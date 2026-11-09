কালীপুজোর বিসর্জনের জন্য 11 নভেম্বর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা হবে চক্ররেল পরিষেবা
Circular Railway Train Services: সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত চক্ররেলের ট্রেন পরিষেবা সংক্ষিপ্ত যাত্রা বা ঘুরপথে চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।
Published : November 9, 2026 at 9:43 AM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: কালীপুজো শেষ ৷ এরপরই প্রতিমা নিরঞ্জনের পালা। চলবে আগামী 11 নভেম্বর পর্যন্ত। তাই রেল যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং নিরঞ্জনের সুবিধার জন্য সোমবার অর্থাৎ 9 থেকে 11 নভেম্বর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা হবে চক্ররেল পরিষেবা। এমনটাই জানিয়েছে পূর্ব রেলের শিয়ালদা বিভাগ।
সোমবার থেকে 11 নভেম্বর, অর্থাৎ বুধবার বিকেল 4টে পর্যন্ত চক্ররেলের ট্রেন পরিষেবা সংক্ষিপ্ত যাত্রা বা Short Termination সংক্ষিপ্ত সূচনা বা Short Origination এবং ঘুরপথে চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। শিয়ালদা বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রশাসনের আবেদনের ভিত্তিতে যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই শিয়ালদা ডিভিশন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
ট্রেন চলাচলের পরিবর্তিত সময়সূচী :
যে ট্রেনগুলি টালা স্টেশন পর্যন্ত চলবে : 30312 বারাসাত থেকে মাঝেরহাট (টালা হয়ে) সময় বিকেল 4:34, 30122 নৈহাটি থেকে বালিগঞ্জ (টালা হয়ে) সময় বিকেল 4:14, 30314 দত্তপুকুর মাঝেরহাট (টালা হয়ে) সময় সন্ধ্যে 6:58
টালা স্টেশন থেকে যেসব ট্রেন ছাড়বে: 30331 মাঝেরহাট থেকে হাবড়া (টালা হয়ে) সময় সন্ধ্যে 6:12, 30111 বালিগঞ্জ থেকে ব্যারাকপুর (টালা হয়ে) সময় সন্ধ্যে 7:35, 30313: মাঝেরহাট থেকে বারাসাত (টালা হয়ে) সময় সন্ধ্যে 8:47
যেসব ট্রেন ঘুরপথে গিয়ে হয়ে শিয়ালদা উত্তর স্টেশনে যাত্রা শেষ করবে: 30144 গেদে থেকে মাঝেরহাট (কাকুড়গাছি হয়ে) সময়: বিকেল 6:55 (আনুমানিক)
যে ট্রেন শিয়ালদা উত্তর স্টেশন থেকে ছাড়বে: 30123 মাঝেরহাট থেকে নৈহাটি সময় রাত 8:20
কাকুড়গাছি থেকে বালিগঞ্জ ঘুরপথে মাঝেরহাট পর্যন্ত যাবে: 30332: হাবড়া থেকে মাঝেরহাট সময় বিকেল 4:05 (আনুমানিক)
মাঝেরহাট থেকে বালিগঞ্জ-কাকুড়গাছি ঘুরপথে যাবে 30353 মাঝেরহাট দত্তপুকুর (সময় বিকেল 4:15) ৷ নির্ধারিত পথে মাঝেরহাট পর্যন্ত চলবে 30152 নৈহাটি মাঝেরহাট ৷ সময় সন্ধ্যে 6:05 ৷ মাঝেরহাট থেকে বালিগঞ্জ-কাকুড়গাছি ঘুরপথে যাবে 30135 মাঝেরহাট থেকে রানাঘাট (টালা হয়ে) ৷ সময় সন্ধ্যে 6:18 ৷ বালিগঞ্জ স্টেশনে যাত্রা শেষ করবে 30711 লক্ষ্মীকান্তপুর–মাঝেরহাট (বালিগঞ্জ হয়ে) সময় বিকেল 4:01 ৷
বালিগঞ্জ থেকে ছেড়ে বালিগঞ্জ-কাকুড়গাছি ঘুরপথে যাবে 30317 মাঝেরহাট থেকে দত্তপুকুর (টালা হয়ে) সময় বিকেল 5টা। মাঝেরহাট স্টেশনে যাত্রা শেষ করবে 30416 শিয়ালদা থেকে বিবিডি বাগ (মাঝেরহাট হয়ে) সময় বিকেল 5:47 ৷ মাঝেরহাট স্টেশন থেকে আবার যাত্রা শুরু করবে 30451 বিবাদি বাগ থেকে ব্যারাকপুর সময় সন্ধ্যে 6:45 ৷