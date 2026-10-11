বাংলায় 'টার্গেট' খ্রিস্টান স্কুল, হামলার উদ্বেগে RSS প্রধানের সঙ্গে দেখা করতে চায় কর্তৃপক্ষ

বাংলায় 'টার্গেট' খ্রিস্টান স্কুল, হামলার উদ্বেগে RSS প্রধানের সঙ্গে দেখা করতে চায় কর্তৃপক্ষ
West Bengal Christian Schools to Mohan Bhagwat: পশ্চিমবঙ্গের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করার বিষয়ে তাঁর হস্তক্ষেপ চাইতেই এই সাক্ষাতের আবেদন বলে খবর ৷
By PTI
Published : October 11, 2026 at 11:18 AM IST
কলকাতা, 11 অক্টোবর: গির্জা ও যাজকদের উপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল । তারা জানিয়েছে, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়ে আরএসএস (RSS) প্রধান মোহন ভাগবতের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তারা সময় চাইবে ।
শনিবার শিলিগুড়ির ডন বসকো স্কুলে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এই উদ্বেগের কথা জানানো হয় । বঙ্গীয় খ্রিষ্টীয় পরিষেবা (খ্রিস্টানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী একটি সংগঠন) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন অফ ক্রিশ্চিয়ান স্কুলস-এর যৌথ উদ্যোগে এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল ।
আয়োজকরা জানান, শিক্ষার মানোন্নয়নের উপায় নিয়ে আলোচনার জন্য বিশিষ্ট মিশনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন । শনিবারের সম্মেলনে আয়োজকরা ভারতে শিক্ষার প্রসারে খ্রিস্টান মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলির দুই শতাব্দীর বেশি সময়ের অবদানের কথাও তুলে ধরেন । তাঁরা জানান, এই প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে সাহায্য করেছে, বিশেষ করে সমাজের প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত অংশের মানুষের জন্য । এদিনের বৈঠকের লক্ষ্য ছিল, বিদ্যমান শিক্ষামূলক উদ্যোগগুলো পর্যালোচনা করা, বিশ্বজুড়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন প্রবণতা মূল্যায়ন করা এবং এই অঞ্চলের শিক্ষাগত মানকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার কৌশল নির্ধারণ করা ।
আয়োজকরা আরও জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উত্তরবঙ্গের মিশনারি স্কুলগুলির জন্য ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা করেছেন ।
নিউ ইয়র্ক সফরের সময় বহুত্ববাদ নিয়ে মোহন ভাগবতের সাম্প্রতিক মন্তব্যে তাঁরা আশাবাদী হয়েছিলেন । তাই পশ্চিমবঙ্গের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করার বিষয়ে তাঁর হস্তক্ষেপ চাইতে তাঁরা আরএসএস প্রধানের সঙ্গে দেখা করতে চান বলে জানিয়েছেন এক আয়োজক ।
রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে খ্রিস্টানদের প্রার্থনা সভা, গির্জা এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের উপর বেশ কিছু হামলার খবরের মধ্যেই এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে বলে তিনি জানান ।
অন্য এক আয়োজক জানান, শুক্রবার নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরের জালালখালিতে অবস্থিত সেন্ট লুইস ক্যাথলিক চার্চে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে । ধর্মান্তরণের অভিযোগ তুলে একদল লোক এই ঘটনা ঘটায় বলে অভিযোগ ।
জানা গিয়েছে, ঘটনাটি শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষের রূপ নেয় । এর আগে, পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন এবং হাওড়ার উলুবেড়িয়া-সহ বেশ কয়েকটি জেলায় খ্রিস্টানদের প্রার্থনা সভায় হামলার ঘটনায় বঙ্গীয় খ্রিষ্টীয় পরিষেবা উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল । খ্রিস্টান সংগঠনটির অভিযোগ, উপাসক ও যাজকদের ভয় দেখানো ও শারীরিক নিগ্রহের শিকার হতে হয়েছে ৷ যারা এই সভাগুলিতে বাধা দিয়েছে, তারা প্রায়শই জোরপূর্বক ধর্মান্তরণের অভিযোগ তুলেছে ।
বারবার হামলা, ভয় দেখানো এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপের অভাবের অভিযোগ নিয়ে সংগঠনটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন এবং জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশনের দ্বারস্থও হয়েছিল ।
যদিও আরএসএস-এর এক মুখপাত্র এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, খ্রিস্টান স্কুলগুলি পর্যাপ্ত নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছে এবং সেগুলির কোনও হুমকির মুখে পড়ার আশঙ্কা নেই ।