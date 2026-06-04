ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে সিআইডি! বিধানসভার সই জাল-কাণ্ডে চলছে তদন্ত
বৃহস্পতিবার রাতে ফিরহাদ হাকিমের চেতলার বাসভবনে পৌঁছয় সিআইডি-র একটি প্রতিনিধিদল। এই মামলায় একই দিনে তৃণমূলের তিন বিধায়কের হাতের লেখার নমুনাও সংগ্রহ করা হয়েছে।
Published : June 4, 2026 at 11:03 PM IST
কলকাতা, 4 জুন: জাল সই কাণ্ডে তদন্তে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করল রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। তদন্তের সূত্রে বৃহস্পতিবার রাতে কলকাতার মেয়র তথা তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিমের চেতলার বাসভবনে পৌঁছয় সিআইডি-র একটি প্রতিনিধিদল। সূত্রের খবর, বিতর্কিত চিঠিতে থাকা তাঁর স্বাক্ষর এবং সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মেয়রের বক্তব্য জানতে চেয়েছেন তদন্তকারীরা।
এই মামলায় একই দিনে তৃণমূলের তিন বিধায়কের হাতের লেখার নমুনাও সংগ্রহ করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশ মেনে কলকাতার নগরদায়রা আদালতে হাজির হয়ে নিজেদের হাতের লেখার নমুনা দেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক বাহারুল ইসলাম, হাওড়া মধ্যের বিধায়ক অরূপ রায় এবং মহেশতলার বিধায়ক শুভাশিস দাস।
জানা গিয়েছে, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা করার দাবি জানিয়ে তৃণমূল পরিষদীয় দলের পক্ষ থেকে বিধানসভার স্পিকারের কাছে একটি চিঠি জমা দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সেই চিঠির একাধিক স্বাক্ষর ও নথি ঘিরে অসঙ্গতির অভিযোগ ওঠে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্তভার সিআইডি-র হাতে তুলে দেয় রাজ্য সরকার।
তদন্তকারীদের দাবি, ওই চিঠিতে একাধিক বিধায়কের স্বাক্ষর রয়েছে। সেই তালিকায় ফিরহাদ হাকিমের নামও রয়েছে। ফলে তাঁর স্বাক্ষর কখন, কীভাবে এবং কোন পরিস্থিতিতে করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখতেই সিআইডি-র এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।
এর আগেও এই মামলার তদন্তে তৃণমূলের একাধিক বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সিআইডি। চৌরঙ্গির বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষের বাড়িতেও তদন্তকারী দল গিয়েছিল। তাঁদের বক্তব্য রেকর্ড করার পাশাপাশি গোটা প্রক্রিয়ার ভিডিয়োগ্রাফিও করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।
জাল সইয়ের অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও জোর চর্চা শুরু হয়েছে। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েক জন জনপ্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হতে পারে বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহলের একাংশ। এখন নজর সিআইডি-র পরবর্তী পদক্ষেপ এবং তদন্তে নতুন কোনও তথ্য সামনে আসে কি না, সেদিকেই।