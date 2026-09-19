তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে TMCP-র ফান্ডে 15 কোটি জমা দেন সুমিত ! আদালতে দাবি সিআইডির
Court Sent Sumit Roy to JC: শনিবার মেদিনীপুর আদালতে পেশ করা হয় সুমিত রায়কে ৷ তাঁকে 5 দিনের জন্য সিআইডি হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত ৷
Published : September 19, 2026 at 9:20 PM IST
মেদিনীপুর, 19 সেপ্টেম্বর: তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) ফান্ডে নগদ 15 কোটি টাকা জমা করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত-সহায়ক সুমিত রায় ৷ জেরায় তিনি এমনই তথ্য দিয়েছেন বলে দাবি সিআইডির ৷ শনিবার মেদিনীপুর আদালতে যে নথি সিআইডির তরফে জমা দেওয়া হয়েছে, সেখানেই এই বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
উল্লেখ্য, শালবনিতে জমি দুর্নীতি-মামলায় গ্রেফতার হয়ে আটদিনের সিআইডি হেফাজতে ছিলেন সুমিত রায় ৷ সেই মেয়াদ শেষ হতে শনিবার আবার তাঁকে পেশ করা হয় মেদিনীপুর আদালতে ৷ আদালত তাঁকে আরও পাঁচদিনের জন্য সিআইডি হেফাজতে পাঠিয়েছে ৷
এদিন শুনানিতে সিআইডির তরফে যে নথি জমা দেওয়া হয়, সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে সুমিত রায় জেরায় তদন্তকারীদের টিএমসিপি-র অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ার বিষয়টি জানিয়েছেন ৷ তদন্তকারীদের দাবি, জেরায় সুমিত জানিয়েছেন — টিএমসিপি-র ফান্ডে দেওয়ার জন্য ক্যাশিয়ার টি ঘোষ তাঁর হাতে নগদ 15 কোটি টাকা তুলে দিয়েছিলেন । সুমিতের বক্তব্য অনুযায়ী, তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের সরাসরি নির্দেশ মেনেই সেই অর্থ ছাত্র সংগঠনের দলীয় তহবিলে জমা করেছিলেন তিনি ।
এখন প্রশ্ন হল, ওই টাকা কোথা থেকে এল ? আর ক্যাশিয়ার টি ঘোষ কে ? তিনি কি টিএমসিপি-র ক্যাশিয়ার, নাকি অন্য কোথাও ক্যাশিয়ার হিসেবে কাজ করতেন ? আপাতত তদন্তকারীরা এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজছেন ৷ এই টাকার সঙ্গে শালবনি জমি দুর্নীতির যোগ কতটা, সেটাও সিআইডি খতিয়ে দেখছে বলে জানা গিয়েছে ৷
প্রসঙ্গত, পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির বাসিন্দা শেখ ইমরান অভিযোগ করেন, জমি বিক্রির নাম করে তৎকালীন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক সুজয় হাজরা তাঁর কাছ থেকে 10 লক্ষ টাকা নেন । বারবার বলা সত্ত্বেও চুক্তিপত্র বা কোনও এগ্রিমেন্টে সই করেননি সুজয় হাজরা । বারবার বলা সত্ত্বেও টাকা ফেরত দেননি তৃণমূলের এই নেতা ।
শেখ ইমরানের আরও দাবি, এই নিয়ে বারবার কথা বলতে গেলেও তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় । পরে তিনি জানতে পারেন তাকে যে জমিগুলি বিক্রি হয়েছে, সেগুলি সরকারি জমি ৷ তাঁকে কাগজ দিয়ে বিক্রি করেছে তৃণমূলের জেলা সভাপতি । জমির রেকর্ড পরিবর্তন করে তাঁকে বিক্রি করেছিল তৃণমূলের এই নেতা ।
গত 5 জুন এই নিয়ে তিনি শালবনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ৷ তদন্তে নেমে তৃণমূল নেতা সুজয় হাজরাকে খড়গপুর রেল স্টেশন থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ । সুজয়কে জেরা করে নাম উঠে আসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত-সহায়ক সুমিত রায়ের । তাঁর হদিশ পেতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যায় শালবনি থানার পুলিশ ৷ পরে অবশ্য এই মামলার তদন্তভার নেয় সিআইডি ৷
এদিকে সুপ্রিম কোর্ট থেকে রক্ষাকবচ পাওয়ার পর কলকাতার ভবানী ভবনে সিআইডির দফতরে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হন সুমিত ৷ পরে সুপ্রিম কোর্ট রক্ষাকবচ তুলে নেয় ৷ গত 10 সেপ্টেম্বর আদালতের রায় সামনে আসার কয়েকঘণ্টার মধ্য়েই সুমিতকে গ্রেফতার করে সিআইডি ৷ আদালতে পেশ করা হলে তাঁকে আটদিনের জন্য সিআইডি হেফাজতে পাঠানো হয় ৷
সেই মেয়াদ শনিবার শেষ হয় ৷ নিয়মমাফিক শনিবার তাঁকে আদালতে পেশ করে সিআইডি ৷ তদন্তকারীদের তরফে সুমিতকে আরও সাতদিনের জন্য হেফাজতে চাওয়া হয় ৷ অন্যদিকে সুমিতের আইনজীবী জামিনের আবেদন করেন ৷ আদালত জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় ৷ পাঁচদিনের জন্য সুমিত রায়কে সিআইডি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয় ৷ তবে সুমিতকে চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি ইনস্ট্রুমেন্ট সঙ্গে রাখার অনুমতি দিয়েছে আদালত ৷
সরকারি আইনজীবী নাজিম হাবিব বলেন, ‘‘সুমিতকে জেরা করে অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনেছেন সিআইডি আধিকারিকেরা । একদিকে পাঁচটি মোবাইল-সহ গুরুত্বপূর্ণ নথি সংগ্রহ করা হয়েছে । তাঁর বয়ানও রেকর্ড হয়েছে । তাঁর সঙ্গে যে কয়েকজন লিংকম্যানকে ধরা হয়েছিল, তাঁদের একসঙ্গে বসিয়ে জেরা করা হয়েছে এবং বহু তথ্য পাওয়া গিয়েছে । সেইসব দেখে সুমিতের জামিনের আবেদন খারিজ করে ফের পাঁচদিনের সিআইডি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আগামিদিনে আরও গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য বেরিয়ে আসবে ৷ তবে লিংকম্যানদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছে ৷ কারণ তাঁরা সুজয় হাজরা এবং সুমিত উভয়কেই ভালোভাবে চিনতেন ।’’
এদিন ধৃত তিন লিংকম্যান অমিত ঘোষ, নিত্যানন্দ রায় এবং লক্ষ্মীকান্ত ভুঁইয়াকেও আদালতে পেশ করা হয় ৷ তাঁদেরও পাঁচদিনের সিআইডি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আদালতের তরফে । আগামী 24 সেপ্টেম্বরে এঁদের আবার আদালতে পেশ করা হবে ৷
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