ধুলিয়ানে সুজিত মণ্ডল খুনে তদন্ত শুরু করল সিআইডি, ধৃত 3 অভিযুক্তকে জেরা

ধুলিয়ানে সুজিত মণ্ডল খুনে তদন্ত শুরু করল সিআইডি, ধৃত 3 অভিযুক্তকে জেরা
সামশেরগঞ্জ পুলিশের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ ৷ ফরাক্কার এসডিপিও-সহ একাধিক আধিকারিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ ৷
Published : September 8, 2026 at 8:00 PM IST
সামশেরগঞ্জ, 8 সেপ্টেম্বর: সুজিত মণ্ডলের খুনের ঘটনার তদন্তভার নিয়ে মঙ্গলবার সামশেরগঞ্জ থানায় পৌঁছাল চার সদস্যের সিআইডি আধিকারিকের দল ৷ মঙ্গলবারই সুজিত মণ্ডল খুনের যাবতীয় তথ্য ও নথি সামশেরগঞ্জ থানা থেকে সংগ্রহ করেন তদন্তকারীরা ৷ সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিুকারী সুজিত মণ্ডল খুনের ঘটনার তদন্তভার সিআইডি-র হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন ৷
সিআইডি আধিকারিকরা এদিন সামশেরগঞ্জ থানায় পৌঁছে মামলার সমস্ত নথিপত্র নিজেদের হেফাজতে নেন ৷ এরপর গ্রেফতার হওয়া তিন অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন ৷ গ্রেফতার হওয়া তিনজন হলেন, সামিরুল শেখ, তাজফেরা বিবি এবং জনি শেখ ৷ কেন তাঁরা সুজিত মণ্ডলকে খুন করলেন ? পুরনো কোনও শত্রুতা ছিল কি না, এই সব দিকগুলি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷
সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান পুরসভার 13 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুজিত মণ্ডল গত 28 অগস্ট সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান ৷ পরিবারের তরফে সামশেরগঞ্জ থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷ পরিবারের অভিযোগ, অভিযোগ জানানোর পর পুলিশের তরফে সুজিত মণ্ডলকে খোঁজার কোনও চেষ্টাই করা হয়নি ৷ তাঁরা পুলিশের কাছে বারবার সুজিতকে খোঁজার আবেদন জানান ৷ এমনকি পাঁচ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে ফোনও করা হয়েছিল বলে পরিবারের দাবি ৷ সেই ফোন নম্বর এবং কথোপকথনের অডিয়ো রেকর্ডিং পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হলেও, যথাযথ পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ পরিবারের ৷
এরপর চলতি মাসের তিন তারিখ সামশেরগঞ্জের পার্শ্ববর্তী ফরাক্কা ব্লকের বল্লালপুর ফিডার ক্যানেল সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি কাটা পা উদ্ধার করে ফরাক্কা থানার পুলিশ ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সামশেরগঞ্জ থানার আধিকারিকরাও ৷ তদন্তে উদ্ধার হওয়া পা সুজিত মণ্ডলের বলে শনাক্ত হয় ৷ যদিও, এখনও পর্যন্ত তাঁর দেহের বাকি অংশ উদ্ধার হয়নি ৷
এই ঘটনায় সিআইডি-কে তদন্তভার দেওয়ার পাশাপাশি, সোমবারই সামশেরগঞ্জ থানার ওসি সুব্রত ঘোষকে লাইনে ক্লোজ করার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর বদলে ওইদিন সন্ধেয় সামশেরগঞ্জ থানার দায়িত্ব নেন মৃণালকান্তি দাস ৷ ফরাক্কার এসডিপিও শেখ সামিসুদ্দিনকে শাস্তিমূলক পোস্টিংয়ে পাঠানো হয়েছে ৷ ধুলিয়ান পুলিশ আউট পোস্টের এসআই ও এএসআই-কেও সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেন তিনি ৷ পাশাপাশি, জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার সুরিন্দর সিংকে সতর্ক করার পাশাপাশি শোকজ করেছে স্বরাষ্ট্র দফতর ৷
এদিকে পুলিশি নিস্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে সুজিত মণ্ডলের পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে পথে নামে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ ৷ গত রবিবার হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সদস্যরা ন্যায় বিচারের দাবিতে সামশেরগঞ্জ থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় ৷ খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের ডিআইজি অজিত যাদব সেখানে যান ৷ এরপরই পুরো ঘটনাটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আসে ৷ ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের পাশাপাশি মৃত সুজিত মণ্ডলের স্ত্রী’কে হোমগার্ডের চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি, আর্থিক সাহায্য হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর তহবিল থেকে দশ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন শুভেন্দু অধিকারী ৷