ডিজে-কাণ্ডে কালীঘাটে মমতার আত্মীয়ের বাড়িতে সিআইডি

ডিজে-কাণ্ডে কালীঘাটে মমতার আত্মীয়ের বাড়িতে সিআইডি
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে সেই আত্মীয়কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গোয়েন্দারা আজ সেখানে গিয়েছেন ৷
Published : June 18, 2026 at 2:47 PM IST
কলকাতা, 18 জুন: কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক আত্মীয়ের বাড়িতে হানা দিল সিআইডি । বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এক আত্মীয়ের বাড়িতে যায় সিআইডির একটি প্রতিনিধি দল । জানা গিয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে সেই আত্মীয়কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গোয়েন্দারা আজ সেখানে গিয়েছেন ৷
তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দুটি মামলা রুজু করেছে সিআইডি । তা হল বিধানসভায় সই জাল কাণ্ড ও নির্বাচনী প্রচারে 'ডিজে মন্তব্য' নিয়ে মামলা । তবে ভবানী ভবন সূত্রে খবর, মূলত আজ ডিজে কাণ্ডের তদন্তেই মমতার আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছে সিআইডি ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিজে বাজানো নিয়ে মন্তব্যটি তৃণমূলের ফেসবুক পেজে শেয়ার করা হয়েছিল । আর সেই ফেসবুক পেজ যে বা যারা পরিচালিত করত, তাদেরই মূলত জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য সিআইডি আজ মমতার আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছে ।
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