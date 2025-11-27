চিকিৎসককে 36 লক্ষের সাইবার প্রতারণা ! হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তে সিআইডির জালে 5
এই ঘটনায় চারজনকে কলকাতা ও একজনকে অসম থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ আন্তঃরাজ্য যোগসূত্র রয়েছে কি না খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
Published : November 27, 2025 at 7:54 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগের নামে ফেসবুকে বিজ্ঞাপন থেকে শুরু ৷ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ফাঁদ পেতে চিকিৎসক রাজকুমার ভট্টাচার্যের কাছ থেকে দুই মাস ধরে ধাপে ধাপে প্রায় 36 লক্ষ টাকা সাইবার প্রতারণার অভিযোগ ৷ বারাসতের ঘটনার তদন্তে নেমে পাঁচজনকে গ্রেফতার করল সিআইডি ৷
তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার শুরু সোশাল মিডিয়া থেকে । ফেসবুকে স্টক মার্কেট সংক্রান্ত আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন দেখে প্রথমে আগ্রহী হন ওই ভুক্তভোগী চিকিৎসক । বিজ্ঞাপনে 'উচ্চ মুনাফার নিশ্চয়তা' ও 'পেশাদার প্রশিক্ষণের' লোভ দেখানো হয় তাঁকে । এরপর তাঁকে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যোগ করানো হয় ৷ যেখানে নিজেদের স্টক বিশেষজ্ঞ দাবি করে একাধিক ব্যক্তি নিয়মিত পরামর্শ দিতে শুরু করেন রাজকুমার ভট্টাচার্যকে ।
এই দেখানো মুনাফার ফাঁদেই ধাপে ধাপে অর্থ বিনিয়োগে রাজি হন চিকিৎসক । প্রায় দুই মাসের মধ্যে 10টি আলাদা লেনদেনের মাধ্যমে মোট 36 লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দেন তিনি । কিন্তু সময় যত গড়ায় মুনাফার নামে দেখানো অ্যাকাউন্টগুলি আর খোলা যাচ্ছিল না ৷ 'টেকনিক্যাল সমস্যার' কথা বলে সময় নেওয়া হচ্ছিল বারবার । শেষ পর্যন্ত পুরো বিষয়টি যে প্রতারণা তা বুঝে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি ।
হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তভার সিআইডির হাতে
চলতি বছরের 20 জানুয়ারি বারাসত সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশনে দায়ের হয় এই প্রতারণার মামলাটি ৷ মামলাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে কলকাতা হাইকোর্ট তদন্ত সিআইডিকে হস্তান্তরের নির্দেশ দেয় । এরপরেই আদালতের নির্দেশ মেনে তদন্তে নামে সিআইডি ৷ শুধু প্রতারণা নয়, সংগঠিত জালিয়াতি চক্রের সংখ্যা, অর্থের লেনদেনের চরিত্র এবং আন্তঃরাজ্য যোগসূত্র-সব দিকেই নজর দেয় সিআইডি । একাধিক রাজ্যে অভিযান চালিয়ে গত কয়েক মাসে সিআইডি ঘটনায় যুক্ত মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে ।
দেবাশিস রায়কে গত 7 মার্চ কলকাতা থেকে গ্রেফতার করা হয় ৷ আলিপুর থেকে প্রসেনজিৎ রঞ্জন নাথকে গ্রেফতার করা হয় 25 জুন ৷ ব্যাংকের কর্মী অমিত ঘোষকে গার্ডেনরিচ থেকে গ্রেফতার করা হয় 10 জুলাই ৷ আরেক অভিযুক্ত রেয়াজ আহমেদও 23 জুলাই গার্ডেনরিচ থেকে গ্রেফতার হয় ৷ আর শেষ অসমের কামরূপ জেলার সাহান গ্রামের বাসিন্দা জহিরুল ইসলামকে 26 নভেম্বর রাতে ওই রাজ্যের দিসপুর থানার জাটিয়া কাঠিলপাড়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করেন সিআইডি আধিকারিকরা ৷
তদন্তকারীরা জানান, অসম থেকে গ্রেফতার জহিরুলের বাড়ি থেকে বেশ কিছু ডিজিটাল নথি উদ্ধার হয়েছে, যা মূল চক্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে । এছাড়া ব্যাংককর্মী অমিত ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আর্থিক লেনদেন গোপন করতে ব্যাংকিয়ে প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করেছিলেন তিনি ।
চক্রের আরও সদস্যের খোঁজে তল্লাশি
সিআইডি সূত্রের খবর, এই চক্রের শিকড় দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়ানো । প্রতারণার টাকা বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে ঘুরিয়ে একাধিক ওয়ালেটে ট্রান্সফার করা হয়েছে । টাকা কোথায় পাঠানো হয়েছে, কারা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছে, সবকিছুই খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রতারণায় ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর, ডিজিটাল ওয়ালেট, ইউপিআই আইডি ও সার্ভার ব্যবহারের তথ্য বিশ্লেষণ করা হচ্ছে । পাশাপাশি, যেসব অ্যাকাউন্টে অর্থ গিয়েছে, সেগুলি ফ্রিজ করার প্রক্রিয়াও চলছে ।
সতর্কবার্তা পুলিশের
এই ঘটনার পর নাগরিকদের প্রতি সতর্কবার্তা দিয়েছে সিআইডি ৷ সোশাল মিডিয়া বিজ্ঞাপনে ভরসা করে বিনিয়োগ নয়, আর্থিক অ্যাপ ডাউনলোডের আগে তার সরকারি উৎস যাচাই করা জরুরি । সন্দেহজনক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যোগ না দেওয়ার পরামর্শও দিয়েছে তারা ।
পুলিশমহলের মতে, এই ঘটনায় ফের প্রমাণিত, সংগঠিত সাইবার চক্রগুলি এখন সামাজিক মাধ্যমকে প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে এবং সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলার পদ্ধতিও অত্যন্ত পেশাদার ।