শালবনির জমি দুর্নীতি: নকল দলিল ও রাবার স্ট্যাম্পের খোঁজে CID, সুমিতকে নিয়ে কালীঘাটের বাড়িতে তল্লাশি

শালবনির জমি দুর্নীতি: নকল দলিল ও রাবার স্ট্যাম্পের খোঁজে CID, সুমিতকে নিয়ে কালীঘাটের বাড়িতে তল্লাশি
Salboni Government Land Scam: সিআইডি-র জালে জমি দুর্নীতির তিন লিংকম্যান ৷ আরেক অভিযুক্ত সুজয় হাজরার ঘনিষ্ঠ ধৃতেরা ৷
Published : September 15, 2026 at 7:31 PM IST
কলকাতা ও মেদিনীপুর, 15 সেপ্টেম্বর: শালবনিতে সরকারি জমি দখল এবং তার মালিকানা বদল করতে জাল নথি তৈরির অভিযোগের তদন্তে আরও এক ধাপ এগোল সিআইডি ৷ মঙ্গলবার সুমিত রায়কে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে তল্লাশি চালালেন তদন্তকারীরা ৷ তদন্তকারীদের অনুমান, শালবনি জমি দুর্নীতি মামলা সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি, ডিভাইস এবং অন্যান্য তথ্য ওই বাড়িতে থাকতে পারে ৷ সেগুলির সন্ধানেই সুমিতকে সঙ্গে নিয়ে তল্লাশি চালানো হয় ৷ অন্যদিকে, এই জমি দুর্নীতি মামলায় সুজয় হাজরার ঘনিষ্ঠ তিন লিংকম্যানকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাঁদের চারদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন মেদিনীপুর জেলা আদালতের বিচারক ৷
সিআইডি সূত্রে খবর, পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে সরকারি জমি দখল করার অভিযোগের তদন্তে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে এসেছে ৷ তদন্তকারীদের দাবি, জমির দখল ও মালিকানা সংক্রান্ত নথি তৈরি করতে শুধু জাল দলিলই নয়, নকল রাবার স্ট্যাম্পও ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে ৷ অর্থাৎ, নথিগুলিকে আসল বলে দেখানোর জন্য পরিকল্পিতভাবে একটি সম্পূর্ণ নথি তৈরির প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, সেটাই এখন খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷
আর এই পুরো ঘটনায় তদন্তকারীদের নজরে রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায় এবং মেদিনীপুরের প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরা ৷ অভিযোগ, শালবনিতে সরকারি জমি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য নথিপত্রের কারচুপি করা হয়েছিল ৷ সেই জাল নথির উৎস কোথায়, কে বা কারা সেগুলি তৈরি করেছিল, নকল রাবার স্ট্যাম্প কোথা থেকে এল এবং ওই নথি তৈরির পিছনে আরও কেউ যুক্ত ছিল কি না, প্রতিটি বিষয় খতিয়ে দেখছে সিআইডি ৷
সূত্রের খবর, তদন্তে সুমিত রায়ের ব্যবহৃত একটি পুরনো ফোনেরও বিষয়ও সামনে এসেছে ৷ বর্তমানে যে ফোন ব্যবহার করতেন, তার পাশাপাশি অতীতে সুমিত অন্য একটি ফোন ব্যবহার করতেন বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন ৷ সেই ফোনে থাকা পুরনো ফোন নম্বর, ছবি, নথি, মেসেজ কিংবা অন্য কোনও ডিজিটাল তথ্য তদন্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা ৷ সেই কারণেই পুরনো ফোন এবং তার সঙ্গে যুক্ত তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা চলছে ৷
শুধু ফোন নয়, সুমিতের বাড়িতে থাকা পুরনো নথিপত্রও তদন্তকারীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ শালবনির জমি সংক্রান্ত কোনও মূল কাগজ, খসড়া দলিল, স্ট্যাম্প, জমির নথির কপি অথবা ডিজিটাল ডিভাইস সেখানে রয়েছে কি না, তা খুঁজে দেখতেই মঙ্গলবারের তল্লাশি বলে সিআইডি সূত্রে জানা গিয়েছে ৷
