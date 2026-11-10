টালায় পাইপ ফেটে কলকাতা স্টেশন চত্বরে জল থৈ থৈ, চক্ররেল পরিষেবার সূচিতে একগুচ্ছ বদল

টালায় পাইপ ফেটে কলকাতা স্টেশন চত্বরে জল থৈ থৈ, চক্ররেল পরিষেবার সূচিতে একগুচ্ছ বদল
Train Services to Be Temporarily Regulated: কলকাতা স্টেশনে জল জমে যাওয়ার কারণে ট্র্যাক মেরামতের জরুরি সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেলের কলকাতা স্টেশন বিভাগ ।
Published : November 10, 2026 at 5:24 PM IST
কলকাতা, 10 নভেম্বর: টালার পাইপ ফেটে কলকাতা স্টেশন চত্বরে জল জমার কারণে চক্ররেলে একগুচ্ছ ট্রেন নিয়ন্ত্রণ, একাধিক সূচিতে বদল করা হয়েছে ৷ কলকাতা স্টেশনে জল জমে যাওয়ার কারণে ট্র্যাক মেরামতের জরুরি সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেলের কলকাতা স্টেশন বিভাগ । তাই ট্র্যাক ও স্টেশন চত্বর রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য আজ পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশনের অধীনে চক্ররেল বা সার্কুলার রেলের পরিষেবায় সাময়িকভাবে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে ।
রেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে যে যাত্রী সুরক্ষা ও ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে আজ একাধিক দূরপাল্লার এবং লোকাল ট্রেন আংশিক বাতিল বা Short Termination, Short Origination এবং Diversion-সহ একাধিক ট্রেন পুরোপুরি বাতিল করা হয়েছে ।
ট্রেনের রদবদলের সূচি:
যেসব ট্রেন বারাসতে যাত্রা শেষ করবে বা Short Terminated করবে-
30344 বনগাঁ–মাঝেরহাট, সময় 08:35 টা
30346 বনগাঁ–মাঝেরহাট, সময় 10:58 টা
যে ট্রেনটি বারাসত থেকে যাত্রা শুরু করবে বা Short Originated করবে-
30331 মাঝেরহাট–হাবড়া, সময় সন্ধে 7:10 টা
যেসব ট্রেন শিয়ালদা উত্তর স্টেশনে যাত্রা শেষ করবে:
30322 হাসনাবাদ-বিবাদী বাগ, সময় সকাল 7:48 টা (আনুমানিক)
30128 কল্যাণী সীমান্ত-মাঝেরহাট, সময় সকাল 9:56 টা (আনুমানিক)
30114 গেদে-মাঝেরহাট, সময় সন্ধে 7 টা (আনুমানিক)
30116 ব্যারাকপুর-বিবাদী বাগ, সময় সকাল 10:15 টা (আনুমানিক)
30122 নৈহাটি-বালিগঞ্জ, সময় বিকেল 5:24 টা (আনুমানিক)
যেসব ট্রেন শিয়ালদা উত্তর থেকে যাত্রা শুরু করবে:
30145 বিবাদী বাগ-কৃষ্ণনগর, সময় 8:30 টা
30121 মাঝেরহাট-নৈহাটি, সময় 11:41 টা
30123 মাঝেরহাট-নৈহাটি, সময় রাত 8:20 টা
30113 বিবাদী বাগ-কল্যাণী, সময় সকল 10:58 টা
30111 বালিগঞ্জ–ব্যারাকপুর, সময় সন্ধে 7:35 টা
দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে যাত্রা নিয়ন্ত্রণ:
