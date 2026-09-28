বোলপুরে বিজেপি নেতাকে গুলি করে খুন ! তদন্তে CID-STF
BJP leader's murder in Bolpur: খুনে কী ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল, কত দূর থেকে গুলি চালানো হয়েছিল, অস্ত্রটির উৎস কোথায়- খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।
Published : September 28, 2026 at 4:20 PM IST
বোলপুর, 28 সেপ্টেম্বর: রাতের অন্ধকারে বাইকে চেপে এসেছিল দুই দুষ্কৃতী । তার পর খুব কাছ থেকে গুলি । মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বোলপুরের বিজেপি নেতা চন্দন ভল্লা । 47 বছরের ওই বিজেপি নেতাকে খুনের ঘটনায় এ বার তদন্তে নামল CID এবং STF । সোমবার সকাল থেকেই ঘটনাস্থলে তদন্ত শুরু করেছে বীরভূম জেলা পুলিশ । খোদ ডিআইজি এবং জেলা পুলিশ সুপার বিদীত রাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে থেকে তদন্তের তদারকি করেন । রাজনৈতিক কোন্দল, না কি জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে খুন, দুই সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । এসপি বলেন, তদন্তে সম্ভাব্য সবদিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ বেশ কিছু সূত্রও মিলেছে ৷ সন্ধেয় সাংবাদিক বৈঠকে বিস্তারিত জানানো হবে ৷
27 সেপ্টেম্বর রাতে বোলপুর পুরসভার 12 নম্বর ওয়ার্ডের ত্রিশূলাপট্টির মিলপাড়া এলাকায় ঘটনাটি ঘটে । পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চন্দন বোলপুর ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে মুহুরি হিসাবে কাজ করতেন । পাশাপাশি জমি কেনাবেচার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন । একটি জমি সম্ভাব্য ক্রেতাকে দেখাতে যাবেন বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি । অভিযোগ, এর পরেই বাইকে করে দুই দুষ্কৃতী এসে তাঁকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে পালিয়ে যায় ।
চন্দন ভল্লা বোলপুর পুরসভার 11 নম্বর ওয়ার্ডের 202 নম্বর বুথের বিজেপি সভাপতি ছিলেন । তাঁর ছোট ছেলে শুভ্রকান্তি ভল্লা বোলপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন । তবে অভিযোগপত্রে নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তির নাম অভিযুক্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি ।
খুনের পর থেকেই ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছিল পুলিশ । সোমবার সকালে আসানসোল থেকে আনা হয় পুলিশ কুকুর । জার্মান শেফার্ড 'লাকি' ঘটনাস্থল থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে আরতি সিনেমা মোড় পর্যন্ত যায় । তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, ওই পথ দিয়েই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে থাকতে পারে । রাস্তাটি বাহিরী গ্রামের দিকে গিয়েছে ।
পরে ঘটনাস্থলে আসে ছ'সদস্যের ফরেন্সিক দল । পড়ে থাকা রক্ত, বাইকের চাকার দাগ, জুতোর ছাপ-সহ একাধিক নমুনা সংগ্রহ করেন বিশেষজ্ঞরা । খুনে কী ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল, কত দূর থেকে গুলি চালানো হয়েছিল এবং অস্ত্রটির উৎস কোথায়- সেই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
এর পাশাপাশি ঘটনাস্থল এবং আশপাশের এলাকার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ । ঘটনার আগে ও পরে এলাকায় কারা যাতায়াত করেছিল, বাইকে করে সন্দেহজনক কেউ এসেছিল বা বেরিয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । নিহতের মোবাইল ফোনের কল লিস্টও পরীক্ষা করছেন তদন্তকারীরা । খুনের আগে চন্দনের সঙ্গে কারা যোগাযোগ করেছিলেন, শেষ বার কার সঙ্গে কথা হয়েছিল, ঘটনার সময়ে তাঁর ফোনে কোনও যোগাযোগ হয়েছিল কি না- সেই তথ্যও তদন্তে গুরুত্ব পাচ্ছে ।
নিহতের পরিবারের তরফে রাজনৈতিক খুনের সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে । পরিবারের দাবি, ঘটনার দিন সকালে নানুর থানা এলাকার কয়েক জন বিজেপি কর্মী চন্দনের বাড়িতে এসেছিলেন । তাঁদের মধ্যে কেউ এই ঘটনায় জড়িত থাকতে পারেন বলে সন্দেহ পরিবারের । চন্দনের স্ত্রী শ্যামলী ভল্লা বলেন, "রাজনৈতিক খুন । আমার স্বামীকে বাড়ি থেকে ডেকে গুলি করে খুন করেছে । দোষীদের পুলিশ গ্রেফতার করুক । শাস্তি চাই আমরা । আমাদের পরিবার ভেঙে পড়েছে ।"
বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সবটাই তদন্তের বিষয় । আগাম কিছু বলা যাবে না । আমি পুলিশকে বলেছি সঠিক ভাবে, যথাযথ তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করতে । পুলিশ সক্রিয় আছে । আমিও দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে রিপোর্ট দেব ।"
তদন্তকারীদের নজরে এখন মূলত কয়েকটি বিষয়: খুনের আগে ও পরে চন্দনের গতিবিধি, তাঁর কল লিস্ট, এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ, দুষ্কৃতীদের পালানোর সম্ভাব্য পথ এবং ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রের উৎস । বীরভূমের সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে ঝাড়খণ্ড হয়ে মুঙ্গেরের আগ্নেয়াস্ত্র বাংলায় ঢোকার অভিযোগ অতীতে একাধিক বার উঠেছে । সেই সূত্রও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ।