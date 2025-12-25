ETV Bharat / state

বড়দিনের রাতে পার্কস্ট্রিটের আলোর উৎসবে সামিল আট থেকে আশি

পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফে৷

Christmas Celebration
বড়দিনের রাতে পার্কস্ট্রিটে আলোর উৎসব (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 25, 2025 at 9:27 PM IST

কলকাতা, 25 ডিসেম্বর: বড়দিনের উৎসবে সামিল হতে প্রতি বছরই পার্কস্ট্রিট ও সংলগ্ন এলাকায় উপচে পড়ে ভিড়। এ বছরও তার ব্যতিক্রম নয়। বৃহস্পতিবার বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের সমাগম হতে শুরু করে৷ রাত গড়ানোর আগেই সংখ্যাটা লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে যায়৷ এই পরিস্থিতিতে প্রতিবারের মতো এবারও কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল কলকাতা পুলিশের তরফে৷

দুর্গাপুজোর সময় কলকাতা শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত মানুষ যেমন ছুটে বেড়ান প্যান্ডেল হপিংয়ের লক্ষ্য়ে, ক্রিসমাসেও সেরকম পার্কস্ট্রিট হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের প্রধান গন্তব্য৷ প্রতিবছরই এখানে ভিড় জমান প্রচুর মানুষ৷ হেঁটে যান পার্কস্ট্রিটের একদিক থেকে আরেকদিক৷ বৃহস্পতিবার, 25 ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সেই ভিড় আবার দেখা গেল পার্কস্ট্রিটে৷

বড়দিন থেকে ইংরেজি নতুন বছরের শুরু পর্যন্ত পার্কস্ট্রিটকে সাজানো হয় বিভিন্ন আলোয়৷ সেই আলোর কারসাজি দেখতেই সাধারণ মানুষ এখানে ভিড় জমান৷ কেউ আসেন কলকাতার বিভিন্ন এলাকা থেকে৷ আবার অনেকে আসেন শহরতলি বা দূর থেকে৷ তাঁদের মধ্যেই একজন মানালি চক্রবর্তী৷ তিনি উত্তর 24 পরগনার হাবড়ার প্রফুল্লনগর থেকে এসেছেন৷

মানালি বলেন, ‘‘এই প্রথম এলাম৷ তাই আগ্রহ ছিল যে এখানে বড়দিনের সময় কী হয়৷ সেটা দেখতেই এখানে আসা৷ আমার মনে হয় বাঙালিদের অবশ্যই বড়দিনের সময় পার্কস্ট্রিটে আসা উচিত৷’’ তবে অনেকে এর আগেও পার্কস্ট্রিটের আলোর উৎসবে সামিল হয়েছেন৷ তাঁদের মধ্যেই একজন সঙ্গীতা৷ তিনি এসেছিলেন দক্ষিণ কলকাতার কসবা থেকে৷ তিনি জানান, এদিন শুধু ঘুরবেন৷ আর আনন্দ করবেন৷

আরেক দর্শনার্থী ঈশানী দাস, যিনি লেকটাউন থেকে এসেছেন, তিনি জানালেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে ঘুরে এখানে তিনি আসেন৷ প্রতিবছর তিনি আসেন৷ ভালো লাগে তাঁর আসতে৷ অনেকে আবার পরিবার নিয়ে এসেছেন৷ তাঁরা শুধু ঘুরবেন না৷ বরং খাওয়াদাওয়া সেরে ফিরবেন বলে জানিয়েছেন৷ দমদমের বাসিন্দা সৌম্যজিৎ চক্রবর্তী পরিবার ও বন্ধুর পরিবার নিয়ে এসেছিলেন৷ তিনি জানালেন, প্রতিবছরই পার্কস্ট্রিটে আসেন৷ এবারও এসেছেন৷ আলোর সাজসজ্জা দেখে রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে তার পর বাড়ি ফিরবেন৷

Christmas Celebration
এই ভিড় সামলাতে এদিন নিরাপত্তার চাদড়ে মুড়ে ফেলা পার্কস্ট্রিট৷ প্রতিবারের মতো এবারও দু’টি লেন তৈরি করে দেওয়া হয় ব্যারিকেড দিয়ে৷ একটি লেন দিয়ে পার্কস্ট্রিট ধরে অ্যালেন পার্কের দিকে যাচ্ছেন দর্শনার্থীরা৷ অন্য লেনটি ধরে অ্যালেন পার্কের দিক থেকে দর্শনার্থীরা এগিয়ে যাচ্ছেন পার্কস্ট্রিট ধরে৷ মাঝে করিডর করা হয়েছে৷ সেই জায়গায় রয়েছে পুলিশি নিরাপত্তা৷ তাছাড়া আপৎকালীন রুট হিসেবেও ওই করিডরকে ব্যবহার করছে পুলিশ৷

কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বড়দিন উপলক্ষে পার্ক স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট, লাউডন স্ট্রিট, শেক্সপিয়র সরণি-সহ আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে বিশেষ নজরদারি চালানো হবে। মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী, র‍্যাফ এবং ট্রাফিক পুলিশ। ভিড় নিয়ন্ত্রণে কন্ট্রোল রুম থেকে সর্বক্ষণ নজরদারি চালানো হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে।

যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে ও ভিড়ের চাপ কমাতে নির্দিষ্ট সময়ে কিছু রাস্তায় যান প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে৷ প্রয়োজনে বিকল্প রুট ব্যবহার করার জন্য সাধারণ মানুষকে আগাম পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ। পার্কস্ট্রিট চত্বরে অপ্রয়োজনীয় যান চলাচল এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে এবং দর্শনার্থীদের গণপরিবহণ ব্যবহারের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

Christmas Celebration
এছাড়াও, বড়দিনের রাতে বিশেষ পেট্রোলিং, ওয়াচ টাওয়ার থেকে নজরদারি এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, উৎসবের আনন্দ বজায় রাখতে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি। সব মিলিয়ে, বড়দিনের উৎসব যাতে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদভাবে সম্পন্ন হয়, সেই লক্ষ্যেই আগেভাগে প্রস্তুত প্রশাসন ও কলকাতা পুলিশ।