30324 হাসনাবাদ-মাঝেরহাট ট্রেনটি সকাল 10:26 টায় দমদম ক্যান্টনমেন্টে যাত্রা শেষ করবে
30333 মাঝেরহাট-হাবড়া ট্রেনটি মাঝেরহাটের পরিবর্তে দুপুর 12:54 টায় দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছাড়বে
রুট পরিবর্তন বা Diversion ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ:
30142 গেদে-মাঝেরহাট ট্রেনটি কাঁকুড়গাছি–বালিগঞ্জ হয়ে ঘুরে সকাল 8:45 টা নাগাদ মাঝেরহাট পৌঁছবে
30357 মাঝেরহাট-মধ্যমগ্রাম ট্রেনটি মাঝেরহাট থেকে নির্ধারিত রুটে সকাল 9:00 টায় ছাড়বে
30332 হাবড়া-মাঝেরহাট ট্রেনটি কাঁকুড়গাছি বালিগঞ্জ হয়ে বিকেল 4:05 টা নাগাদ মাঝেরহাট পৌঁছাবে
30353 মাঝেরহাট-দত্তপুকুর ট্রেনটি বালিগঞ্জ কাঁকুড়গাছি হয়ে বিকেল 5:45 টায় বারাসতে যাত্রা শেষ করবে
30152 নৈহাটি-মাঝেরহাট কাঁকুড়গাছি হয়ে নির্ধারিত সময় বিকেল 6:05 টায় মাঝেরহাট পৌঁছবে
30135 মাঝেরহাট-রানাঘাট মাঝেরহাট থেকে বালিগঞ্জ–কাঁকুড়গাছি হয়ে বিকেল 6:13 টায় ছাড়বে
30358 মধ্যমগ্রাম-মাঝেরহাট কাঁকুড়গাছি হয়ে নির্ধারিত সময় বেলা 11:47 টায় মাঝেরহাট পৌঁছবে
30361 মাঝেরহাট-হাসনাবাদ মাঝেরহাট থেকে কাঁকুড়গাছি হয়ে নির্ধারিত সময় বেলা 12:38 টায় ছাড়বে
বালিগঞ্জ স্টেশনে যাত্রা শুরু ও শেষ:
যেসব ট্রেন বালিগঞ্জে যাত্রা শেষ করবে-
30511 চম্পাহাটি-মাঝেরহাট, সময় সকাল 8:46 টা
30711 লক্ষ্মীকান্তপুর-মাঝেরহাট, সময় বিকেল বিকেল 4:01 টা
যেসব ট্রেন ঘুরে বালিগঞ্জ থেকে ছাড়বে বালিগঞ্জ-কাঁকুড়গাছি রুট:
30321 মাঝেরহাট-হাসনাবাদ, সময় সকাল 9:55 টা
30317 মাঝেরহাট-দত্তপুকুর, সময় বিকেল 5 টা
যে ট্রেনটি টালা হয়ে বালিগঞ্জে শেষ হবে:
30342 বনগাঁ-মাঝেরহাট, সময় সকাল 8:50 টা
যে ট্রেনটি বালিগঞ্জ থেকে ছাড়বে:
30712 মাঝেরহাট-লক্ষ্মীকান্তপুর, সময় সকাল 10:12 টা
মাঝেরহাট স্টেশনে ট্রেন নিয়ন্ত্রণ:
যেসব ট্রেন মাঝেরহাটে পৌঁছাবে/শেষ হবে:
30412 শিয়ালদা-বিবাদী বাগ, সময় সকাল 9:34 টা
30416 শিয়ালদা-বিবাদী বাগ, সময় 5:47 টা
যেসব ট্রেন মাঝেরহাট থেকে ছাড়বে:
30411 বিবাদী বাগ-শিয়ালদা, সময় 11:22 টা
30451 বিবাদী বাগ-ব্যারাকপুর, সময় 6:45 টা
যেসব ট্রেন বাতিল বাতিল:
30312 ট্রেনটি টালা হয়ে বারাসত থেকে মাঝেরহাট, বিকেল 3:50 টা
30311 ট্রেনটি টালা হয়ে মাঝেরহাট থেকে বারাসত, দুপুর 12:58 টা
30314 ট্রেনটি টালা হয়ে দত্তপুকুর থেকে মাঝেরহাট, সন্ধে 6:08 টা
30351 ট্রেনটি টালা হয়ে মাঝেরহাট থেকে বারাসত, সকাল 10:20 টা
30313 ট্রেনটি টালা হয়ে মাঝেরহাট থেকে বারাসত, রাত 8:10 টা
কালীপুজোর বিসর্জনের জন্য 11 নভেম্বর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা হবে চক্ররেল পরিষেবা