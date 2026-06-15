সই জাল-কাণ্ডের তদন্তে এবার বিধানসভায় সিআইডি

সই জাল-কাণ্ডের তদন্তে এবার বিধানসভায় সিআইডি
রবিরার কুণাল ঘোষ ও অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদের পরই সোমবার বিধানসভায় গেলেন সিআইডি আধিকারিকরা ৷
সই জাল-কাণ্ডে এবার বিধানসভায় সিআইডি (নিজস্ব ছবি)
Published : June 15, 2026 at 2:37 PM IST
কলকাতা, 15 জুন: সিআইডি এবার বিধানসভায় । সই জাল-কাণ্ডে সিটের আধিকারিকরা এবার বিধানসভায় এলেন । সোমবার বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসুর সঙ্গে কথা বলতে পারেন তাঁরা ।
বিধানসভায় সই জালিয়াতি-কাণ্ডে ইতিমধ্যেই একাধিক বিধায়ককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে । রবিবার এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কে ভবানী ভবনে তলব করা হয়েছিল ৷
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