অভিষেকের পর এবার শোভনদেবের দরজায় সিআইডি ! সই জাল কাণ্ডে কী জানতে চাইলেন গোয়েন্দারা ?

অভিষেকের পর এবার শোভনদেবের দরজায় সিআইডি ! সই জাল কাণ্ডে কী জানতে চাইলেন গোয়েন্দারা ?
বিধানসভার বহুচর্চিত সই জাল কাণ্ডের তদন্তে এবার আধঘণ্টার জিজ্ঞাসাবাদ ! জেরার পর তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতার দাবি, 'শতভাগ সহযোগিতা করেছি'
Published : June 20, 2026 at 12:41 PM IST
কলকাতা, 20 জুন: বিধানসভার বহুচর্চিত সই জাল কাণ্ডের তদন্তে এবার নতুন মোড় । তদন্তের অগ্রগতির মাঝেই শনিবার সকালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা ও বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে পৌঁছল সিআইডির বিশেষ তদন্তকারী দল।
প্রায় আধঘণ্টা ধরে তাঁর বয়ান রেকর্ড করেন তদন্তকারীরা । ফলে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে, তদন্তের পরিধি কি আরও বিস্তৃত হচ্ছে ?
সিআইডি সূত্রে খবর, শনিবার সকাল সাড়ে 11টা নাগাদ ভবানী ভবন থেকে 6 সদস্যের একটি বিশেষ দল একাধিক নথি, দলিল ও প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র নিয়ে ভবানীপুরে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবনে পৌঁছয় । সেখানেই তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় এবং তাঁর বক্তব্য নথিভুক্ত করা হয় । জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব শেষ হওয়ার পর তদন্তকারী দল ভবানী ভবন ফিরে যায় ।
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