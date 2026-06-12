সই জাল কাণ্ডে অভিষেকের থেকে অরিজিনাল রেজোলিউশন বুকের খোঁজ সিআইডির, ফের তলব
তদন্তকারীদের দাবি, অরিজিনাল রেজোলিউশন বুক উদ্ধার করা গেলে সহজেই মিলিয়ে দেখা সম্ভব হবে প্রকৃতপক্ষে কতজন বিধায়ক স্বাক্ষর করেছিলেন এবং অভিযোগ অনুযায়ী কতগুলি সই জাল ।
Published : June 12, 2026 at 7:10 AM IST
কলকাতা, 12 জুন: বিধানসভার বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে সামনে আসা সই জালিয়াতি মামলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে তদন্ত আরও জোরদার করল রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগ সিআইডি । দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর ফের তাঁকে ভবানী ভবনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে তদন্তকারী সূত্রে খবর ।
তদন্তের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সেই বিতর্কিত রেজোলিউশন বুক ৷ যেখানে বিধায়কদের সম্মতির ভিত্তিতে বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল বলে দাবি করা হয় । সিআইডির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, মূল বা অরিজিনাল রেজোলিউশন বুকটি এখন কোথায় ? তদন্তকারীদের মতে, এই নথিই পুরো ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হতে পারে ।
সূত্রের খবর, জিজ্ঞাসাবাদের সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে একাধিক প্রশ্ন তুলে ধরেন তদন্তকারীরা । বিশেষ করে, স্পিকারের কাছে জমা দেওয়া রেজোলিউশনের প্রতিলিপিতে যে 70 জন বিধায়কের সই থাকার দাবি করা হয়েছে, তা নিয়ে বিস্তারিত জানতে চাওয়া হয় । সিআইডির সন্দেহ, ওই তালিকার একাধিক স্বাক্ষর প্রকৃত নয় এবং সেখানে জালিয়াতির সম্ভাবনা রয়েছে ।
তদন্তকারীদের নজরে এসেছে, জমা দেওয়া নথিতে কয়েকজনের নাম ইংরেজির ক্যাপিটাল লেটার বা বড়হাতের অক্ষরে লেখা রয়েছে । গোয়েন্দাদের প্রশ্ন, কোনও বিধায়কের স্বাক্ষর কীভাবে শুধুমাত্র বড়হাতের অক্ষরে লেখা নাম হতে পারে ? সেই নামগুলি আদৌ সংশ্লিষ্ট বিধায়কদের নিজের হাতে লেখা কি না, তা নিয়েও তদন্ত চলছে ।
সিআইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, রেজোলিউশনের প্রতিলিপির নীচে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর থাকায় তাঁর ভূমিকা সম্পর্কেও বিস্তারিত জানতে চাওয়া হয়েছে । 70 জন বিধায়কের সম্মতি আদৌ নেওয়া হয়েছিল কি না, প্রত্যেকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল কি না এবং ওই বৈঠকে কারা উপস্থিত ছিলেন— এই সমস্ত বিষয়েই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তাঁকে ৷
তদন্তকারীদের দাবি, অরিজিনাল রেজোলিউশন বুক উদ্ধার করা গেলে সহজেই মিলিয়ে দেখা সম্ভব হবে প্রকৃতপক্ষে কতজন বিধায়ক স্বাক্ষর করেছিলেন এবং অভিযোগ অনুযায়ী কতগুলি স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে । সেই কারণেই নথিটি উদ্ধারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ।
ইতিমধ্যেই দলীয় কার্যালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন সম্ভাব্য স্থানে তল্লাশি চালানো হয়েছে । এমনকি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনেও খোঁজ চালানো হয়েছে বলে সূত্রের দাবি । কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই গুরুত্বপূর্ণ নথির সন্ধান মেলেনি ।
বৃহস্পতিবার নির্ধারিত সময়ের কিছু আগেই ভবানী ভবনে পৌঁছন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । বিকেল প্রায় 5টা 50 মিনিট নাগাদ তাঁর গাড়ি সিআইডি সদর দফতরে প্রবেশ করে । প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । তবে এদিন ভবানী ভবনে প্রবেশের সময় তিনি সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের কোনও উত্তর দেননি । সরাসরি তদন্তকারীদের কক্ষে চলে যান ।
রাতের দিকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হওয়ার পর ভবানী ভবন থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি । পরে উপস্থিতি সংক্রান্ত নথিতে স্বাক্ষর করার জন্য তাঁকে আবার প্রধান ফটকের দিকে যেতে দেখা যায় । গোটা সময়জুড়ে ভবানী ভবন চত্বরে ছিল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ।
তদন্তকারী মহলের দাবি, এখনও একাধিক প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়নি । সেই কারণেই তাঁকে আবার ভবানী ভবনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পরবর্তী জিজ্ঞাসাবাদে রেজোলিউশন বুকের অবস্থান, বৈঠকের কার্যবিবরণী এবং বিধায়কদের সম্মতি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য খতিয়ে দেখা হবে ।
রাজ্যের রাজনৈতিক মহলেও এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চর্চা শুরু হয়েছে । সই জালিয়াতির অভিযোগ কতটা সত্য, অরিজিনাল নথি আদৌ উদ্ধার হবে কি না এবং তদন্ত শেষ পর্যন্ত কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই এখন নজর সাধারণ মানুষের ।