টাকি পুরসভায় দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হেড ক্লার্ক
Taki Municipality Head Clerk Arrest: তদন্তকারীদের দাবি, পদে থাকাকালীন প্রবীর চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন সময়ে সরকারি প্রকল্পের লক্ষ লক্ষ টাকা বেআইনিভাবে ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরিয়ে নিয়েছিলেন ।
Published : November 19, 2026 at 6:13 PM IST
টাকি, 19 নভেম্বর: সিআইডি'কে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ টাকি পুরসভার বহুলচর্চিত আর্থিক দুর্নীতির তদন্তে অবশেষে বড়সড় সাফল্য পেল রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা (CID)। বৃহস্পতিবার ভোররাতে অভিযান চালিয়ে পুরসভার প্রাক্তন হেড ক্লার্ক প্রবীর চট্টোপাধ্যায়কে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করলেন তদন্তকারী আধিকারিকরা । এদিন তাঁকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক 10 দিনের সিআইডি হেফাজতের নির্দেশ দেন ৷
তদন্তের স্বার্থে এবং এই দুর্নীতি চক্রের বাকি মাথা ও আত্মসাৎ হওয়া সরকারি অর্থের হদিশ পেতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে সিআইডি ৷ সরকারি তহবিল তছরূপ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের মতো গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে সিআইডি সূত্রে খবর ।
দীর্ঘদিন ধরেই টাকি পুরসভার একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠছিল । বিষয়টি গড়ায় আদালত পর্যন্ত । কিছুদিন আগেই কলকাতা হাইকোর্ট এই দুর্নীতির শিকড়ে পৌঁছতে সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দেয় । আদালতের সেই নির্দেশ পাওয়ার পর থেকেই তৎপর হয়ে ওঠেন গোয়েন্দারা ।
গত 24 অক্টোবর সিআইডি আধিকারিকদের একটি বিশেষ দল টাকি পুরসভার দফতরে হানা দেয় । সেদিন টানা প্রায় 14 ঘণ্টা ধরে পুরসভার কর্মী ও আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পাশাপাশি পুরনো ফাইল এবং নথিপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হয় । অভিযান শেষে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি বাজেয়াপ্ত করে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে যান গোয়েন্দারা ।
উল্লেখ্য, এই একই দুর্নীতির অভিযোগের ভিত্তিতে এর আগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)-ও টাকি পুরসভায় হানা দিয়ে বিভিন্ন নথিপত্র পরীক্ষা করে তদন্ত শুরু করেছিল ।
তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, পদে থাকাকালীন প্রবীর চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন সময়ে সরকারি প্রকল্পের লক্ষ লক্ষ টাকা বেআইনিভাবে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরিয়ে নিয়েছিলেন । এই গ্রেফতারির প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি এটিকে একটি 'সংগঠিত দুর্নীতি' আখ্যা দিয়ে প্রশ্ন তোলেন, একজন হেড ক্লার্ক কীভাবে এই দায়িত্ব পেলেন এবং একা একা তাঁর অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকা সম্ভব নয় ৷ কারা তাঁকে বিশ্বাস করল এবং কাদের মাধ্যমে এই টাকা বণ্টন হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন ।
তিনি জানান, শুধুমাত্র একজনকে গ্রেফতার করলেই হবে না, সঠিক তদন্তের মাধ্যমে গত 15 বছর ধরে যাঁরা টাকি পুরসভাকে ধ্বংস করেছেন, সেই মূল দোষীদেরও সামনে আনতে হবে এবং কোনও কিছুর বিনিময়েই যেন তাঁদের ছাড় দেওয়া না হয় ।