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এনকাউন্টারের তদন্তে সূর্যপুরে সিআইডি, শনিবার যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী

সূর্যপুরে পুলিশ ফাঁড়ি তৈরির কাজ চলছে ৷ শুভেন্দু-সফরে ফাঁড়িটির উদ্বোধন হতে পারে বলে জানা গিয়েছে ৷ এদিন বারুইপুরে যান আইজি (প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ) কংকরপ্রসাদ বারুই ৷

Baruipur Encounter
প্রভাস মণ্ডলের এনকাউন্টারের তদন্তে সিআইডি (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 10, 2026 at 9:20 PM IST

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সূর্যপুর (দক্ষিণ 24 পরগনা), 10 জুলাই: বারুইপুরে 12 বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় মূল অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল নিহত হয়েছে পুলিশি এনকাউন্টারে ৷ সেই ঘটনার তদন্তে নেমেছে সিআইডি। শুক্রবার ঘটনাস্থলে যান সিআইডির ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ৷

এদিকে শনিবার সূর্যপুরে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সূর্যপুরে একটি পুলিশ ফাঁড়ি তৈরির দাবি উঠেছিল, সেটিও শুভেন্দুর হাতে উদ্বোধন হতে পারে ৷ তার আগে সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এদিন বারুইপুরে যান রাজ্য পুলিশের আইজি (প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ) কংকরপ্রসাদ বারুই ৷

প্রভাস মণ্ডলের এনকাউন্টারের তদন্তে সিআইডি (ইটিভি ভারত)

সূর্যপুরে সিআইডির ফরেনসিক টিম

শুক্রবার বেলা 12টা নাগাদ চার সদস্যের সিআইডির টিম দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরের সূর্যপুরে যায় ৷ যেখানে প্রভাস মণ্ডলের এনকাউন্টার হয়েছে বলে পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে, সেই ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন সিআইডির আধিকারিকরা ৷

তাঁরা দীর্ঘক্ষণ ধরে এলাকা পরিদর্শন করেন। শুধু ঘটনাস্থল ঘুরে দেখাই নয়, অত্যাধুনিক ফরেনসিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির সাহায্যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। কোথায় কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছিল, পুলিশের অবস্থান কোথায় ছিল, অভিযুক্ত কোন দিক দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল বলে দাবি করা হচ্ছে, এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে পর্যবেক্ষণ করেন তদন্তকারীরা।

তদন্তের অংশ হিসেবে ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় কী কী ঘটেছিল, সেই বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হয়। প্রভাস মণ্ডলকে নিয়ে ঘটনাস্থলে আসার পর ঠিক কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, কীভাবে তিনি পুলিশের কাছ থেকে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং কোন পরিস্থিতিতে পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছিল-সেই সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে ঘটনাস্থলের বাস্তব পরিস্থিতির মিলিয়ে দেখা হয়।

এছাড়াও তদন্তকারীরা ঘটনাস্থলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ ফিতে দিয়ে মেপে নথিভুক্ত করেন। রাস্তার প্রস্থ, বিভিন্ন স্থানের মধ্যে দূরত্ব, সম্ভাব্য অবস্থান এবং ঘটনাক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত একাধিক পয়েন্টের পরিমাপ করা হয়। সিআইডির এই তদন্তের মূল উদ্দেশ্য হল এনকাউন্টারের ঘটনায় পুলিশের বর্ণনার সঙ্গে ঘটনাস্থলের বাস্তব পরিস্থিতির মিল রয়েছে কি না, তা যাচাই করা। পাশাপাশি ঘটনার প্রতিটি ধাপ বৈজ্ঞানিক ও ফরেনসিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে প্রকৃত সত্য সামনে আনার চেষ্টা করছে তদন্তকারী সংস্থা।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সিআইডির এক আধিকারিক জানান, তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এই মুহূর্তে তদন্তের স্বার্থে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, ‘‘গোটা বিষয়টি তদন্তকারী আধিকারিকই যথাসময়ে জানাবেন। তাই এখনই এনকাউন্টার নিয়ে কোনও মন্তব্য করবে না।’’

Baruipur Encounter
প্রভাস মণ্ডলের এনকাউন্টারের তদন্তে সিআইডি (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, বারুইপুরে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় গ্রেফতার হওয়ার পর ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য প্রভাস মণ্ডলকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। পুলিশের দাবি, সেই সময় অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করলে তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় এবং পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সেই এনকাউন্টারের বৈধতা ও ঘটনার প্রকৃত সত্য উদঘাটন করতেই বর্তমানে সিআইডি বিস্তারিত তদন্ত চালাচ্ছে।

সূর্যপুরে নতুন পুলিশ ফাঁড়ি

এদিকে এদিন সকালে বারুইপুর থানায় যান রাজ্য পুলিশের আইজি (প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ) কংকরপ্রসাদ বারুই ৷ তাঁর সঙ্গে রাজ্য পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকও ছিলেন ৷ তিনি প্রথমে বারইপুর পুলিশ জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। কারণ, আগামিকাল (শনিবার) বারুইপুরে যেতে পারেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সফরের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হয় ৷

সূর্যপুরে নাবালিকা ধর্ষণ-খুনের ঘটনা সামনে আসার পর সেখানে একটি পুলিশ ফাঁড়ি তৈরির দাবি উঠেছিল ৷ শনিবার সেখানে গিয়ে সেই ফাঁড়ি উদ্বোধন করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ ইতিমধ্য়েই ফাঁড়ি তৈরির যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ৷ এদিন সেই প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন আইজি (প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ)৷ পরে এনকাউন্টারের ঘটনাস্থলেও যান তিনি৷

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TAGGED:

BARUIPUR RAPE AND MURDER CASE
বারুইপুর ধর্ষণ ও খুন
এনকাউন্টার
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