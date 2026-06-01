বিধানসভায় সই বিতর্কে সিট গঠন সিআইডি'র, আজই হাজিরা অভিষেকের

বিধানসভায় সই বিতর্কে সিট গঠন সিআইডি'র, আজই হাজিরা অভিষেকের
বিধানসভার 'সই বিতর্ক' মামলায় SIT গঠন করল সিআইডি ৷ তদন্তের অগ্রগতির জন্য দুপুর 12টায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাজিরার নোটিশ দেওয়া হল ৷
Published : June 1, 2026 at 11:31 AM IST
কলকাতা, 1 জুন: বিধানসভার 'সই বিতর্ক' মামলার তদন্তে নতুন মোড় । তদন্তের গতি বাড়াতে পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে রাজ্য সিআইডি ।
সংস্থার এক বিশেষ পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে গঠিত এই দল ইতিমধ্যেই তদন্তে নেমে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি সংগ্রহ করেছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বয়ান রেকর্ডের কাজও শুরু করেছে । তদন্তের অগ্রগতির মধ্যেই সোমবার অর্থাৎ আজ দুপুর 12টায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভবানী ভবনে হাজিরার নোটিশ দেওয়া হয়েছে ।
সিআইডি সূত্রের খবর, তদন্তকারীদের হাতে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু নথি ও তথ্য এসেছে, যার ভিত্তিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা হয়েছে । আদালতে বাজেয়াপ্ত নথির তালিকাও জমা দিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা । বিধানসভার বিভিন্ন সদস্যের বক্তব্য ও নথিপত্র খতিয়ে দেখেই তদন্তের পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ।
সংশ্লিষ্ট চিঠিতে ব্যবহৃত স্বাক্ষরগুলির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য নথি পরীক্ষার কাজও শুরু হয়েছে বলে সূত্রের দাবি । রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই তদন্ত আগামী দিনে রাজ্যের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে । কারণ, বিষয়টির সঙ্গে শাসকদলের শীর্ষ নেতৃত্বের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ ।
অন্যদিকে তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, বিরোধীরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিষয়টিকে বড় করে দেখানোর চেষ্টা করছে । এদিকে সোমবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানী ভবনে হাজিরা দেন কি না, সেদিকেই নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহল থেকে প্রশাসনিক মহলের । তিনি হাজিরা দিলে তদন্তে নতুন তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা । আর হাজিরা না-দিলে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ কী হবে, তা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে ।
বিধানসভার সই বিতর্ক ঘিরে তৈরি হওয়া এই মামলার তদন্ত এখন কার্যত রাজ্যের অন্যতম আলোচিত রাজনৈতিক ইস্যু । SIT গঠনের ফলে তদন্তে আরও গতি আসবে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল । এখন সকলের নজর আজ ভবানী ভবন এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে ।
গত শনিবার প্রথমে শান্তিনিকেতনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে হাজির হয় চার সদস্যের একটি সিআইডি দল । কিন্তু সেখানে তাঁকে না-পাওয়ায় তদন্তকারীরা কলকাতার কালীঘাটের বাসভবনে যান । সেখানেই তাঁর হাতে হাজিরার নোটিস তুলে দেওয়া হয় । নোটিশ গ্রহণ করার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তিনি আইন মেনেই তদন্তে সহযোগিতা করবেন, তবে কোনও চাপের কাছে মাথানত করবেন না ।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাত । অভিযোগ, ওই চিঠিতে কয়েকজন বিধায়কের স্বাক্ষরে অসঙ্গতি বা জালিয়াতির সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায় । বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরই রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে । অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে তদন্তের দায়িত্ব নেয় সিআইডি । তদন্তের অংশ হিসেবে ইতিমধ্যেই একাধিক বিধায়কের সঙ্গে কথা বলেছেন গোয়েন্দারা । চৌরঙ্গীর বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ, ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক বাহারুল ইসলাম এবং ডোমজুড়ের বিধায়ক তাপস মাইতির বাড়িতে গিয়ে তাঁদের বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে ।