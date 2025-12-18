ETV Bharat / state

শতবর্ষের দোরগোড়ায় কলকাতায় একমাত্র গোয়ানিজ বেকারি, সালদানায় বড়দিনের ভিড়

কলকাতায় 1930 সালে তৈরি হয় সালদানা বেকারি ৷ বড়দিনের আগে ইটিভি ভারত তুলে ধরল কলকাতার একমাত্র গোয়ানিজ বেকারির কাহিনি ৷

KOLKATAS ICONIC GOAN BAKERY
তিলোত্তমার একমাত্র গোয়ানিজ বেকারি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 18, 2025 at 8:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: সামনেই বড়দিন ৷ আর বড়দিন মানেই টুপি, ক্রিসমাস ট্রি, জিঙ্গল বেল, সান্তাক্লজ, স্টার আর জমিয়ে আনন্দ উপভোগ করা ৷ তবে বড়দিন উৎসব উদযাপনে সবার উপরের তালিকায় থাকে কেক ৷ শীতের আমেজ গায়ে মেখে এই উৎসব আবহে কেক না-হলে বোধহয় 'আনন্দবৃত্ত' পূর্ণ হয় না। শহরজুড়ে বিভিন্ন কেক, প্যাটিস প্রস্তুতকারী সংস্থার দোকানগুলোতে মানুষ ভিড় জমান, তেমনই ভিড় উপচে পড়ে মহম্মদ মহসিন স্কোয়ার এলাকায় সালদানা বেকারিতে (Saldanha Bakery)।

কলকাতার রফি আহমেদ কিদওয়াই স্ট্রিটে 1930 সালে শুরু হয়েছিল গোয়ানিজ এক মহিলা উবেলিনা সালদানার হাত ধরে। কল্লোলিনী কলকাতার একমাত্র গোয়ানিজ বেকারি ৷ শতবর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আজও অমলিন ঐতিহ্য। কলকাতার সালদানা বেকারির ফ্রুট কেক খুবই জনপ্রিয়। এখন নাতনি ডেবরা আলেকজান্ডার ও মেয়ে আলিশা আলেকজান্ডার হাত ধরে এগিয়ে চলেছে এই ব্যবসা। প্রতি বছরই বড়দিনে শতবর্যের দোরগোড়ায় সালদানা বেকারির সামনে ভোর থেকে মানুষ লাইন দিয়ে অর্ডার করা কেক নিয়ে যান।

আগে থেকেই সালদানায় বড়দিনের ভিড় (ইটিভি ভারত)

কলকাতার সালদানা বেকারি

গোয়ার কায়দায় এখানে কেক তৈরি হয় হাতে, যন্ত্রের ব্যবহার নয়। এখানে মূলত রিচ ফ্রুট কেক হল সব থেকে সুস্বাদু ও সব থেকে বেশি বিক্রি হওয়া কেক। এছাড়াও এখানে পাওয়া যায় মারসিপান বা ম্যাকারুন। বড়দিনের আগে এই বছর বিক্রি হচ্ছে রিচ ফ্রুট কেক, ব্রিটিশ টি-কেক, ওয়ালনাট কেক, কোকো ম্যাকরুন, ডার্ক চকো ব্রাউনি, ব্লুবেরি মাফিন, চিকেন প্যাটিস।

KOLKATAS ICONIC GOAN BAKERY
গোয়ার কায়দায় এখানে কেক তৈরি হয় হাতে, যন্ত্রের ব্যবহার নয় (ইটিভি ভারত)

96 বছরের বেকারি ব্যবসা

এই সালদানা বেকারি শুধু শতবর্ষের দোরগোড়ায় নয় আরও একটি ঐতিহ্য বহন করে ৷ তা-হল এই সংস্থা নারী শক্তির হাত ধরেই এগোচ্ছে। প্রতিষ্ঠাতা উবেলিনা সালদানার মৃত্যুর পর তাঁর বউমা এই ব্যবসার হাল ধরেছিলেন। নাম ছিল মোনা। বর্তমানে তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম ডেবরা আলেকজান্ডার ব্যবসার হাল ধরেন (তৃতীয় প্রজন্ম)। আর তার সঙ্গেই এখন যোগ্য সংগত দিচ্ছেন মেয়ে অ্যালিশা আলেকজান্ডার। 96 বছরের ব্যবসা সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়েছিল করোনা পর্বে। তবে দুই প্রজন্মের লড়াই সেই পর্বের সঙ্কটকে হারিয়ে ফের স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়েছে।

