প্রান্তিক-দরিদ্রদের মধ্যেও বাড়ছে রক্তচাপ-সুগারের মতো রোগ, চাঞ্চল্যকর তথ্য গবেষণায়

প্রান্তিক-দরিদ্রদের মধ্যেও বাড়ছে রক্তচাপ-সুগারের মতো রোগ, চাঞ্চল্যকর তথ্য গবেষণায়
সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ৷ সেই শিবিরেই দেখা গেল গ্রামে ষাটোর্ধ্ব মানুষের সংখ্যা নগণ্য ৷
Published : December 10, 2025 at 8:01 PM IST
আসানসোল, 10 ডিসেম্বর: দক্ষিণ ভারতে এর আগে গবেষণায় উঠে এসেছিল এমন তথ্য ৷ এবার পশ্চিমবঙ্গেও দেখা যাচ্ছে, প্রান্তিক এলাকার দরিদ্র, দিনমজুর শ্রেণির মানুষদের মধ্যেও ব্লাড সুগার ও হাই ব্লাড প্রেসারের মতো ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী রোগের হদিশ মিলছে ৷ যাঁরা এতদিন কায়িক পরিশ্রম করতেন, তাঁদের কার্যত এই সমস্ত রোগ স্পর্শ করতে পারত না, বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা ৷
কিন্তু, আসানসোলে একটি প্রান্তিক অঞ্চলে স্বাস্থ্য শিবির করতে গিয়ে মানুষের মধ্যে এই ধরনের রোগ ব্যাধি খুঁজে পাচ্ছেন চিকিৎসকরা ৷ শুধু তাই নয়, সমাজসেবীরা জানাচ্ছেন, যেসব অঞ্চলের শিক্ষার হার কম, সেই অঞ্চলগুলিতে ষাটোর্ধ্ব মানুষজন প্রায় পাওয়াই যাচ্ছে না ৷ তাঁদের কথায়, সচেতনতার অভাবেই একটা বয়সের পর এই প্রান্তিক অঞ্চলে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে ৷
কেন্দ্রের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয় ৷ কলকাতার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আসানসোলের পলাশডিহা অঞ্চলে এই স্বাস্থ্য শিবির করতে এসেছিল ৷ সেই স্বাস্থ্য শিবিরে প্রায় 70 থেকে 80 জন প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষ আসেন ৷ চিকিৎসকরা তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ৷ পাশাপাশি, তাঁদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয় ৷
এই ধরনের স্বাস্থ্য শিবির বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, বিভিন্ন প্রান্তিক অঞ্চলে করে থাকেন ৷ এই শিবিরের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল - শীতকালীন সময়ে বয়স্কদের কী ধরনের রোগ হচ্ছে, তা পর্যবেক্ষণ করা ৷ আর এই বয়স্কদের বিভিন্ন রোগ নিয়ে গবেষণা থেকেই উঠে এসেছে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য ৷
আসানসোলের বিশিষ্ট চিকিৎসক অরুণাভ সেনগুপ্ত বলছেন, "এর আগে দক্ষিণ ভারতে এই ধরনের বিষয় উঠে এসেছে ৷ এখন আমরা এই রাজ্যেও প্রান্তিক অঞ্চলগুলিতেও দেখছি, দরিদ্র বা দিনমজুরি করা মানুষদের মধ্যেও কিন্তু সুগার বা প্রেশারের মতো রোগ বাসা বাঁধছে ৷ অর্থাৎ, জীবনযাত্রা পাল্টে গেছে তাঁদেরও ৷ এক্ষেত্রে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সচেতন হতে হবে ৷ তাঁরা বয়স্কদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করলে, তবেই এই ক্রনিক রোগগুলি আটকানো যাবে ৷"
আসানসোলের বিশিষ্ট সমাজসেবী চন্দ্রশেখর কুণ্ডু বলেন, "কলকাতার একটি সংগঠন আমাদেরকে জানায় এই ধরনের একটি স্বাস্থ্য শিবিরের কথা ৷ তখন আমরা বিভিন্ন গ্রামে ষাটোর্ধ্ব মানুষজনকে খুঁজছিলাম ৷ কারণ এই শিবিরে ষাটোর্ধ্ব মানুষজনকেই নিয়ে আসা হবে ৷ তাঁদের শীতকালীন রোগব্যাধির পরিচর্যার জন্য ৷ কিন্তু, বেশিরভাগ গ্রামে আমরা খুঁজতে গিয়ে দেখেছি যেখানে শিক্ষিতের হার কম, সেখানে ষাট বছরের উপরে মানুষজনকে পাওয়া যাচ্ছে না ৷ এটা নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে ৷ শিক্ষার সঙ্গে সচেতনতা এবং সুস্থ থাকার একটা যোগ সূত্র রয়েছে ৷ শিক্ষা এবং সচেতনতা নেই বলেই কিন্তু এইসব গ্রামে বেশিদিন মানুষ বাঁচে না ৷"
কলকাতার ওই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতৃত্বে থাকা ইপ্সিত চক্রবর্তী বলেন, "আমরা বিভিন্ন প্রান্তিক জায়গায় বা গ্রামে গিয়ে বয়স্ক মানুষদের রোগ সম্পর্কে গবেষণা করি ৷ বিভিন্ন এলাকায়, বিভিন্ন সমস্যা দেখতে পাই ৷ গ্রামের মানুষদের সচেতন করার মাধ্যমে, তাঁদের সুস্থ রাখার চেষ্টা করি ৷ কিন্তু, শুধুই বক্তব্য দিয়ে তাঁদের সচেতন করা যাবে না ৷ পাশাপাশি, তাঁদের স্বাস্থ্যের পরীক্ষা এবং ওষুধপত্র দিয়ে, তাঁদেরকে মূল স্রোতে নিয়ে আসতে হবে ৷ এটাই আমাদের উদ্দেশ্য ৷ এটা সরকারি একটি প্রজেক্ট ৷ সেই প্রজেক্টের দায়িত্ব আমরা পেয়েছি গোটা রাজ্য জুড়ে ৷"
তবে, এই ধরনের স্বাস্থ্যশিবির পেয়ে খুশি গ্রামের মানুষজন ৷ স্থানীয় গ্রামবাসী শুকুরমণি হেমব্রম বললেন, "ডাক্তারবাবুরা এসেছিলেন ৷ আমাদের ওষুধ দিয়েছেন ৷ আমরাও আমাদের অসুবিধার কথা বলতে পেরেছি ৷ ডাক্তারবাবুরা যদি মাঝেমাঝেই আমাদের গ্রামে আসেন, তাহলে খুব ভালো হয় ৷ আমরা গরিব মানুষ, আমরা ডাক্তার দেখানোর পয়সা পাই না ৷"