ইতিমধ্যেই এই মামলায় সুমিতকে গ্রেফতার করে হেফাজতে নিয়েছে সিআইডি ৷ মেদিনীপুর আদালত তাঁকে 19 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ, আটদিনের সিআইডি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে ৷ ভবানী ভবনে নিয়ে গিয়ে দফায় দফায় জেরা করা হচ্ছে তাঁকে ৷ জিজ্ঞাসাবাদে জমি সংক্রান্ত লেনদেন, নথি তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা নিয়ে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ৷ তারই ধারাবাহিকতায় এবার তদন্তকারীরা সুমিতকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর পরিচিত/ব্যবহৃত এই বাড়িতে পৌঁছান ৷
উল্লেখ্য, এই জমি দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন মেদিনীপুরের প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এবার তদন্তকারীদের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন সুজিতের ঘনিষ্ঠ তিনজন লিংকম্যান ৷ সরকারি জমি কেনাবেচা এবং টাকা পৌঁছানোর দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা ৷ তিনজন হলেন, অমিত ঘোষ, নিত্যানন্দ রায় এবং লক্ষীকান্ত ভূঁইয়া ৷ তাঁদের এদিন মেদিনীপুর জেলা আদালতে তোলা হয় ৷ সিআইডি-র তরফে তাঁদের আট দিনের হেফাজত চাওয়া হয় ৷ তবে, বিচারক তাঁদের চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷ আগামী 19 সেপ্টেম্বর সুমিত রায়ের সঙ্গে তাঁদের আদালতে তোলা হবে ৷
উল্লেখ্য, এর আগে এই মামলায় সিআইডি-র তদন্তে উঠে এসেছে, শালবনি জমি দুর্নীতি মামলায় বিপুল অংকের অর্থের লেনদেন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ সেই তদন্তে সিআইডি-র একাধিক ব্যক্তির বয়ান এবং আর্থিক লেনদেনের তথ্য খতিয়ে দেখছে ৷ তদন্তকারীদের দাবি, 2018 থেকে 2021 সালের মধ্যে একাধিক লেনদেনের সূত্র মিলেছে ৷ সেই সূত্র ধরেই জমি দখল, নথি তৈরি এবং অর্থের লেনদেনের মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা যাচাই করা হচ্ছে ৷
তদন্তের পরবর্তী ধাপে এখন জাল দলিল তৈরির গোটা প্রক্রিয়াটি সিআইডি-র নজরে ৷ একটি সরকারি জমিকে কীভাবে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তি হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, সেই প্রক্রিয়ায় কারা যুক্ত ছিলেন এবং নকল রাবার স্ট্যাম্প-সহ জাল নথি তৈরির জন্য কোনও নির্দিষ্ট চক্র কাজ করেছিল কি না—এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজছে তদন্তকারী দল ৷
সুমিতের কালীঘাটের বাড়িতে তল্লাশি সেই তদন্তেই গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তল্লাশিতে কোনও নথি, ফোন বা ডিজিটাল ডিভাইস উদ্ধার হলে তা ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হতে পারে ৷ বিশেষ করে পুরনো ফোনটি হাতে এলে সুমিতের সঙ্গে কার কার যোগাযোগ ছিল এবং শালবনির জমি সংক্রান্ত কোনও নির্দেশ বা কথোপকথন সেখানে সংরক্ষিত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার সুযোগ পাবে সিআইডি ৷
তদন্তকারীদের নজরে এখন মূলত তিনটি বিষয়—জাল দলিল তৈরির নেপথ্যে কারা, নকল রাবার স্ট্যাম্পের উৎস কোথায় এবং সরকারি জমি দখলের গোটা প্রক্রিয়ায় সুমিত রায় ও সুজয় হাজরার ভূমিকা ঠিক কতটা ? কালীঘাটের বাড়িতে তল্লাশি থেকে পাওয়া তথ্য, এই তিন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তদন্তে নতুন দিশা দিতে পারে বলে মনে করছেন রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দারা ৷