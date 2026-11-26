গাড়িচালক-আত্মীয়দের নামে বিপুল সম্পত্তি টুলুর, বালি পাচারের টাকা সাদা করতে 'বেনামি' জাল !
Tulu Mondal Sand Smuggling Case: সিআইডি তদন্তে উঠে এসেছে এই তথ্য ৷ রয়েছে প্রভাবশালী যোগও ৷ টুলুকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন গোয়েন্দারা ৷
Published : November 26, 2026 at 8:42 PM IST
কলকাতা, 25 নভেম্বর: বালিপাচার-কাণ্ডের তদন্তে নেমে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে পেল রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি । তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, অবৈধ বালি কারবার থেকে উপার্জিত বিপুল পরিমাণ কালো টাকা আড়াল করতে এক অভিনব পন্থা নিয়েছিলেন টুলু মণ্ডল । আইনি নজরদারি এড়াতে তিনি শুধুমাত্র নিজের নামে নয়, বরং নিজের একাধিক নিকটাত্মীয় এবং খোদ ব্যক্তিগত গাড়িচালকের নামেও বিপুল পরিমাণ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কিনে রেখেছিলেন ।
ইতিমধ্যেই ভবানী ভবনের গোয়েন্দারা সেই সমস্ত বেনামি সম্পত্তির হদিশ পেতে টুলুর আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠদের নামের একটি দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করেছেন । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজ্য পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘টুলু মণ্ডলের একাধিক আত্মীয়ের নাম পরিচয় পেয়েছে । তদন্তের স্বার্থে তাদেরও ডাকা হতে পারে ।’’
সিআইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, বালিপাচারের বেআইনি লেনদেন আড়াল করতে একটি সুপরিকল্পিত আর্থিক জাল বিছিয়েছিলেন টুলু । তদন্তে উঠে এসেছে, পাচারের মোটা অঙ্কের টাকা সরাসরি তাঁর অ্যাকাউন্টে না ঢুকে ঘুরপথে পৌঁছে যেত তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং ব্যক্তিগত গাড়িচালকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে । পরবর্তীকালে সেই অর্থ ব্যবহার করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জমি, ফ্ল্যাট-সহ একাধিক স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কেনা হয়েছিল ।
এক সাধারণ গাড়িচালক ও আত্মীয়দের নামে কীভাবে এত বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি তৈরি হল, তা খতিয়ে দেখতেই গোয়েন্দাদের সন্দেহ দৃঢ় হয় এবং আসল রহস্য উন্মোচিত হয় ।
তদন্তকারী আধিকারিকদের মতে, পুরো বিষয়টিই ছিল কালো টাকাকে সাদা করার এবং তদন্তকারীদের চোখে ধুলো দেওয়ার একটি কৌশল । ভবানী ভবন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা নিকটাত্মীয় ও ঘনিষ্ঠদের তলব করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । তাঁদের আয়ের উৎস এবং ওই সমস্ত সম্পত্তি ক্রয়ের নথিপত্র যাচাই করে দেখা হবে । প্রয়োজনে তাঁদের মুখোমুখি বসিয়ে জেরাও করতে পারেন গোয়েন্দারা ।
এদিকে, এই তদন্তে আরও একটি বিস্ফোরক দিক সামনে এসেছে । গোয়েন্দাদের দাবি, টুলু মণ্ডলের বেআইনি আর্থিক লেনদেনের একটি বড় অংশ সরাসরি পৌঁছেছিল রাজ্যের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে । খতিয়ে দেখে জানা গিয়েছে, ওই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রাজ্যের একাধিক প্রভাবশালী মহলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে । ফলে বালিপাচারের এই চক্রের শিকড় কতদূর বিস্তৃত এবং এই অবৈধ কারবারের লভ্যাংশ কাদের পকেটে যেত, তা নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে ।
সিআইডির এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, বালিপাচার-কাণ্ডের আর্থিক লেনদেনের প্রতিটি সূত্র ধরে এগোনো হচ্ছে । যে সমস্ত ব্যবসায়ীর অ্যাকাউন্টে টাকা গিয়েছে, তাঁদের লেনদেনের নথি সংগ্রহ করা হচ্ছে । তদন্তের স্বার্থে আগামিদিনে আরও বড় কোনও নাম সামনে আসতে পারে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
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