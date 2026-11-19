মাঝরাতে বিধায়কের বাড়িতে CID-পুলিশ যৌথ অভিযান ! দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকিতেও মিলল না সাড়া
CID and Police at TMC MLA Shamim Ahmed House: ডায়মন্ড হারবারে জমি দখল সংক্রান্ত একটি মামলার তদন্তের কারণেই রাতবিরেতে বিধায়কের বাড়ি অভিযান বলে খবর ৷
Published : November 19, 2026 at 12:44 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 19 নভেম্বর: একের পর এক বিতর্ক ও অভিযোগের আবহে এবার মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক শামিম আহমেদের বাড়িতে হানা দিল সিআইডি ও পুলিশের যৌথ দল । বুধবার গভীর রাতে দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ড হারবারের হিংচেবেড়িয়া এলাকায় বিধায়কের বাড়ির সামনে পৌঁছন তদন্তকারীরা ।
দীর্ঘক্ষণ বাড়ির গেটে ধাক্কাধাক্কি করার পাশাপাশি ডাকাডাকিও করেন তাঁরা । কিন্তু, বিধায়কের দেখা মেলেনি । মধ্যরাতে বিধায়কের বাড়িতে সিআইডি ও পুলিশের এই যৌথ অভিযান ঘিরে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে ।
জানা গিয়েছে, ডায়মন্ড হারবারে জমি দখল সংক্রান্ত একটি মামলার তদন্ত করছে সিআইডি । অভিযোগ, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভয় দেখিয়ে একটি পরিবারের প্রায় 1.85 একর জমির মালিকানা বদল করিয়ে নেওয়া হয়েছিল । ডায়মন্ড হারবারের বাসিন্দা এক মহিলা এই অভিযোগ সামনে আনেন ।
তাঁর দাবি, গত বছর অগস্ট মাসে শামিম আহমেদ ও তাঁর দলবল বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়েছিলেন । রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে সেই সময় স্থানীয় পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি বলেও অভিযোগ ওই মহিলার । এমনকি অভিযুক্তদের প্রভাবের কারণে এতদিন মুখ খুলতেও সাহস পাননি বলে দাবি । ওই জমি দখল মামলায় অভিযুক্তদের তালিকায় দ্বিতীয় নাম রয়েছে বিধায়কের ।
অন্যদিকে, সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবারের সরিষায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি দলীয় কার্যালয় থেকে 1 কোটি 2 লক্ষ 79 হাজার টাকা উদ্ধারের ঘটনাতেও নাম জড়িয়েছে শামিম আহমেদের । বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় । এই ঘটনায় বিধায়কের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করে । যদিও শুরু থেকেই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শামিম আহমেদ । তাঁর দাবি, পরিকল্পিত চক্রান্ত করে তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে ।
সরিষার দলীয় কার্যালয় থেকে টাকা উদ্ধারের ঘটনার তদন্ত নিয়ে ডায়মন্ড হারবার পুলিশের ভূমিকা এবং তদন্তের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিধায়ক । এই ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি । সিবিআই তদন্তের আর্জি জানিয়ে মামলা দায়ের করার পাশাপাশি গ্রেফতারির আশঙ্কা প্রকাশ করে আদালতের কাছে রক্ষাকবচও চেয়েছেন শামিম ।
আর এই পরিস্থিতিতেই বুধবার গভীর রাতে বিধায়কের বাড়িতে সিআইডি ও পুলিশের যৌথ অভিযান ঘিরে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে । তদন্তকারীরা ঠিক কী কারণে রাতে বিধায়কের বাড়িতে পৌঁছেছিলেন, বাড়িতে বিধায়ক না থাকায় তাঁরা কী পদক্ষেপ করেছেন এবং আগামী দিনে তদন্ত কোন দিকে এগোয়, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ।
তবে মধ্যরাতের এই অভিযান সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত সিআইডি কিংবা পুলিশের তরফে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । বিধায়কের পক্ষ থেকেও এই অভিযান নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য সামনে আসেনি । ফলে জমি দখল মামলা এবং সরিষায় টাকা উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে শামিম আহমেদকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে জল্পনা অব্যাহত ।