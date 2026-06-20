ETV Bharat / state

অভিষেকের পর এবার শোভনদেবের দরজায় সিআইডি ! সই জাল কাণ্ডে কী জানতে চাইলেন গোয়েন্দারা ?

বিধানসভার বহুচর্চিত সই জাল কাণ্ডের তদন্তে এবার আধঘণ্টার জিজ্ঞাসাবাদ ! জেরার পর তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতার দাবি, 'শতভাগ সহযোগিতা করেছি'

Sovandeb Chattopadhyay
শোভনদেবের বাড়িতে সিআইডি (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 20, 2026 at 12:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 20 জুন: বিধানসভার বহুচর্চিত সই জাল কাণ্ডের তদন্তে এবার নতুন মোড় । তদন্তের অগ্রগতির মাঝেই শনিবার সকালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা ও বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে পৌঁছল সিআইডির বিশেষ তদন্তকারী দল।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে তাঁর বয়ান রেকর্ড করেন তদন্তকারীরা । ফলে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে, তদন্তের পরিধি কি আরও বিস্তৃত হচ্ছে ?

CID
ভবানীভবন (নিজস্ব চিত্র)

সিআইডি সূত্রে খবর, শনিবার সকাল সাড়ে 11টা নাগাদ ভবানী ভবন থেকে 6 সদস্যের একটি বিশেষ দল একাধিক নথি, দলিল ও প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র নিয়ে ভবানীপুরে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবনে পৌঁছয় । সেখানেই তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় এবং তাঁর বক্তব্য নথিভুক্ত করা হয় । জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব শেষ হওয়ার পর তদন্তকারী দল ভবানী ভবন ফিরে যায় ।

বিস্তারিত আসছে...

TAGGED:

SOVANDEB CHATTOPADHYAY
CID
INTERROGATES
ASSEMBLY SIGNATURE FORGERY CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.