈহাটি রাত 8টা 20 মিনিটে
ট্রেন নম্বর 30113 বিবাদী বাগ–কল্যাণী সময় সকাল 10টা 58 মিনিট
ট্রেন নম্বর 30111 বালিগঞ্জ–ব্যারাকপুর সন্ধ্যে 7টা 35 মিনিট
দমদম ক্যান্টনমেন্টে যাত্রা আংশিক সমাপ্তি ও শুরু হবে:
ট্রেন নম্বর 30324 হাসনাবাদ–মাঝেরহাট: দমদম ক্যান্টনমেন্টে সকাল 10টা 26 মিনিটে যাত্রা আংশিকভাবে সমাপ্ত করবে ।
ট্রেন নম্বর 30333 মাঝেরহাট–হাবড়া: দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেলা 12টা 54 মিনিটে যাত্রা শুরু করবে ।
পথ পরিবর্তন ও রুট নিয়ন্ত্রণ
ট্রেন নম্বর 30142 গেদে–মাঝেরহাট: বিধাননগর ও বালিগঞ্জের পরিবর্তিত পথ দিয়ে চলবে এবং আনুমানিক সকাল 8টা 45 মিনিটে মাঝেরহাট পৌঁছবে ।
ট্রেন নম্বর 30357 মাঝেরহাট–মধ্যমগ্রাম: মাঝেরহাট থেকে সকাল 9টায় ছাড়বে এবং নির্ধারিত পথে চলবে ।
ট্রেন নম্বর 30332 হাবড়া–মাঝেরহাট: বিধাননগর ও বালিগঞ্জের পরিবর্তিত পথ দিয়ে চলবে এবং আনুমানিক বিকেল 4টে 5 মিনিটে মাঝেরহাট পৌঁছবে ।
ট্রেন নম্বর 30353 মাঝেরহাট–দত্তপুকুর: বালিগঞ্জ–বিধাননগরের পরিবর্তিত পথ দিয়ে চলবে এবং বিকেল 5টে 45 মিনিটে বারাসতে যাত্রা আংশিকভাবে সমাপ্ত করবে ।
ট্রেন নম্বর 30152 নৈহাটি–মাঝেরহাট: বিধাননগর হয়ে নির্ধারিত পথে চলবে এবং সন্ধ্যে 6টা 5 মিনিটে মাঝেরহাট পৌঁছবে ।
ট্রেন নম্বর 30135 মাঝেরহাট–রানাঘাট: মাঝেরহাট থেকে সন্ধ্যে 6টা 13 মিনিটে বালিগঞ্জ–বিধাননগরের পরিবর্তিত পথ দিয়ে যাবে ।
ট্রেন নম্বর 30358 মধ্যমগ্রাম–মাঝেরহাট: বিধাননগর হয়ে নির্ধারিত পথে রুটে চলবে এবং বেলা 11টা 47 মিনিটে মাঝেরহাট পৌঁছবে ।
ট্রেন নম্বর 30361 মাঝেরহাট–হাসনাবাদ: মাঝেরহাট থেকে বেলা 12টা 38 মিনিটে বিধাননগর হয়ে নির্ধারিত পথে যাবে ।
বালিগঞ্জে যাত্রা আংশিকভাবে সমাপ্ত হবে যে ট্রেনগুলির:
ট্রেন নম্বর 30511 চম্পাহাটি–মাঝেরহাট: বালিগঞ্জ হয়ে সকাল 8টা 46 মিনিটে পৌঁছবে
ট্রেন নম্বর 30711 লক্ষ্মীকান্তপুর–মাঝেরহাট: বালিগঞ্জ হয়ে বিকেল 4টে 1 মিনিটে পৌঁছবে ।
বালিগঞ্জ থেকে যাত্রা শুরু করে পরিবর্তিত পথ বিধাননগর দিয়ে চলবে যে ট্রেনগুলি:
ট্রেন নম্বর 30321 মাঝেরহাট- হাসনাবাদ: টালা হয়ে সকাল 9টা 55 মিনিটে পৌঁছবে ৷
ট্রেন নম্বর 30317 মাঝেরহাট–দত্তপুকুর: টালা হয়ে বিকেল 5টায় পৌঁছবে ।
কাঁকুড়গাছি দিয়ে পরিবর্তিত পথে চলার পর বালিগঞ্জে যাত্রা আংশিকভাবে সমাপ্ত করবে যে ট্রেনটি:
ট্রেন নম্বর 30342 বনগাঁ-মাঝেরহাট: টালা হয়ে সকাল 8টা 50 মিনিটে পৌঁছবে ।
বালিগঞ্জ থেকে যাত্রা শুরু করবে যে ট্রেনটি:
ট্রেন নম্বর 30712 মাঝেরহাট–লক্ষ্মীকান্তপুর: বালিগঞ্জ হয়ে সকাল 10টা 12 মিনিটে পৌঁছবে ৷
মাঝেরহাটে যাত্রা আংশিকভাবে সমাপ্ত হবে যে ট্রেনগুলির:
ট্রেন নম্বর 30412 শিয়ালদা-বিবাদী বাগ: মাঝেরহাট হয়ে সকাল 9টা 34 মিনিটে পৌঁছবে ৷
ট্রেন নম্বর 30416 শিয়ালদা–বিবাদী বাগ: মাঝেরহাট হয়ে বিকেল 5টে 47 মিনিটে পৌঁছবে ।
মাঝেরহাট থেকে যাত্রা শুরু করবে যে ট্রেনগুলি:
ট্রেন নম্বর 30411 বিবাদী বাগ-শিয়ালদা: মাঝেরহাট হয়ে সকাল 11টা 22 মিনিটে পৌঁছবে ।
ট্রেন নম্বর 30451 বিবাদী বাগ–ব্যারাকপুর: মাঝেরহাট হয়ে সন্ধ্যে 6টা 45 মিনিটে পৌঁছবে ।