আগাম জামিনের আবেদন খারিজ সুপ্রিম কোর্টে, গ্রেফতার অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়

আগাম জামিনের আবেদন খারিজ সুপ্রিম কোর্টে, গ্রেফতার অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়
CID Arrests Sumit Roy: শালবনি জমি প্রতারণা মামলায় সিআইডির হাতে গ্রেফতার হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায় ৷
Published : September 10, 2026 at 1:43 PM IST
কলকাতা, 10 সেপ্টেম্বর: গ্রেফতার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায় ৷ আজ, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তাঁকে রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছিল ৷ এদিনই তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট ৷ গত 6 অগস্ট প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতির জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহানার বেঞ্চ সুমিত রায়কে রক্ষাকবচ দিয়েছিল ৷
গতকাল সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানিতে সুমিত রায়কে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার পক্ষে জোর সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা ৷ তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত জমি কেলেঙ্কারির মামলায় তদন্তকারীদের প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছেন ৷ এদিকে শালবনিতে সরকারি জমি বিক্রি করে বিপুল অর্থ তিনি তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করেছেন বলেও অভিযোগ ৷