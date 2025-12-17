বৃহস্পতি থেকে পার্ক স্ট্রিটে ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল, রকমারি খানাপিনা ছাড়াও কবে কী থাকছে
নারী ক্ষমতায়ন ও রকমারি খানাপিনায় সাজছে অ্যালেন পার্ক, ১৮ই ডিসেম্বর শুরু পার্ক স্ট্রিটের ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল
Published : December 17, 2025 at 1:43 PM IST
কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: শীতের আমেজ গায়ে মেখে উৎসবের কাউন্টডাউন শুরু তিলোত্তমায় । আগামিকাল, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার থেকেই বড়দিনের উৎসবে মেতে উঠবে পার্ক স্ট্রিট চত্বর । মঙ্গলবার শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক করে ‘কলকাতা ক্রিসমাস কার্নিভাল 2025’-এর পূর্ণাঙ্গ নির্ঘণ্ট প্রকাশ করলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন । এবারের উৎসবের 15তম সংস্করণে সবথেকে বড় চমক হিসেবে উঠে এসেছে নারী শক্তির জয়গান এবং কুইজিনের বৈচিত্র্য । মন্ত্রী জানান, বৃহস্পতিবার থেকে জমকালো উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে সূচনা হবে উৎসবের, যা চলবে আগামী 30 তারিখ পর্যন্ত ।
এবারের কার্নিভালে অ্যালেন পার্ক আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠছে ভোজনরসিকদের স্বর্গরাজ্য । সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়েছে, মেলায় মোট 31টি খাবারের স্টল থাকছে । তবে সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই স্টলমালিকদের বা বেনিফিশিয়ারিদের 90 শতাংশই মহিলা । নারী ক্ষমতায়নের বার্তা দিতে এবং স্বনির্ভরতাকে কুর্নিশ জানাতেই এই বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার ।
পর্যটন দফতরের আধিকারিকরা জানান, জিভে জল আনা খাবারের সম্ভারে থাকছে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, গোয়ান, সিন্ধ্রি, মোগলাই ও খাঁটি বাঙালি পদ । সমতলের উৎসবে বাদ যাচ্ছে না পাহাড়ের স্বাদও, উত্তরবঙ্গের খাবারের জন্য থাকছে বিশেষায়িত স্টল । প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে রাত 9টা 45 মিনিট পর্যন্ত গানবাজনার পাশাপাশি ভোজনবিলাসীদের জন্য খোলা থাকবে এই স্টলগুলি ।
উৎসবের দিনলিপি প্রকাশ করে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন জানান, 2011 সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় শুরু হওয়া এই উৎসব এখন দেড় দশকে পা দিল । ‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’—এই সম্প্রীতির মন্ত্রেই 18 থেকে 23 ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন চার্চ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উদ্যোগে ক্রিসমাস ক্যারোল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে । তবে পার্ক স্ট্রিটের জনসমুদ্রের কথা মাথায় রেখে এবং দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রতিবারের মতো এবারও 24 ও 25 ডিসেম্বর অ্যালেন পার্কের ভেতরের মঞ্চে কোনও অনুষ্ঠান রাখা হচ্ছে না । 26 ডিসেম্বর আসর জমাবে কলকাতা পুলিশ ব্যান্ডের পারফরম্যান্স । এরপর 27 থেকে 30 ডিসেম্বর পর্যন্ত পর্যটন এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হবে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ।
কার্নিভালের রেশ অবশ্য 30 তারিখেই ফুরোচ্ছে না । 18 ডিসেম্বর থেকে পার্ক স্ট্রিট, বো ব্যারাক ও সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল-সহ গোটা চত্বর যে মায়াবী আলোকসজ্জায় সাজানো হবে, তা শহরবাসী উপভোগ করতে পারবেন আগামী 5 জানুয়ারি 2026 পর্যন্ত । কলকাতা ছাড়াও দার্জিলিং, কালিম্পং, চন্দননগর, জলপাইগুড়ি, কৃষ্ণনগর ও বারুইপুরের চার্চগুলিতেও থাকছে বিশেষ আলোকসজ্জা ।
মন্ত্রী পরিসংখ্যান দিয়ে জানান, বিদেশি পর্যটক আসার সংখ্যার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে দেশে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, যা রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে বড়সড় সাফল্যের ইঙ্গিত । জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে পরিবার ও পরিজনদের নিয়ে বড়দিনের আনন্দে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ।