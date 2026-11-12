গাইঘাটায় এনকাউন্টারের যৌক্তিকতা কতটা ? তদন্তে ঘটনাস্থলে সিআইডি

গাইঘাটায় এনকাউন্টারের যৌক্তিকতা কতটা ? তদন্তে ঘটনাস্থলে সিআইডি
CID Encounter Investigation: গাইঘাটায় নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় গত 27 অক্টোবর রাতে এনকাউন্টার করা হয় গ্রেফতার হওয়া প্রহ্লাদ দাসকে ৷
Published : November 12, 2026 at 9:28 PM IST
গাইঘাটা, 12 নভেম্বর: ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণের পর পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় গাইঘাটার প্রহ্লাদ দাসের । এনকাউন্টারের যথার্থতা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে । তড়িঘড়ি রাজ্য সরকার ঘটনার তদন্তভার সিআইডির হাতে তুলে দেয় । বৃহস্পতিবার ভবানীভবন থেকে সিআইডির পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল গাইঘাটার সীমান্তবর্তী গ্রামে তদন্তে আসেন ।
ওই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন ডিএসপি পদমর্যাদার একজন আধিকারিক । প্রথমে তারা গাইঘাটা থানায় যান ৷ ওই দিন রাতে ঘটনার সময় যে পুলিশকর্মীরা ছিলেন, সিআইডি আধিকারিকরা তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন । ওই পুলিশকর্মীদের সঙ্গে নিয়েই সিআইডির আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন । সেখানে একজনকে প্রহ্লাদ দাস সাজিয়ে সেদিনের পুলিশকর্মীদের ঘটনাটি অভিনয় করে দেখাতে বলেন ।
সিআইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা নির্জন রাস্তা ও চারপাশের ছবি তোলেন । তবে সিআইডি আধিকারিকরা বিষয়টি নিয়ে সংবাদ মাধ্যমকে কোনও তথ্য জানাতে চাননি । বনগাঁ পুলিশ জেলার এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, ‘‘গাইঘাটায় পুলিশের এনকাউন্টারের ঘটনার তদন্তে সিআইডির পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল এসেছিল । তাঁরা ঘটনাস্থলটি ঘুরে দেখেছেন । কিছু নমুনাও তাঁরা সংগ্রহ করেছেন ।’’
উল্লেখ্য, গাইঘাটা থানার সীমান্তবর্তী গ্রামের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী বাড়ির পাশের দুর্গাপুজোর গানের জলসা দেখতে গিয়েছিলেন । কিছুক্ষণ পরে প্রতিবেশী প্রহ্লাদ দাস ওই কিশোরীকে ফোন করে সেখান থেকে ডেকে নিয়ে যায় । তারপর ওই কিশোরীর আর কোনও খোঁজ মেলেনি । পরের দিন 24 অক্টোবর সকালে প্রতিবেশীর উঠোনে ওই কিশোরীর অর্ধনগ্ন রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় । ঘটনায় জড়িত অভিযোগে পুলিশ প্রহ্লাদ দাস নামে প্রতিবেশী যুবককে গ্রেফতার করে । পুলিশের দাবি ছিল, ওই যুবক কিশোরীকে ধর্ষণ ও খুনের কথা জেরার সময় কবুল করেছে ।
ঘটনার তিনদিন পরে 27 অক্টোবর রাতে প্রহ্লাদকে নিয়ে পুলিশ ধর্ষণ ও খুনের পুনর্নির্মাণ করতে গিয়েছিল । ফেরার পথে রাস্তার একটি ফাঁকা জায়গায় প্রহ্লাদ শৌচকর্ম করবে বলে তদন্তকারী আধিকারিকদের জানিয়েছিলেন । পুলিশের দাবি, গাড়ি থেকে নেমে আচমকা তদন্তকারী আধিকারিকের পিস্তল কেড়ে নিয়ে তাঁকেই গুলি করার চেষ্টা করেন । আত্মরক্ষা করতে পুলিশ আধিকারিকরা পাল্টা গুলি চালানো শুরু করেন । তখন তিন রাউন্ড গুলি প্রহ্লাদের পায়ে ও বুকে লাগে । গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
রাত পোহাতেই বিরোধী বিভিন্ন বিরোধী দলের পক্ষ থেকে পুলিশের এনকাউন্টারের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় । সমালোচনার মুখে পড়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এনকাউন্টারের তদন্তভার সিআইডির হাতে দেওয়া হয় । ঘটনার তদন্ত করতে বৃহস্পতিবার দুপুরে ভবানীভবন থেকে সিআইডির পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল গাইঘাটার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ওই গ্রামে আসেন ।
এদিকে গাইঘাটায় ধর্ষণ ও নিহত কিশোরী পরিবারকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 10 লাখ টাকা সাহায্য করা হয়েছে । বনগাঁর সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর নিহত কিশোরীর বাড়ি গিয়ে পরিবারের লোকেদের হাতে চেক তুলে দিয়ে এসেছিলেন । অন্যদিকে পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে নিহত প্রহ্লাদ দাসের পরিবার প্রথমে ছেলের কৃতকর্মের জন্য তাঁর মৃত্যুকে যথাযথ শাস্তি বলে বিবৃতি দিয়েছিলেন । পরে অবশ্য তাঁরা বেঁকে বসেন । তাঁরা পুলিশের এনকাউন্টারের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন । শুধু তাই নয়, নিহত প্রহ্লাদের মা এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের দাবিও করেছিলেন । যদিও তাঁর দাবিকে সরকার বিশেষ আমল দেয়নি ।
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