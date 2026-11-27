বিধায়ক শামীম আহমেদের খোঁজে ফের সিআইডি ! রাতের অন্ধকারে পৈতৃক বাড়িতে হানা
CID in Search for TMC MLA Md Samim: বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে খোঁজ নেই মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক শামীম আহমেদের ৷
Published : November 27, 2026 at 12:32 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 27 নভেম্বর: কোথায় রয়েছেন মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক শামীম আহমেদ ? গত কয়েকদিন ধরে তাঁর কোনও খোঁজ মিলছে না বলে দাবি পরিবারের ৷ এদিকে সেই বিধায়কের সন্ধানেই ফের তাঁর পৈতৃক বাড়িতে হানা দিল সিআইডি ৷
বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হিঞ্চাবেড়িয়া এলাকায় শামীম আহমেদের পৈতৃক বাড়িতে পৌঁছন সিআইডির আধিকারিকরা ৷ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলার পাশাপাশি বিধায়কের ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরও চাওয়া হয় ৷ সিআইডির এই অভিযান ঘিরে এলাকায় নতুন করে চাঞ্চল্য ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে আচমকাই শামীম আহমেদের পৈতৃক বাড়িতে পৌঁছে যান সিআইডির আধিকারিকরা ৷ বাড়িতে ঢুকে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা ৷ প্রধানত বিধায়কের বর্তমান অবস্থান এবং তাঁর সঙ্গে পরিবারের যোগাযোগ রয়েছে কি না, সে বিষয়ে জানতে চান তদন্তকারীরা ৷
রাজনৈতিক মহলে তাঁর দলীয় অবস্থান নিয়েও জল্পনা তৈরি হয়েছে ৷ একসময় ঋতব্রত পন্থী তৃণমূল শিবিরের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সম্প্রতি তিনি সেই শিবির ছেড়ে মমতা পন্থী তৃণমূল শিবিরে যোগ দিয়েছেন বলে খবর ৷ আর এই রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই তাঁকে ঘিরে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে ৷
এর আগেও শামীম আহমেদের খোঁজে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ কিন্তু বাড়িতে তাঁকে না পেয়ে ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সরকারি নোটিশ পাঠানো হয় বলে জানা গিয়েছে ৷ এবার ফের সিআইডির আধিকারিকদের অভিযান ৷ সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত দু'বার তাঁর পৈতৃক বাড়িতে পৌঁছেছেন সিআইডির আধিকারিকরা ৷ কিন্তু প্রতিবারই খালি হাতে ফিরতে হয়েছে তাঁদের ৷
এ বিষয়ে শামীম আহমেদের বৌদি তানিয়া পারভিন জানান, বৃহস্পতিবার রাতে সিআইডির আধিকারিকরা বাড়িতে এসে শামীম আহমেদের খোঁজ করেন ৷ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর জানতে চান ৷ কিন্তু নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে শামীম আহমেদের সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগাযোগ নেই ৷ তিনি কোথায় রয়েছেন, সে বিষয়েও পরিবারের কেউ কিছু জানেন না ৷
তানিয়া পারভিনের কথায়, তদন্তকারী আধিকারিকরা আমাদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চান ৷ আমরা যেটুকু জানি, বলেছি । এরপর আধিকারিকেরা বাড়ি থেকে চলে যান। তবে রাতের অন্ধকারে এভাবে সিআইডির আধিকারিকদের বাড়িতে আসায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা বলেও দাবি তাঁর ৷
একদিকে বিধায়কের দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিতি, অন্যদিকে তাঁর সন্ধানে তদন্তকারী সংস্থার পরপর অভিযান—সবমিলিয়ে মগরাহাট পশ্চিমের রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে ৷ তবে ঠিক কী কারণে সিআইডি শামীম আহমেদের খোঁজে তৎপর হয়েছে, তদন্তের নির্দিষ্ট বিষয় কী এবং বিধায়ক বর্তমানে কোথায় রয়েছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ এই বিষয়ে সিআইডির তরফে আনুষ্ঠানিক কোনও বক্তব্যও পাওয়া যায়নি। ফলে শামীম আহমেদের অবস্থান ঘিরে রহস্য ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে ৷