KOLKATAS ICONIC GOAN BAKERY
কলকাতায় 1930 সালে তৈরি হয় সালদানা বেকারি (ইটিভি ভারত)

দুই প্রজন্মের নারী শক্তির অনন্য উদাহরণ

ডেবরা আলেকজান্ডার বলেন, "1930 সালে আমার ঠাকুমা এই ব্যবসা শুরু করেছিলেন। আমি তৃতীয় প্রজন্ম ও আমার মেয়ে চতুর্থ। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে একমাত্র গোয়ানিজ। আমরা বিভিন্ন ধরনের কেক, পেস্ট্রি, প্যাটিস তৈরি করে থাকি। বড় দিনের আগে এই সময়টা ভালো পরিমাণ ক্রেতাদের ঢল থাকে। প্রত্যেকেই নিজের পরিবারের জন্য ও পরিজনদের উপহার দেওয়ার জন্য এখন থেকে কেক নিয়ে যান। কলকাতায় এই উৎসবের মরশুম শুধু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্য নয়, এখানে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ আনন্দে মেতে ওঠেন। ফলে সকলেই এই সময় কেকের স্বাদ উপভোগ করতে হাজির হন এখানে। আমাদের এই সময় রিচ ফুড ফ্রুট কেক সব থেকে বেশি বিক্রি হয়। ক্রেতারা বলেন, সব থেকে বেশি সুস্বাদু কেকের এই আইটেমটা ৷"

KOLKATAS ICONIC GOAN BAKERY
তিলোত্তমার একমাত্র গোয়ানিজ বেকারির পদ (ইটিভি ভারত)

বেকারির 100 বছর হতে আর কয়েক বছর বাকি

ডেবরা আলেকজান্ডারের মেয়ে অ্যালিশা আলেকজান্ডার বলেন, "আমরা এত বছরের ঐতিহ্য ধরে রাখতে পেরেছি । স্বাদ, গুণগতমান প্রথম দিন থেকে আজও একই। এটা আমাদের বিক্রি বৃদ্ধির অন্যতম বিষয়। এই ঐতিহ্য ধরেই ব্যবসা এগিয়ে যাচ্ছে। বড়দিন ও নতুন বছর আসছে এই সময় বহু মানুষ আসেন আমাদের দোকানে কেক, পেস্ট্রি কিনতে। আমি চতুর্থ প্রজন্ম। আগামী প্রজন্ম তৈরি হলে এই ঐতিহ্য ধরে রাখার আবেদন অবশ্যই করব। বেকারির 100 বছর হতে আর কয়েক বছর বাকি ৷ গুণগত মান ও স্বাদ বজায় রেখে আরও নতুন আইটেম দোকানে রাখার চেষ্টা করব ৷"

KOLKATAS ICONIC GOAN BAKERY
বেকারির বিশেষ পদ (ইটিভি ভারত)

দীর্ঘ বছর তাদের ঐতিহ্য বজায় রেখে যুগের সঙ্গে নিজেদের সংস্থার নাম আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সোশাল মিডিয়াকে হাতিয়ার করেছে ৷ বেড়েছে বিক্রি হওয়া বিভিন্ন আইটেম তালিকাও। বক্স থেকে শুরু করে সাবেকি দোকানটির আধুনিকীকরণও করা হয়ছে।

TAGGED:

CHRISTMAS SPECIAL SALDANHA BAKERY
গোয়ানিজ বেকারি সালদানা
বড়দিনে কেক
CRAFTED CAKES GOAN TRADITION
KOLKATA ICONIC GOAN BAKERY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.