NRS হাসপাতালের এক্স রে ঘরে ছাদের চাঙড় খসে বিপত্তি
NRS Hospital Incident: কয়েক মাস আগে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সিসিইউর চাঙড় ভেঙে পড়েছিল । এরপর ফের চাঙড় খসে বেরিয়ে এল লোহার রড ৷
Published : November 26, 2026 at 6:16 PM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ইউএনবি ভবনে ফের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন । বৃহস্পতিবার ভবনের একতলার রেডিয়োলজি বিভাগের 100 নম্বর ঘরের ছাদ থেকে আচমকাই খসে পড়ে চাঙড় । বেরিয়ে আসে ঢালাইয়ের লোহার রড ও বিম ।
ঘটনায় কেউ আহত হননি বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি । যে ঘরে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেখানে হাসপাতালের নিজস্ব এক্স-রে পরিষেবা চালু থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল । ঘটনার একটি ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে । সেখানে দেখা যাচ্ছে, ছাদের বেশ কিছুটা অংশের চাঙড় ভেঙে মেঝেতে পড়ে রয়েছে । ঘরের মেঝে জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ভাঙা অংশের টুকরো । ছাদের ভিতরের লোহার রডও বেরিয়ে এসেছে । দুর্ঘটনার সময়ে ওই ঘরে কোনও রোগী কিংবা টেকনিশিয়ান থাকলে গুরুতর চোট লাগার আশঙ্কা ছিল ।
এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ইউএনবি ভবনের পরিকাঠামোগত দুর্বলতার বিষয়টি আগেই নজরে এসেছিল । ভবনের নির্মাণগত একাধিক ত্রুটি চিহ্নিত করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেছিল পূর্ত দফতর । সেই পরামর্শ মেনেই ভবনটি ভেঙে ফেলার উদ্যোগ শুরু হয়েছে । ইতিমধ্যে ভবনের একতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত বিভিন্ন বিভাগ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । হাসপাতালের প্রশাসনিক কার্যালয়ের উল্টোদিকের ঘরগুলিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে সেগুলি ।
স্থানান্তরের পরেও ইউএনবি ভবনের একতলার 100 নম্বর ঘরে হাসপাতালের নিজস্ব এক্স-রে পরিষেবা চালু ছিল । হাসপাতাল সূত্রে খবর, নতুন জায়গায় এক্স-রে যন্ত্র বসানোর ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত সমস্যা থাকায় পুরনো ঘর থেকেই রোগীদের এক্স-রে করা হচ্ছিল । হাসপাতাল কর্মীদের একাংশের বক্তব্য, ভবনের বর্তমান পরিস্থিতিতে দ্রুত ভাঙার কাজ শুরু করা প্রয়োজন । অন্যথায় যে কোনও সময়ে আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ।
নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র চিকিৎসক পুলস্থ্য আচার্য বলেন, "এই এনআরএস মেডিক্যাল কলেজে কিছু মাস আগে সিসিইউর চাঙড় ভেঙে পড়েছিল । আজকে আবার এক্সট্রা মেশিনের ঘর । একটা সরু সুতোর উপর হেঁটে চলা হচ্ছে আর কী । বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী মিডিয়াকে সঙ্গে নিয়ে একাধিক হাসপাতালে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন । তবে শুধু পরিদর্শন করলে হবে না যে জায়গায় ঘাটতিগুলো রয়েছে সেগুলো মেটাতে হবে । গত ছ'মাসে তিনি সেই সময় পাননি, এই কথা বললে আমরা মানব না ।"