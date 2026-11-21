টুলু মণ্ডলের দেওয়া বয়ান ও নথি যাচাই, 5 কোটির 'সুবিধাভোগী'দের খুঁজছে সিআইডি
CID May Iusses Notice to Tulu Mondal Again: টুলু মণ্ডলের দেওয়া নামের সুবিধাভোগীদের নোটিশ দিতে পারে সিআইডি ৷
Published : November 21, 2026 at 6:46 PM IST
কলকাতা, 21 নভেম্বর: শুক্রবার ভবানী ভবনে দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত পাথর 'মাফিয়া' টুলু মণ্ডলকে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিআইডি-র বিশেষ দল ৷ তারপর শনিবার সকাল থেকেই তদন্তের পরবর্তী ধাপ শুরু করলেন তদন্তকারীরা ৷ টুলু মণ্ডলের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য এবং তাঁর জমা দেওয়া নথিপত্র আজ খতিয়ে দেখছেন বিশেষ তদন্তকারী দলের আধিকারিকরা ৷
শুক্রবার জেরার মুখে টুলু মণ্ডল নিউটাউন ও নারায়ণপুর থেকে উদ্ধার হওয়া নগদ পাঁচ কোটি টাকা এবং তাঁর বিপুল সম্পত্তির যে হিসাব দিয়েছেন, আজ তার সত্যতা যাচাই করা হচ্ছে ৷ বিশেষ করে পাথর খাদান ব্যবসার আড়ালে চলা হিসাব বহির্ভুত আর্থিক লেনদেনের নথির সঙ্গে তাঁর মৌখিক বয়ান মিলিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা ৷ একইসঙ্গে বীরভূমের পাথর খাদান সংক্রান্ত যে ভুয়ো ডিসিআর বা রসিদ জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে, এদিন সেই সংক্রান্ত নথিপত্র আলাদাভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে ৷ সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে কীভাবে বিপুল নগদ অর্থের লেনদেন চলত, তার সূত্র খুঁজছে সিআইডি ৷
সিআইডি সূত্রে খবর, শুক্রবারের জেরায় মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলুর কাছ থেকে কিছু নাম এবং আর্থিক লেনদেনের সূত্র পেয়েছেন সিআইডি-র আধিকারিকরা ৷ সেই সূত্র ধরেই এই পাঁচ কোটি টাকার আসল 'বেনিফিশিয়ারি' বা বিশেষ সুবিধাভোগী কারা, তাঁদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছেন তদন্তকারীরা ৷ এই বিষয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সিআইডি-র এক আধিকারিক বলেন, "সব তথ্য যাচাই করে দেখার কাজ চলছে ৷ এটা আমাদের প্রাথমিক প্রক্রিয়ার একটা অংশ ৷"
ভবানী ভবন সূত্রে খবর, প্রয়োজন পড়লে টুলু মণ্ডলের দেওয়া নামের তালিকায় থাকা সুবিধাভোগীদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ পাঠানো হতে পারে ৷ তারপর আগামী সপ্তাহে টুলু মণ্ডলকে ফের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ পাঠাতে পারে সিআইডি ৷
অন্যদিকে, তাঁর বিরুদ্ধে জারি হওয়া লুকআউট নোটিশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্ট যে আবেদন করেছিলেন, সেই মামলার শুনানি পিছিয়ে গিয়েছে ৷ তবে, সুপ্রিম কোর্ট থেকে মেলা রক্ষাকবচ থাকায় এই মুহূর্তে তাঁকে গ্রেফতার করতে পারবে না সিআইডি ও রাজ্য পুলিশ ৷
উল্লেখ্য, এদিন দুপুরে বীরভূমের সিউড়ি থানায় হাজিরা দিলেন টুলু মণ্ডল ৷ পাথর খাদান দুর্নীতি ও একাধিক বেআইনি আর্থিক লেনদেনের মামলায় তাঁকে নোটিশ দিয়ে তলব করেছিল পুলিশ ৷ সেই মতো শনিবার দুপুরে আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে সিউড়ি থানায় উপস্থিত হন টুলু মণ্ডল ৷