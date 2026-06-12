পুকুরে মোবাইল ছোড়া সেই জীবনকৃষ্ণের বাড়িতে এবার সিআইডি
নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নতুন সূত্রের খোঁজ ? জেলে থাকা প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা গোয়েন্দাদের ৷
Published : June 12, 2026 at 5:42 PM IST
কলকাতা, 12 জুন: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আগে থেকেই সিবিআই ও ইডির তদন্তের মুখে পড়েছেন মুর্শিদাবাদের বড়ঞার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা । এবার তাঁর বাড়িতে পৌঁছে গেল রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সিআইডি । বৃহস্পতিবার বড়ঞায় প্রাক্তন বিধায়কের পৈতৃক বাসভবনে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তদন্তকারীরা । নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে এমন কিছু তথ্য ও নথির খোঁজেই এই তৎপরতা বলে তদন্তকারী সূত্রে খবর ।
বর্তমানে বিচারাধীন অবস্থায় জেলবন্দি জীবনকৃষ্ণ । ফলে তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ না থাকায় পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকেই বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন সিআইডি আধিকারিকেরা । সূত্রের দাবি, বিশেষ করে প্রাক্তন বিধায়কের স্ত্রীকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে । নিয়োগ সংক্রান্ত কিছু নথি এবং নির্দিষ্ট তথ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হয় বলেও জানা গিয়েছে ।
তদন্তকারী সংস্থার এক আধিকারিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, প্রয়োজন হলে আদালত থেকে অনুমতি নিয়ে জীবনকৃষ্ণ সাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে । যদিও এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানাননি রাজ্যের গোয়েন্দারা ৷
নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে নতুন নতুন তথ্য । সেই সূত্র ধরেই মামলার বিভিন্ন দিক ফের খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সিআইডির দাবি । আর সেই কারণেই জীবনকৃষ্ণ সাহার ভূমিকা ও তাঁর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন তথ্য আবারও গোয়েন্দাদের নজরে এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে ।
জীবনকৃষ্ণ সাহার নাম প্রথম রাজ্যজুড়ে আলোচনায় আসে 2023 সালে । শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে সিবিআই তাঁর বড়ঞার বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গেলে তিনি দু’টি মোবাইল ফোন বাড়ির পাশের একটি পুকুরে ছুড়ে ফেলেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে । পরে ডুবুরি নামিয়ে এবং পুকুরের জল আংশিক ছেঁচে সেই মোবাইল উদ্ধার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা । সেই ঘটনাকে ঘিরে তৎকালীন সময়ে রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল ।
পরবর্তী সময়ে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হন জীবনকৃষ্ণ । জেল হেফাজতে থাকার পাশাপাশি ইডির জেরার মুখেও পড়তে হয় তাঁকে । তদন্তকারীদের দাবি ছিল, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম এবং আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে । তবে জেলে থাকলেও তাঁকে ঘিরে তদন্ত থেমে নেই । বরং সময়ের সঙ্গে নতুন তথ্য সামনে আসায় তদন্তের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে বলেই মনে করছে তদন্তকারী মহল । সেই প্রেক্ষিতেই সিআইডির এই সক্রিয়তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ ।
প্রশ্ন উঠছে, নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে কি নতুন কোনও নথি বা তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন গোয়েন্দারা ? নাকি পুরনো সূত্রের ভিত্তিতেই নতুন করে তথ্য যাচাইয়ের কাজ চলছে ? এই বিষয়ে আপাতত মুখে কুলুপ এঁটেছে সিআইডি । তবে বড়ঞায় জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে সিআইডির উপস্থিতি স্পষ্ট করে দিয়েছে, নিয়োগ দুর্নীতির বহুচর্চিত মামলায় প্রাক্তন বিধায়ক এখনও তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র । এখন নজর তদন্তের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে ।