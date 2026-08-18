লকআপে তৃণমূল নেতার মৃত্যুতে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ শুভেন্দুর, সুবিচারের আশায় পরিবার

লকআপে তৃণমূল নেতার মৃত্যুতে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ শুভেন্দুর, সুবিচারের আশায় পরিবার
খুনের মামলায় গ্রেফতার হয়ে লকআপে মৃত্যু হয় তৃণমূল নেতার । তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে বিজেপির বিক্ষোভের মুখে পড়েন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
Published : August 18, 2026 at 8:15 PM IST
হালিশহর, 18 আগস্ট: লকআপে তৃণমূল নেতা বিরজু কেওটের মৃত্যুর ঘটনায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বিরজুর স্ত্রী জেনি শর্মার আশা স্বামীর মৃত্যুর বিচার তিনি পাবেন। তাঁর কথায়, "আমার স্বামীর মৃত্যুতে যাঁরা জড়িত, তাঁরা শাস্তি পেলে তাঁর আত্মা শান্তি পাবে।"
বিরজু কেওট দীর্ঘদিন ধরে হালিশহর-কাঁচরাপাড়া এলাকায় সক্রিয় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী জেনি শর্মা কাঁচরাপাড়া পুরসভার 23 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর। বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদল হওয়ার পর থেকে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে একের পর এক তৃণমূল নেতা গ্রেফতার হয়েছেন। বিরজুও গা ঢাকা দিয়েছিলেন। সম্প্রতি তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। এরপর একটি খুনের ঘটনায় তিনি গ্রেফতার হন। আরও পরে পুলিশি হেফাজতে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনা ঘিরে শোরগোল পড়ে যায়। এবার সেই ঘটনার তদন্তভার গেল সিবিআইয়ের হাতে ।
মৃত বিরজুর স্ত্রী জেনি শর্মা আরও বলেন, 'পুলিশের লকআপে আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা বিচার পাব বলে আশা করছি। আমার বাড়িতে ছোট ছোট দুটো সন্তান আছে। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত সাজা দেওয়া হলে তবেই আমার মৃত স্বামীর আত্মা শান্তি পাবে। আমি সন্তানদের কাছে জবাব দিতে পারব। যেদিন আমার স্বামী মৃত্যুর প্রকৃত বিচার পাবে আমি সেদিন খুশি হব।'
বীজপুরের বিজেপি বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, 'আমরা প্রথমেই বলেছি, রাজধর্ম পালনে আমরা কোনও দল দেখব না। যিনি মারা গিয়েছেন, তিনি যে দলেরই হন, আমরা তাঁর পরিবারের পাশে আছি। পরেও থাকব। শুভেন্দু অধিকারী কোনও দলের মুখ্যমন্ত্রী নন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের 11 কোটি মানুষের মুখ্যমন্ত্রী। ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে তিনি কোনও দল দেখেন না। বিরজু কেওটের মৃত্যুতে কেউ সিআইডি তদন্তের দাবি করেননি। মুখ্যমন্ত্রী প্রথম দিনই আশ্বাস দিয়েছেন সুবিচার হবে। হালিশহর থানার আইসিকে ক্লোজ করা হয়েছে। রাpধর্ম পালনে মুখ্যমন্ত্রী যে কোনও রং দেখেন না, আজ সিআইডি তদন্তে নির্দেশ দিয়ে ফের তিনি তা বুঝিয়ে দিলেন।'
ঘটনার ঘনঘটা
2020 সালের ডিসেম্বর মাসে স্থানীয় বিজেপি কর্মী সৈকত ভাওয়াল খুন হয়েছিলেন। ওই খুনের ঘটনায় সম্প্রতি সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযোগে নাম না থাকলেও একইরাতে বীরজু কেওটকেও গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন তাঁকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছিল। আদালত তাঁকে পাঁচদিনের পুলিশে হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল। এরপর 7 আগস্ট সকালে হালিশহর থানার পুলিশ লকআপে তাঁকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায়। কল্যাণী জহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
জেনি শর্মা সরাসরি অভিযোগ তোলেন, তাঁর স্বামীকে পুলিশ লকআপে পিটিয়ে মারা হয়েছে। তৃণমূলের ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অমিত গুপ্তও অভিযোগ করেন, পুলিশের অত্যাচারে লকআপে বিরজুর মৃত্যু হয়েছে। এরপর রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দোলা সেন-সহ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মৃত দলীয় কর্মী বিরজুর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসছিলেন। সেই সময় কাঁচরাপাড়ার ভূতবাগান এলাকায় বীরজুর বাড়ির অদূরে বিজেপি কর্মীরা মমতার গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছেঁড়া হয়। তার পাশাপাশি জুতো এমনকী কাদাও ছোড়া হতে থাকে। সঙ্গে চলতে থাকে গালিগালাজ ও চোর চোর স্লোগান। শেষমেশ কেন্দ্রীয় বাহিনীর সহায়তায় মমতা বিরজুর বাড়িতে পৌঁছন।
পরের দিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মৃতের বাড়ি গিয়ে তাঁর স্ত্রী জেনির হাতে 10 লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। সঙ্গে নিহত তৃণমূল কর্মীর স্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের অ্যাটেনডেন্টে চাকরি দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন। এরপর মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পুলিশ লকআপে মৃত্যুর ঘটনায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।