অসুস্থতার কারণে হাজিরা এড়ানোর পর বিকেলে অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে সিআইডি
বিধানসভার নথিতে স্বাক্ষর সংক্রান্ত একাধিক অসঙ্গতির সূত্র ধরেই এই মামলা । ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিআইডি ৷
Published : June 1, 2026 at 7:35 PM IST
কলকাতা, 1 জুন: বিধানসভার সই জালিয়াতি মামলার তদন্ত ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়াল রাজ্যে । সোমবার ভবানী ভবনে সিআইডির বিশেষ তদন্তকারী দলের (সিট) সামনে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের । কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে এদিন তিনি হাজিরা দেননি। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাটে অভিষেকের বাসভবনে পৌঁছে যায় সিআইডির একটি দল । ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক জল্পনা ।
তদন্তকারী সূত্রের দাবি, সই জালিয়াতি মামলার তদন্তে অভিষেকের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সেই কারণেই তাঁকে ভবানী ভবনে তলব করা হয়েছিল । তবে সোমবার সকালে সিআইডির কাছে পাঠানো এক চিঠিতে অভিষেক জানান, সম্প্রতি সোনারপুরে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে গিয়ে তিনি আক্রান্ত হন । তার জেরেই শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং চিকিৎসকদের পরামর্শে বিশ্রামে রয়েছেন । ফলে এই মুহূর্তে তদন্তকারীদের সামনে হাজির হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ।
অভিষেকের আইনজীবীরাও তদন্তকারী সংস্থাকে একই বার্তা দিয়েছেন । তাঁদের বক্তব্য, শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলেই তিনি তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন । তবে বিরোধী শিবির এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নয় । তাদের দাবি, তদন্তের মুখোমুখি হওয়া এড়াতেই অসুস্থতার কারণ দেখানো হয়েছে । যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, এই বিষয়ে অযথা রাজনৈতিক রং লাগানো হচ্ছে । স্বাস্থ্যগত কারণেই অভিষেক হাজিরা দিতে পারেননি এবং তদন্তে সহযোগিতার বিষয়ে দলের অবস্থান স্পষ্ট ।
এদিকে অভিষেকের অনুপস্থিতির পর তদন্তের গতি বজায় রাখতে সোমবার সন্ধ্যায় তাঁর কালীঘাটের বাসভবনে যান সিআইডির চার সদস্যের একটি দল । তদন্তকারী আধিকারিকদের মূল উদ্দেশ্য ছিল পরবর্তী হাজিরার নোটিশ পৌঁছে দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা ।
বিধানসভার নথিতে স্বাক্ষর সংক্রান্ত একাধিক অসঙ্গতির সূত্র ধরেই এই মামলার তদন্ত শুরু হয়েছে । ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিট । নথিপত্র, সাক্ষ্য এবং ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে ।
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব এবং পরে তাঁর বাড়িতে সিআইডির উপস্থিতি এই মামলাকে নতুন মাত্রা দিল । এখন নজর, কবে নতুন করে হাজিরার নোটিশ পাঠানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত তদন্তকারীদের সামনে কবে উপস্থিত হন তৃণমূলের শীর্ষ নেতা । এই বহুচর্চিত মামলার পরবর্তী পদক্ষেপ ঘিরে তাই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে জল্পনা ক্রমশই বাড়ছে ।
