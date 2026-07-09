বরুণ বিশ্বাসের বাড়িতে সিআইডি! মুখ্যমন্ত্রীর 'জনতার দরবারে' আবেদনের সপ্তাহ ঘুরতেই
14 বছর ধরে বিচার না মেলার অভিযোগ। নতুন করে তথ্য সংগ্রহ, পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা সিআইডির প্রতিনিধি দলের । পুনর্তদন্তে আশার আলো দেখছে পরিবার ৷
Published : July 9, 2026 at 7:58 PM IST
বনগাঁ, 9 জুলাই: প্রায় দেড় দশক আগে সুটিয়ার প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস খুন হয়েছিলেন দুষ্কৃতীদের গুলিতে । তারপর কেটে গিয়েছে 14 বছর । তদন্ত হয়েছে, মামলা এগিয়েছে, কিন্তু আজও সুবিচার মেলেনি বলেই দাবি করে এসেছে তাঁর পরিবার । সেই দীর্ঘ অপেক্ষার পর নতুন করে আশার আলো দেখছেন তাঁরা । কারণ, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'জনতার দরবার'-এ পুনর্তদন্তের আবেদন জানানোর মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই বরুণ বিশ্বাসের বাড়িতে পৌঁছল সিআইডির প্রতিনিধি দল ।
শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর 'জনতার দরবার'-এ হাজির হয়েছিলেন বরুণ বিশ্বাসের দিদি প্রমিলা বিশ্বাস এবং দাদা অসিত বিশ্বাস । সেখানে তাঁরা বরুণের খুনের ঘটনার পুনর্তদন্তের আবেদন জানান । পরিবারের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের আশ্বস্ত করেন যে, ঘটনাটি নতুন করে খতিয়ে দেখা হবে এবং দোষীদের আইনের মুখোমুখি করা হবে ।
সেই আশ্বাসের এক সপ্তাহও পেরোয়নি । বৃহস্পতিবার সুটিয়ায় বরুণ বিশ্বাসের বাড়িতে পৌঁছন সিআইডির দুই প্রতিনিধি । প্রথমে তাঁরা বরুণের ঘর ও বাড়ির বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন । পরে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলেন । বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন বরুণের বাবা, দাদা অসিত বিশ্বাস এবং দিদি প্রমিলা বিশ্বাস । প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে তদন্তকারীরা তাঁদের কাছ থেকে ঘটনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন ।
2012 সালের 5 জুলাই উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটার সুটিয়ায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস । এলাকায় নারী নির্যাতন, অপরাধচক্র এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হওয়ার কারণেই তাঁকে খুন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল । তৎকালীন রাজ্য সরকার সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিলেও তদন্তে সন্তুষ্ট ছিল না পরিবার । তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘ 14 বছরেও প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা হয়নি এবং বিচার অধরাই থেকে গিয়েছে ।
বরুণের দাদা অসিত বিশ্বাস বলেন, "দীর্ঘ 14 বছর ধরে আমরা শুধু বিচার চেয়েছি । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পুনর্তদন্তের আবেদন করেছিলাম । তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন । এত দ্রুত সিআইডি আমাদের বাড়িতে আসবে, তা ভাবিনি । আমরা চাই, তদন্তে সত্য সামনে আসুক এবং দোষীরা শাস্তি পাক ।"
বরুণ বিশ্বাসের পরিবার মনে করছে, নতুন করে শুরু হওয়া তদন্তই হয়তো তাঁদের দীর্ঘদিনের বিচারপ্রত্যাশার অবসান ঘটাতে পারে । এখন তাঁদের নজর সিআইডির পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে । 14 বছরের পুরনো এই বহুচর্চিত হত্যাকাণ্ডে পুনর্তদন্ত শেষ পর্যন্ত নতুন কোনও তথ্য সামনে আনে কি না, সেটাই এখন দেখার ।