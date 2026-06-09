এবার মমতার বাড়িতে সিআইডি, ঢুকতে বাধা তৃণমূল নেতার
বিধানসভায় সই জাল কাণ্ডে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়েছেন সিআইডির আধিকারিকরা ।
Published : June 9, 2026 at 3:57 PM IST
কলকাতা, 9 জুন: এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পৌঁছে গেল সিআইডি ৷ বিধানসভায় সই জাল কাণ্ডে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়েছেন সিআইডির আধিকারিকরা ।
তাঁরা আজ দুপুরে ভবানীভবন থেকে সোজা মমতার কালীঘাটের বাড়িতে যান । তাঁরা গোটা বাড়ি তল্লাশি করতে চান বলে সিআইডি সূত্রে খবর । বাড়ির পাশাপাশি বাড়ির উলটো দিকে থাকা পার্টি অফিসেও ঢুকতে চাইছেন সিআইডি আধিকারিকরা ৷ তবে তাঁদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ৷
তৃণমূল নেতা শুভাশিস চক্রবর্তী তাঁদের বাড়িতে ঢুকতে বাধা দিচ্ছেন ৷ তাঁর যুক্তি, "আমি বাধা দেওয়ার কেউ নেই ৷ মমতা ও অভিষেক দিল্লিতে কাজে রয়েছেন ৷ তাঁদের অনুপস্থিতিতে আমি এখানে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে রয়েছি ৷ এই অবস্থায় আমি আপনাদের ঢুকতে দিতে পারব না ৷"
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