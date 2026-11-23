মিশনারি স্কুলে ধর্মান্তরকরণের অভিযোগ ! পালটা সাক্ষ্য সংগ্রহে প্রচার শুরু কলকাতায়
Christian organizations: চার্চ ও প্রার্থনাসভায় হামলার অভিযোগে বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি খ্রিস্টান সংগঠনগুলির, প্রাক্তনী ও অভিভাবকদের অভিজ্ঞতা নথিভুক্ত করার উদ্যোগ । সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন ।
Published : November 23, 2026 at 11:56 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: মিশনারি স্কুলগুলিতে ধর্মান্তরকরণের অভিযোগ ঘিরে দেশজুড়ে বিতর্কের আবহে পাল্টা জনমত গড়ে তোলার উদ্যোগ নিল খ্রিস্টান সংগঠনগুলি । কলকাতা থেকে শুরু হল 'গ্লোবাল অ্যালামনাই টেস্টিমনি ক্যাম্পেন' । এই প্রচারাভিযানের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা মিশনারি স্কুলের প্রাক্তনীদের কাছে তাঁদের স্কুলজীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ্যে তুলে ধরার আবেদন জানানো হয়েছে ।
শুধু প্রাক্তনীরাই নন, বর্তমানে মিশনারি স্কুলে পড়াশোনা করছে এমন পড়ুয়াদের অভিভাবকদেরও নিজেদের অভিজ্ঞতা নথিভুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে । সংগঠকদের বক্তব্য, মিশনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে ধর্মান্তরকরণের যে অভিযোগ উঠছে, তার বাস্তবতা যাচাই করতে প্রাক্তনী ও অভিভাবকদের বক্তব্য সামনে আসা জরুরি ।
একই সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় চার্চ ও প্রার্থনাসভায় হামলা, হেনস্থা এবং মিশনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের পিছনে প্রকৃত ঘটনা খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবিও তুলেছে খ্রিস্টান সংগঠনগুলি । এ বিষয়ে রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংগঠকেরা ।
বঙ্গীয় খ্রিস্টীয় পরিষেবার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হেরোদ মল্লিক, রেভারেন্ড ডক্টর সুকৃত রায় এবং রেভারেন্ড প্রদীপ গোস্বামী-সহ সংগঠনের প্রতিনিধিরা ধর্মান্তরকরণের অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন । তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মিশনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ পড়ুয়াকে শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে । সেই প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে ধর্মান্তরকরণের অভিযোগ তোলা হলেও তার সপক্ষে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য বা প্রমাণ নেই । তাঁদের মতে, শিক্ষার প্রসার এবং ধর্মীয় পরিচয়- এই দুই বিষয়কে এক করে দেখার প্রবণতা থেকেই অযথা বিতর্ক তৈরি হচ্ছে।
রেভারেন্ড ডক্টর সুকৃত রায়ের অভিযোগ, গত কয়েক বছরে বিভিন্ন গ্রামে চার্চ ও প্রার্থনাসভাকে কেন্দ্র করে হামলা, হেনস্থা এবং ভয় দেখানোর ঘটনা ঘটেছে । তাঁর দাবি, রবিবারের উপাসনা চলাকালীনও একাধিক জায়গায় হামলার ঘটনা সামনে এসেছে । কিন্তু অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরেও অনেক ক্ষেত্রে তদন্তে প্রত্যাশিত গতি দেখা যাচ্ছে না । কোথাও আক্রান্তদের অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের হলেও পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে । আবার কোথাও আক্রান্তদের বিরুদ্ধেই পুলিশি পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর ।
এই পরিস্থিতিতে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলেও দাবি করেন সুকৃত রায় । তাঁর বক্তব্য, অনেকেই হেনস্থার শিকার হয়েও পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে সাহস পাচ্ছেন না । ফলে প্রকৃত ঘটনা সামনে আসছে না । তাঁর অভিযোগ, এই ধরনের ঘটনার পিছনে কিছু ব্যক্তির সংগঠিত উসকানি রয়েছে । যদিও কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নাম করেননি তিনি । একই সঙ্গে ধর্মান্তরকরণ বিরোধী আইন কার্যকর হলে আক্রান্তদের আরও বেশি হয়রানির মুখে পড়তে হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি ।
অন্যদিকে, মিশনারি স্কুলগুলিকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের প্রসঙ্গে রেভারেন্ড প্রদীপ গোস্বামীর বক্তব্য, কিছু ছোট ঘটনাকে বড় করে দেখিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে । তাঁর মতে, মিশনারি স্কুলগুলির দীর্ঘদিনের শিক্ষামূলক অবদানকে অস্বীকার করা যায় না । মানুষ প্রকৃত তথ্য জানলে এই বিতর্কের বাস্তব চিত্র বুঝতে পারবেন বলেই আশা তাঁর । রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার পরিবেশ বজায় রাখার আবেদনও জানিয়েছেন তিনি । বিশেষ করে আসন্ন বড়দিনের উৎসব যাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উদযাপিত হয়, সেই প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন রেভারেন্ড গোস্বামী ।
প্রচারাভিযানের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হেরোদ মল্লিক জানান, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা মিশনারি স্কুলের প্রাক্তনীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে । তাঁদের কাছে স্কুলে পড়ার সময়কার অভিজ্ঞতা, শিক্ষার পরিবেশ, বিভিন্ন ধর্মের পড়ুয়াদের মধ্যে সহাবস্থান এবং প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্পর্কে লিখিত সাক্ষ্য চাওয়া হবে । বর্তমান পড়ুয়াদের অভিভাবকদেরও তাঁদের অভিজ্ঞতা জানাতে বলা হচ্ছে । সংগঠকদের আশা, এই বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এক জায়গায় নথিভুক্ত হলে মিশনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃত ভূমিকা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে ।
পাশাপাশি, মিশনারি স্কুলের প্রাক্তনী যাঁরা বর্তমানে জনপ্রতিনিধি, তাঁদেরও সংসদে বিষয়টি উত্থাপনের আবেদন জানানো হয়েছে । সংগঠকদের বক্তব্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের নিরপেক্ষ পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন । একই ভাবে চার্চ ও প্রার্থনাসভায় হামলার অভিযোগগুলিরও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া দরকার । কোনও পক্ষের বক্তব্যের ভিত্তিতে নয়, তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতেই সত্য নির্ধারিত হওয়া উচিত ।
এই দুই বিষয়কে সামনে রেখেই উচ্চপর্যায়ের বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানানো হচ্ছে । রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গেও যোগাযোগের পরিকল্পনা রয়েছে সংগঠনগুলির ।
সংগঠকদের বক্তব্য, মিশনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবদান প্রায় দুই শতাব্দীজুড়ে বিস্তৃত । সেই ইতিহাস ও ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তার জবাবও আসা উচিত তথ্যের ভিত্তিতে । ধর্মান্তরকরণের অভিযোগ এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলার অভিযোগ- দু'টিরই নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন বলে মনে করছেন তাঁরা । সেই কারণেই শুধু প্রতিবাদে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রাক্তনী ও অভিভাবকদের অভিজ্ঞতা সংগ্রহের মাধ্যমে বৃহত্তর জনপরিসরে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরতে চাইছে খ্রিস্টান সংগঠনগুলি । তাঁদের দাবি, বিতর্কের আবহে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের বাইরে গিয়ে সত্য সামনে আনাই এই বিশ্বব্যাপী সাক্ষ্য অভিযানের মূল লক্ষ্য ।