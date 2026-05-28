বিধানসভার খাতায় সই গরমিল, বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সিআইডি

বিধানসভার খাতায় সই গরমিল, বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সিআইডি
Published : May 28, 2026 at 10:41 PM IST
কলকাতা, 28 মে: সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনের পর নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথগ্রহণ পর্ব মিটতে না মিটতেই শুরু হল নতুন বিতর্ক। চৌরঙ্গী কেন্দ্র থেকে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের সই ঘিরে দানা বাঁধল রহস্য। বিধানসভার হাজিরা খাতায় তাঁর করা সইয়ের সঙ্গে পুরনো সইয়ের মিল না থাকার গুরুতর অভিযোগে বৃহস্পতিবার খোদ বিধায়কের বাড়িতে হানা দিল সিআইডি (CID)। উৎসবের দিনে রাজ্যের এক শাসকদলের বিধায়কের বাড়িতে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এই আকস্মিক পদক্ষেপে রাজ্য রাজনীতিতে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
বৃহস্পতিবার দুপুরে হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ বা 'হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট'-কে সঙ্গে নিয়ে সিআইডি-র একটি বিশেষ দল সোজা পৌঁছায় চৌরঙ্গীর বিধায়কের বাসভবনে। তবে ঈদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কারণে সেই সময় বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না তিনি। তদন্তকারী আধিকারিকরা তাঁর অনুপস্থিতিতেই বাড়িতে যান। তবে বিধায়ক সশরীরে না থাকলেও তদন্তের কাজ থেমে থাকেনি। জানা গিয়েছে, আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে পরবর্তীকালে ভিডিও কলের মাধ্যমেই নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেন সিআইডি আধিকারিকরা।
প্রশাসনিক সূত্রে খবর, সম্প্রতি বিধানসভায় প্রোটেম স্পিকারের কাছে নিয়ম মেনেই বিধায়ক হিসেবে শপথগ্রহণ করেছেন নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগের সূত্রপাত হয় বিধানসভার প্রথম দিনেই। সেদিন হাজিরা খাতায় তিনি যে দস্তখত করেছিলেন, তা নিয়েই প্রথম সন্দেহ প্রকাশ করেন স্বয়ং রাজ্য বিধানসভার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বা প্রধান সচিব। তাঁর দাবি, খাতায় করা নতুন সইয়ের সঙ্গে বিধায়কের জমা দেওয়া পুরনো সইয়ের কোনওরকম মিল নেই।
প্রধান সচিবের মতো দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের এই সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই জল গড়ায় পুলিশ সদর দফতর পর্যন্ত। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার আসরে নামে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সিআইডি। যদিও আশ্চর্যের বিষয় হল, ওই নির্দিষ্ট দিনে বিধানসভায় তাঁর সশরীরে উপস্থিতি নিয়ে কোনও মহলেই বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না।
অন্যদিকে, ঈদের মতো একটি উৎসবের দিনে বিনা নোটিশে এই আকস্মিক পুলিশি পদক্ষেপে চরম ক্ষুব্ধ চৌরঙ্গীর তৃণমূল বিধায়ক। তাঁর দাবি, বিধানসভার খাতায় দস্তখত করার সময় তাড়াহুড়ো বা অন্য কোনও কারণে সইটি সামান্য বেঁকে গিয়েছিল। আর স্রেফ এইটুকু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য তাঁকে অযথা পুলিশি হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। জানা গিয়েছে, সিআইডি হানার এই গোটা বিষয়টি ইতিমধ্যেই দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জানিয়েছেন তিনি। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ খোদ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাতে শুক্রবারই কালীঘাটে তাঁর বাসভবনে যাওয়ার কথা রয়েছে ক্ষুব্ধ বিধায়কের। সেখানে তিনি গোটা বিষয়টি দলীয় নেত্রীর সামনে তুলে ধরবেন বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।
শাসকদলের বিধায়কের বাড়িতে সিআইডি-র এই উপস্থিতিকে হাতিয়ার করে স্বাভাবিকভাবেই ময়দানে নেমেছে বিরোধী শিবির। রাজ্য বিজেপির তরফে বিষয়টিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সিআইডি তো আর এমনি এমনি কারও বাড়িতে যায়নি। বিধানসভার প্রধান সচিবের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই তারা তদন্তে গিয়েছে। তাঁর কথায়, "এটা প্রক্সি সিগনেচার বা অন্যের হয়ে সই করার ঘটনাও হতে পারে। কলকাতা পুরনিগমে এমন ঘটনা আকছার ঘটে থাকে। আর একটু অপেক্ষা করুন, আসল সত্যিটা ঠিকই সবার সামনে বেরিয়ে আসবে।"
একইসঙ্গে বিজেপি নেতা আরও সংযোজন করেন যে, সইটি যদি বিধায়ক নিজেই করে থাকেন, তবে তো তাঁর ভয়ের বা অসুবিধার কোনও কারণ নেই। কিন্তু এর মধ্যে যদি কোনও রকম জালিয়াতি বা তথ্য বিকৃত করার চেষ্টা হয়ে থাকে, তবে আইন অনুযায়ী নিশ্চয়ই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সব মিলিয়ে, শপথগ্রহণের পর বিধানসভার প্রথম দিনের এই 'সই-বিভ্রাট' এবং তার জেরে সিআইডি তদন্তকে কেন্দ্র করে বঙ্গ রাজনীতিতে নতুন করে শোরগোল শুরু হয়েছে। এখন দেখার, কালীঘাটে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার পর এই বিতর্কের জল শেষ পর্যন্ত কোন দিকে গড়ায়।