2021-এর ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে ফের তৎপর সিআইডি, নতুন করে 458 মামলায় তদন্ত শুরু

2021-এর ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে ফের তৎপর সিআইডি, নতুন করে 458 মামলায় তদন্ত শুরু
তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে 181টি নতুন এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ এতদিন তদন্ত প্রক্রিয়া কেন ধীরগতিতে চলছিল তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
Published : May 18, 2026 at 2:47 PM IST
কলকাতা, 18 মে: 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে ফের সক্রিয় হল তদন্তকারী সংস্থাগুলি । ভবানী ভবন সূত্রে খবর, পুরনো অভিযোগ এবং নতুন তথ্যের ভিত্তিতে একাধিক মামলায় ফের তদন্ত শুরু করেছে সিআইডি । ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে মোট 458টি মামলায় নতুন করে এনকোয়ারি শুরু হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে ।
শুধু নতুন করে এনকোয়ারি করা নয়, তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই 181টি নতুন এফআইআর দায়ের করা হয়েছে । দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা কিংবা পূর্বে নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া বেশ কিছু মামলাও ফের খোলা হয়েছে । তদন্তকারীদের দাবি, আগে যেসব মামলায় ফাইনাল রিপোর্ট জমা পড়েছিল, তার মধ্যে অন্তত 59টি মামলা পুনরায় খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে ।
ভবানী ভবন সূত্রের খবর, ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের কাছ থেকে নতুন করে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে । একাধিক জেলায় অভিযোগকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনার বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে । কোথাও রাজনৈতিক সংঘর্ষ, কোথাও ভাঙচুর, আবার কোথাও মারধর ও ভয় দেখানোর অভিযোগ সামনে আসছে বলে তদন্তকারী সূত্রে দাবি ।
তদন্তকারী আধিকারিকদের বক্তব্য, পুরনো অভিযোগের পাশাপাশি নতুন তথ্যও উঠে আসছে । সেই কারণেই একাধিক মামলায় পুনরায় তদন্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । প্রশাসনের দাবি, প্রতিটি অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ।
এদিকে এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে নতুন চাপানউতোর । বিরোধীদের অভিযোগ, ভোট পরবর্তী হিংসায় আক্রান্ত বহু মানুষের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে সঠিকভাবে তদন্ত করা হয়নি । অন্যদিকে শাসক শিবিরের দাবি, কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়, অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত এগোচ্ছে এবং আইন আইনের পথেই চলবে ।
সিআইডি সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, আগে যাঁরা এই মামলাগুলির তদন্ত করছিলেন, তাঁদের নামের তালিকাও তৈরি করা হয়েছে । প্রয়োজনে তাঁদের সঙ্গেও কথা বলা হতে পারে । এতদিন তদন্ত প্রক্রিয়া কেন ধীরগতিতে চলছিল বা কোথাও থমকে গিয়েছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তে যাঁদের নাম ও পরিচয় সামনে আসবে, তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও ভবানী ভবন সূত্রে দাবি ।