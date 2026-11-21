মন্ত্রীর নাম করে এসএসসি চেয়ারম্যানকে নিয়োগ-নির্দেশ ! গ্রেফতার যুবক
ssc Recruitment Scam: শনিবার ঘটনার তদন্তভার যায় সিআইডির হাতে । এরপরই দেগঙ্গা থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে খবর ।
Published : November 21, 2026 at 11:39 PM IST
কলকাতা, 21 নভেম্বর: অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর পরিচয় দিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানকে হোয়াটসঅ্যাপে নির্দেশ পাঠানোর অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ ও সিআইডি। ধৃতের নাম জুলফিকর আলি। বাড়ি উত্তর 24 পরগনার দেগঙ্গা এলাকায়।
শনিবার ধৃতকে আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। দুর্নীতি প্রসঙ্গে রাজ্য় প্রশাসনের কঠোর মনোভাবের কথা আরও একরার মনে করিয়ে সিআইডির ডিজি নটরাজন রমেশ বাবু জানান, নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত কোনও অনিয়ম ধরা পড়লে পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নেবে । কাউকে ছাড়া হবে না ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর নাম ও পরিচয় ব্যবহার করে এসএসসি চেয়ারম্যানের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পাঠানো হচ্ছিল। অভিযোগ, ওই বার্তাগুলির মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়ার চেষ্টা চলছিল। প্রেরকের পরিচয় ও বার্তার বিষয়বস্তু নিয়ে সন্দেহ তৈরি হওয়ায় এসএসসি চেয়ারম্যান বিষয়টি পুলিশকে জানান । বিধাননগর পূর্ব থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
অভিযোগ পাওয়ার পরই প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে বিধাননগর পূর্ব থানার পুলিশ। বিষয়টি প্রশাসনিক ও নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় গুরুত্ব খতিয়ে দেখা হয়। শনিবার ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্তভার সিআইডির হাতে তুলে দেওয়া হয় । এরপরই পুলিশ ও সিআইডির যৌথ অভিযানে দেগঙ্গা থেকে জুলফিকর আলিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে খবর।
তদন্তকারীদের মূল প্রশ্ন, মন্ত্রীর নাম করে হোয়াটসঅ্যাপে ভুয়ো নির্দেশ পাঠিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়াকে ঠিকৃ কীভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছিল। নাকি নেপথ্যে ছিল অন্য কোনও বিষয় । ধৃত যুবকের ফোন ও ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি এই চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, কিংবা এর নেপথ্যে বড় কোনও উদ্দেশ্য কাজ করছে কি না, তা নিয়েও জোরদার অনুসন্ধান শুরু করেছেন গোয়েন্দারা। তাঁদের হাতে বেশ কয়েকটি তথ্য়প্রমাণ ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছে ।
ঘটনা প্রসঙ্গে সিআইডির ডিজি নটরাজন রমেশ বাবু স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। তাঁর কথায়, "সরকারের এই স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার বা প্রভাবিত করার চেষ্টা করলে কাউকে রেয়াত করা হবে না। আইন অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বর্তমানে গোটা ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া জোরকদমে চলছে।"